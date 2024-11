Así es la vida de Donald Trump: cuántos años tiene, esposa, hijos, estudios, cronología y más

(CNN) — Aquí te dejamos un vistazo a la vida de Donald Trump, el 45º presidente de los Estados Unidos.…

(CNN) — Aquí te dejamos un vistazo a la vida de Donald Trump, el 45º presidente de los Estados Unidos.

Información personal

Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1946 (78 años)

Lugar de nacimiento: Nueva York

Nombre de nacimiento: Donald John Trump

Padre: Fred Trump, promotor inmobiliario

Madre: María (Macleod) Trump

Matrimonios: Melania (Knauss) Trump (22 de enero de 2005-presente); Marla (Maples) Trump (diciembre de 1993-junio de 1999, divorcio); Ivana (Zelnicek) Trump (1977-1990, divorcio)

Hijos: con Melania Trump: Barron, 20 de marzo de 2006; con Marla Maples: Tiffany, 13 de octubre de 1993; con Ivana Trump: Eric, 1984; Ivanka, 30 de octubre de 1981; Donald Jr., 31 de diciembre de 1977

Educación: Asistió a la Universidad de Fordham; Universidad de Pensilvania, Escuela de Finanzas Wharton, bachiller en Economía, 1968

Otros hechos

A medida que Trump pasó de ser promotor inmobiliario a una estrella de reality shows, convirtió su nombre en una marca. Los productos bajo licencia Trump incluyen juegos de mesa, filetes de carne, colonias, vodka, muebles y ropa masculina.

Última hora del debate presidencial entre Biden y Trump en CNN

Se ha interpretado a sí mismo en cameos en películas y televisión, incluidos “Zoolander”, “Sex and the City” y “Home Alone 2: Lost in New York”.

El lema de Trump, “Hacer a EE.UU. grande otra vez”, fue utilizado por primera vez por Ronald Reagan mientras competía contra el presidente Jimmy Carter.

Para obtener detalles sobre las investigaciones, juicios y acusaciones en contra de Trump, visita este resumen.

Cronología

Década de 1970: después de la universidad, trabaja con su padre en complejos de apartamentos en Queens y Brooklyn.

1973: Trump y su padre aparecen nombrados en una demanda del Departamento de Justicia que alega que los administradores de propiedades de Trump violaron la Ley de Vivienda Justa al rechazar a posibles inquilinos negros. Los Trump niegan que la empresa discrimine y presentan una contrademanda de US$ 100 millones, que luego es desestimada. El caso se resuelve en 1975 y los Trump acuerdan proporcionar listas semanales de vacantes a organizaciones comunitarias negras.

1976: Trump y su padre se asocian con Hyatt Corporation y compran el Commodore Hotel, una antigua propiedad en el centro de Manhattan. El edificio se renueva y abre cuatro años después como Grand Hyatt Hotel. El proyecto impulsa la carrera de Trump como desarrollador de Manhattan.

1983-1990: Construye y compra múltiples propiedades en la ciudad de Nueva York, incluidas la Trump Tower y el Plaza Hotel, y también abre casinos en Atlantic City, Nueva Jersey, incluidos el Trump Taj Mahal y el Trump Plaza. Trump compra el equipo de fútbol americano New Jersey Generals, parte de la United States Football League, que se dejó de disputar después de tres temporadas.

1985: Compra Mar-a-Lago, una propiedad frente al mar en Palm Beach, Florida. Es renovada y abre como club privado en 1995.

El multimillonario cuya empresa respaldó la fianza de US$ 175 millones de Trump revela cómo se logró el acuerdo

1987: Se publica el primer libro de Trump, “Trump: The Art of the Deal”, que se convierte en un éxito de ventas. La Fundación Donald J. Trump se estableció para donar una parte de las ganancias de la venta de libros a organizaciones benéficas.

1990 – Con una deuda personal de casi US$ 1.000 millones, Trump llega a un acuerdo con los banqueros que le permite evitar declararse en quiebra personal.

