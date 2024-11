CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 532 541¼ 530½ 536½ +6¼ Mar 550 559 549 554 +5¾ May 557¾ 567¼ 557¾ 562¾ +5¼ Jul 565½ 575 565¼ 570 +5 Sep 578¾ 588 578¾ 583½ +5½ Dec 596½ 604½ 595 600¼ +5¾ Mar 608¼ 616 608¼ 613 +6½ May 616¾ +7 Jul 605½ +8½ Sep 612½ +8½ Dec 619½ +8½ Mar 629¼ +8½ May 614¼ +8½ Jul 576¾ +8½ Est. sales 174,542. Thu.’s sales 202,832 Thu.’s open int 466,900, up 6,936 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 418¾ 425 417 424 +5 Mar 430 436¾ 429 435¼ +4½ May 438¼ 444 436½ 442¾ +4½ Jul 442 448¼ 440¾ 447 +4½ Sep 432¼ 437¼ 431¼ 435¾ +2½ Dec 436¼ 441¾ 435½ 440¼ +3 Mar 448¼ 452½ 447½ 451¼ +3¼ May 454½ 458 453¾ 457¼ +3 Jul 457¾ 460¾ 457¾ 460¾ +3 Sep 449 +2½ Dec 447¼ 450¼ 447¼ 449½ +2½ Jul 464½ +2½ Dec 448 +2½ Est. sales 445,589. Thu.’s sales 571,364 Thu.’s open int 1,673,971 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 353¼ 359¼ 348½ 356¾ +8¼ Mar 363¼ 371¾ 360 368¾ +7¾ May 371 +7½ Jul 369¾ +7¾ Sep 365½ +7¾ Dec 367¾ +7¾ Mar 366¾ +7¾ May 372¾ +7¾ Jul 361½ +7¾ Sep 377¼ +7¾ Est. sales 860. Thu.’s sales 766 Thu.’s open int 3,756 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 988 1005¼ 987¼ 998½ +11 Mar 999½ 1015½ 999¼ 1008¾ +9½ May 1014 1028¼ 1012¾ 1022 +8¾ Jul 1026¼ 1040 1025 1034¼ +8¾ Aug 1027¼ 1038½ 1024¼ 1033 +8½ Sep 1014 1026¼ 1013 1020¾ +7½ Nov 1014 1025¼ 1013¼ 1020¼ +6¾ Jan 1025½ 1034½ 1023¼ 1029¾ +6½ Mar 1029¼ 1034¾ 1028¼ 1031 +6½ May 1035 1039¾ 1035 1036¼ +5¾ Jul 1043¾ 1048¾ 1043¾ 1043¾ +5½ Aug 1039¾ +5 Sep 1027¼ +5 Nov 1030 1033½ 1027¼ 1028½ +5¼ Jan 1038¼ +5¼ Mar 1039½ +5¼ May 1045½ +5¼ Jul 1050¼ +5¼ Aug 1046¾ +5¼ Sep 1034¼ +5¼ Nov 1034 +5½ Jul 1055¾ +5½ Nov 1039¼ +5½ Est. sales 218,965. Thu.’s sales 248,597 Thu.’s open int 888,749, up 12,030 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 44.63 46.30 44.47 45.35 +.91 Jan 44.66 46.40 44.58 45.49 +.93 Mar 44.97 46.56 44.79 45.69 +.91 May 45.12 46.67 45.00 45.84 +.86 Jul 45.25 46.72 45.11 45.92 +.81 Aug 45.06 46.43 44.89 45.69 +.80 Sep 44.73 46.12 44.62 45.44 +.80 Oct 44.40 45.78 44.40 45.18 +.80 Dec 44.47 45.83 44.39 45.23 +.79 Jan 45.33 45.40 45.21 45.21 +.78 Mar 45.36 45.42 45.18 45.18 +.77 May 45.42 45.42 45.24 45.24 +.76 Jul 45.32 +.75 Aug 45.09 +.75 Sep 45.04 +.75 Oct 44.91 +.75 Dec 44.78 +.75 Jul 44.67 +.75 Oct 44.66 +.75 Dec 44.40 +.75 Est. sales 279,778. Thu.’s sales 183,010 Thu.’s open int 569,925 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 287.50 290.10 285.30 289.60 +2.60 Jan 290.00 291.40 287.00 290.80 +1.70 Mar 293.80 295.10 291.00 294.50 +1.50 May 298.00 299.30 295.60 298.80 +1.40 Jul 302.40 303.80 300.20 303.30 +1.40 Aug 303.50 304.70 301.50 304.30 +1.30 Sep 303.70 304.90 301.80 304.50 +1.40 Oct 302.90 304.10 301.00 303.70 +1.30 Dec 305.30 306.30 303.20 306.10 +1.50 Jan 305.00 307.20 304.30 307.00 +1.40 Mar 305.00 307.50 305.00 307.50 +1.40 May 308.60 +1.30 Jul 310.90 +1.30 Aug 310.40 +1.30 Sep 308.80 +1.30 Oct 306.20 +1.30 Dec 308.00 +1.30 Jul 316.80 +1.30 Oct 316.80 +1.30 Dec 320.30 +1.30 Est. sales 189,476. Thu.’s sales 198,717 Thu.’s open int 627,297, up 4,679

