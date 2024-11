Bobby Allison, miembro del Salón de la Fama de NASCAR, muere a los 86 años

(CNN) — Bobby Allison, miembro del Salón de la Fama de NASCAR, falleció a la edad de 86 años, anunció…

(CNN) — Bobby Allison, miembro del Salón de la Fama de NASCAR, falleció a la edad de 86 años, anunció este sábado el organismo de carreras automovilísticas.

Allison murió pacíficamente en su casa de Mooresville, Carolina del Norte, según NASCAR. No se reveló la causa de la muerte.

The NASCAR family mourns the loss of Bobby Allison, who passed away peacefully at home today at the age of 86. pic.twitter.com/X4zUxohSNc

Allison, uno de los miembros fundadores de la “ Alabama Gang ” de NASCAR, ocupa el cuarto lugar en la lista de victorias de todos los tiempos con 85 carreras ganadas.

El mes pasado, Allison fue reconocido con su 85° victoria, cuando los funcionarios de NASCAR le otorgaron la victoria de una carrera disputada en 1971 en el Bowman Gray Stadium, según el organismo de carreras automovilísticas.

Más tarde ganaría el campeonato NASCAR de 1983 y la Daytona 500 tres veces.

“Bobby Allison personificó el término ‘corredor’. Aunque es más conocido como uno de los pilotos con más victorias en la historia de la NASCAR Cup Series, su impacto en el deporte se extiende mucho más allá de los libros de récords”, dijo el presidente y director ejecutivo de NASCAR, Jim France, en un comunicado.

“Como piloto, ganó carreras y campeonatos en varias divisiones de NASCAR. Pero como líder de la famosa “Banda de Alabama”, Bobby conectó con los fanáticos de una manera profunda. De la manera más significativa, dio todo de sí por nuestro deporte. En nombre de la familia France y de toda NASCAR, ofrezco mis más profundas condolencias a la familia, los amigos y los fanáticos de Bobby por la pérdida de un gigante de NASCAR”.

En 2011, Allison fue incluido en la segunda clase del Salón de la Fama de NASCAR.