1991: El Trump Taj Mahal se acoge al Capítulo 11 de protección por bancarrota.

1992 – Los casinos Trump Plaza y Trump Castle se declaran en quiebra.

1996 – Compra la participación y se convierte en productor ejecutivo de los certámenes Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA.

7 de octubre de 1999: Le dice a Larry King de CNN que va a formar un comité exploratorio presidencial y quiere desafiar a Pat Buchanan por la nominación del Partido de la Reforma.

14 de febrero de 2000: Dice que abandona su precandidatura a la presidencia, culpando a la discordia dentro del Partido de la Reforma.

Enero de 2004: “The Apprentice”, un reality show en el que aspirantes a empresarios compiten por la aprobación de Trump, se estrena en NBC.

21 de noviembre de 2004: Trump Hotels & Casino Resorts Inc. se acoge al Capítulo 11 de protección por bancarrota.

2005: Establece la Universidad Trump, que ofrece seminarios sobre inversión inmobiliaria.

13 de febrero de 2009: anuncia su renuncia a su cargo como presidente de Trump Entertainment Resorts. Días después, la empresa se declara en quiebra.

17 de marzo de 2011 – Durante una entrevista en “Good Morning America” de ABC, Trump cuestiona si el presidente Barack Obama nació en Estados Unidos.

16 de junio de 2015: Anuncia que se postula para presidente durante un discurso en la Torre Trump. Se compromete a implementar políticas que impulsarán la economía y dice que será duro con la inmigración. “Cuando México envía a su gente, no envía a los mejores… envía gente que tiene muchos problemas”, dice Trump. “Traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas”.

28 de junio de 2015: Dice que dejará el programa de televisión “The Apprentice” para postularse para presidente.

29 de junio de 2015: NBCUniversal dice que corta sus vínculos comerciales con Trump y no transmitirá los concursos de Miss Estados Unidos y Miss Universo debido a “declaraciones despectivas de Donald Trump con respecto a los inmigrantes”.

8 de julio de 2015: En una entrevista con Anderson Cooper de CNN, Trump dice que “no puede garantizar” que todos sus empleados tengan estatus legal en Estados Unidos. Esto es en respuesta a preguntas sobre un informe del Washington Post sobre inmigrantes indocumentados que trabajan en el sitio de construcción de la antigua oficina de correos en Washington, que Trump está convirtiendo en un hotel.

22 de julio de 2015: La Comisión Federal Electoral (FEC) hace público el informe de divulgación financiera de Trump.

6 de agosto de 2015: Durante el primer debate republicano de 2016, se interroga a Trump sobre la candidatura de un tercer partido, su actitud hacia las mujeres y su historial de donaciones de dinero a políticos demócratas. Le dice a la moderadora Megyn Kelly de Fox News que siente que lo están maltratando. Al día siguiente, Trump le dice a Don Lemon de CNN que Kelly lo estaba atacando particularmente: “Se podía ver que salía sangre de sus ojos, sangre saliendo de todas partes”.

11 de septiembre de 2015: Trump anuncia que ha comprado a NBC la mitad de la Organización Miss Universo, que organiza los concursos anuales de Miss Estados Unidos y Miss Universo.

7 de diciembre de 2015: la campaña de Trump publica un comunicado de prensa pidiendo un “cierre total de la entrada de musulmanes a Estados Unidos hasta que los representantes de nuestro país puedan descubrir qué está pasando”.

26 de mayo de 2016: Consigue los delegados suficientes para asegurar la nominación del Partido Republicano.

16 de julio de 2016: presenta al gobernador de Indiana, Mike Pence, como su compañero de fórmula.

19 de julio de 2016: se convierte oficialmente en el candidato presidencial del Partido Republicano.

13 de septiembre de 2016: durante una entrevista con Jake Tapper de CNN, el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, dice que su oficina está investigando la fundación benéfica de Trump “para asegurarse de que cumple con las leyes que rigen las organizaciones benéficas en Nueva York”.

1 de octubre de 2016: The New York Times informa que Trump declaró una pérdida de US$ 916 millones en 1995, lo que podría haberle permitido evitar legalmente el pago de impuestos federales sobre la renta durante años. El informe se basa en un documento financiero enviado por correo al periódico por una fuente anónima.

7 de octubre de 2016: Aparecen imágenes no emitidas de 2005 en las que Trump habla sobre intentar tener relaciones sexuales con una mujer casada y poder manosear a mujeres. En imágenes obtenidas por The Washington Post, se escucha a Trump fuera de cámara hablando de mujeres en términos vulgares durante la grabación de un segmento para “Access Hollywood”. En una respuesta grabada, Trump declara: “Lo dije, me equivoqué y pido disculpas”.

9 de octubre de 2016: durante el segundo debate presidencial, Cooper de CNN le pregunta a Trump sobre sus descripciones de manosear y besar a mujeres sin su consentimiento en las imágenes de “Access Hollywood”. Trump niega haber tenido alguna vez ese comportamiento y declara que los comentarios fueron “charlas de vestuario”. Tras el debate, 11 mujeres denuncian que fueron acosadas o agredidas sexualmente por parte del promotor inmobiliario. Trump dice que las historias no son ciertas.

8 de noviembre de 2016: Es elegido presidente de Estados Unidos, será el primer mandatario que nunca ha ocupado un cargo electo, un alto cargo gubernamental o un rango militar.

18 de noviembre de 2016: Trump acepta pagar US$ 25 millones para resolver tres demandas contra la Universidad Trump. El acuerdo cubre a unos 6.000 antiguos alumnos.

24 de diciembre de 2016: Trump dice que disolverá la Fundación Donald J. Trump “para evitar incluso la apariencia de cualquier conflicto con mi papel como presidente”. Una portavoz de la Fiscalía General de Nueva York dice que la fundación no puede cerrar legalmente hasta que los investigadores concluyan su investigación sobre la organización benéfica.

10 de enero de 2017: CNN reporta que funcionarios de inteligencia informaron a Trump sobre un expediente que contiene acusaciones sobre los vínculos de su campaña con Rusia y afirmaciones no verificadas sobre su vida personal. El autor del expediente es un exespía británico que fue contratado por una empresa de investigación financiada por ambos partidos políticos para realizar investigaciones de la oposición sobre Trump.

20 de enero de 2017: Trump jura al cargo ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, durante una ceremonia de inauguración en el Capitolio.

23 de enero de 2017: Trump firma una acción ejecutiva que retira a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, un acuerdo comercial de 12 naciones negociado por la administración Obama y pendiente de aprobación del Congreso.

27 de enero de 2017: Trump firma una orden ejecutiva que detiene todas las llegadas de refugiados durante 120 días y prohíbe los viajes a Estados Unidos desde siete países de mayoría musulmana durante 90 días. Además, a los refugiados de Siria se les prohíbe indefinidamente la entrada a Estados Unidos. La orden se impugna ante los tribunales.

13 de febrero de 2017: El asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, renuncia en medio de acusaciones de que mintió sobre sus comunicaciones con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak. Flynn luego se declara culpable de mentirle al FBI.

3 de mayo de 2017: El director del FBI, James Comey, confirma que hay una investigación en curso sobre los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia, durante una audiencia en el Capitolio. Menos de una semana después, Trump despide a Comey, citando un memorando del Departamento de Justicia que critica la forma en que manejó la investigación de los correos electrónicos de Clinton.

Mayo de 2017: Poco después de que Trump despida a Comey, el FBI abre una investigación para determinar si Trump “había estado trabajando en nombre de Rusia contra los intereses estadounidenses”, citando a exfuncionarios y a otras personas que, según el periódico, estaban familiarizadas con la investigación.

17 de mayo de 2017: El exdirector del FBI, Robert Mueller, es designado fiscal especial para dirigir la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016, incluida una posible colusión entre asociados de la campaña de Trump y funcionarios rusos. El vicefiscal general Rod Rosenstein hace el nombramiento porque el fiscal general Jeff Sessions se recusó de las investigaciones sobre la campaña de Trump.

19 de mayo de 2017: Trump emprende su primer viaje al extranjero como presidente. El viaje de nueve días por cinco países incluye escalas en Arabia Saudita, Israel, el Vaticano, una cumbre de la OTAN en Bruselas y una cumbre del G7 en Sicilia, Italia.

1 de junio de 2017: Trump proclama que Estados Unidos se retira del acuerdo climático de París, pero agrega que está abierto a renegociar aspectos del acuerdo ambiental, que fue firmado por 175 países en 2016.

7 de julio de 2017: se reúne personalmente por primera vez con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al margen de la reunión del G20 en Hamburgo, Alemania.

8 de agosto de 2017: En respuesta a las amenazas nucleares de Corea del Norte, Trump advierte que Pyongyang “enfrentará fuego y furia como el mundo nunca ha visto”. Poco después de los comentarios de Trump, Corea del Norte emite una declaración diciendo que está “examinando el plan operativo” para atacar áreas alrededor del territorio estadounidense de Guam.

15 de agosto de 2017: Después de que un violento enfrentamiento entre activistas neonazis y contramanifestantes dejara un muerto en Charlottesville, Virginia, Trump celebra una conferencia de prensa improvisada en el vestíbulo de la Torre Trump y declara que había “gente buena” en ambos lados.

25 de agosto de 2017: El primer indulto de Trump se concede al ex sheriff de Arizona Joe Arpaio, quien fue condenado por desacato penal por ignorar una orden judicial en un caso de discriminación racial. Trump no consultó con abogados del Departamento de Justicia antes de anunciar su decisión.

5 de septiembre de 2017: la administración Trump anuncia que pondrá fin al programa DACA, introducido por Obama para proteger a casi 800.000 inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Trump pide al Congreso que introduzca una legislación que impida que los beneficiarios de DACA sean deportados. Se presentan múltiples demandas oponiéndose a la política en los tribunales federales y los jueces retrasan el fin del programa, pidiendo al gobierno que presente documentos que justifiquen la cancelación de DACA.

19 de septiembre de 2017: en un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump se refiere al líder norcoreano Kim Jong Un como “Hombre Cohete” y advierte que Estados Unidos “destruirá totalmente a Corea del Norte” si se ve obligado a defenderse a sí mismo o a sus aliados.

24 de septiembre de 2017: el Gobierno de Trump presenta una tercera versión de la prohibición de viajar, imponiendo restricciones a los viajes de ciertos extranjeros de Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria, Venezuela y Yemen. (Chad es posteriormente removido después de cumplir con los requisitos de seguridad). Un día antes de que la prohibición revisada entre en vigor, un juez federal en Hawái la bloquea en todo el país. Un juez de Maryland emite un fallo similar.

4 de diciembre de 2017: la Corte Suprema dictamina que la prohibición de viajar revisada puede entrar en vigor en espera de apelaciones.

6 de diciembre de 2017: Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y anuncia planes para trasladar allí la embajada de Estados Unidos.

11 de enero de 2018: Durante una reunión en la Casa Blanca sobre la reforma migratoria, Trump supuestamente se refiere a Haití y países africanos como “países de mierda”.

12 de enero de 2018: The Wall Street Journal informa que Trump supuestamente tuvo una aventura con una estrella porno llamada Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels. El periódico afirma que el abogado personal de Trump, Michael Cohen, organizó un pago de US$ 130.000 por un acuerdo de confidencialidad semanas antes del día de las elecciones de 2016. Trump niega que haya ocurrido la aventura. En marzo, Clifford demanda a Trump buscando ser liberada del acuerdo de confidencialidad. En respuesta, Trump y su equipo legal acuerdan fuera de los tribunales no demandar ni hacer cumplir el acuerdo. Se desestima la demanda. Un juez del Tribunal Superior de California ordena a Trump pagar US$ 44.100 a Clifford para reembolsar los honorarios de sus abogados en la batalla legal en torno a su acuerdo de confidencialidad.

13 de marzo de 2018: Trump anuncia en Twitter que ha despedido al secretario de Estado Rex Tillerson y nominará al director de la CIA, Mike Pompeo, como reemplazo de Tillerson.

20 de marzo de 2018: un juez de la Corte Suprema de Nueva York dictamina que una demanda por difamación contra Trump puede avanzar, fallando en contra de una moción de desestimación de julio de 2017 presentada por los abogados de Trump. La demanda, presentada por Summer Zervos, exconcursante de “Apprentice”, está relacionada con acusaciones de agresión sexual. En noviembre de 2021, los abogados de Zervos anuncian que retirará la demanda.

23 de marzo de 2018: La Casa Blanca anuncia que está adoptando una política, propuesta por primera vez por Trump a través de un tuit en julio de 2017, que prohíbe a la mayoría de las personas transgénero servir en las Fuerzas Armadas.

13 de abril de 2018: Trump autoriza ataques militares conjuntos en Siria con el Reino Unido y Francia después de informes de que el gobierno utilizó armas químicas contra civiles en Douma.

7 de mayo de 2018: El Gobierno de Trump anuncia una política de “tolerancia cero” para los cruces fronterizos ilegales. Jeff Sessions dice que las personas que violen la ley de inmigración serán procesadas penalmente y advierte que los padres podrían ser separados de sus hijos.

8 de mayo de 2018: Trump anuncia que Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Irán.

31 de mayo de 2018: El Gobierno de Trump anuncia que impondrá aranceles al acero y al aluminio importados de sus aliados Canadá, México y la Unión Europea.

8 y 9 de junio de 2018: antes de partir hacia la cumbre del G7 en la ciudad de Quebec, Canadá, Trump dice a los periodistas que Rusia debería ser reintegrada al grupo. La anexión de Crimea en 2014 provocó la suspensión de Rusia. Tras abandonar la cumbre, Trump tuitea que no respaldará el tradicional comunicado del G7 emitido al final de la reunión. El presidente señala al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por hacer “declaraciones falsas” en una conferencia de prensa.

12 de junio de 2018: Trump se reúne con Kim Jong Un en persona por primera vez durante una cumbre en Singapur. Firman una declaración de cuatro puntos que describe en términos generales el compromiso de los países con un proceso de paz. La declaración contiene el compromiso de Corea del Norte de “trabajar hacia” una desnuclearización completa, pero el acuerdo no detalla cómo la comunidad internacional verificará que Kim está poniendo fin a su programa nuclear.

14 de junio de 2018: el fiscal general de Nueva York demanda a la Fundación Trump, alegando que la organización sin fines de lucro dirigida por Trump y sus tres hijos mayores violó leyes de caridad estatal y federal.

26 de junio de 2018: La Corte Suprema confirma la prohibición de viajes del Gobierno de Trump en un fallo de 5 a 4 en línea con las posturas de los jueces.

16 de julio de 2018: Durante una conferencia de prensa conjunta con Putin en Helsinki, Trump se niega a respaldar la evaluación del Gobierno de EE.UU. de que Rusia interfirió en las elecciones, diciendo que no “ve ninguna razón por la cual” Rusia sería responsable. Al día siguiente, Trump aclara su comentario: “La frase debería haber sido: ‘No veo ninguna razón por la que no sería Rusia'”. Dice que acepta la conclusión de la comunidad de inteligencia de que Rusia interfirió en las elecciones, pero añade: “Podrían ser también otras personas”.

21 de agosto de 2018: Michael Cohen se declara culpable de ocho cargos federales, incluidas dos violaciones de financiación de campaña. En el tribunal, el abogado dice que orquestó pagos para silenciar a las mujeres “en coordinación y bajo la dirección de un candidato a un cargo federal”. El mismo día, el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, es declarado culpable de ocho cargos de delitos financieros federales. El 12 de diciembre, Cohen es condenado a tres años de prisión.

2 de octubre de 2018: The New York Times detalla numerosos planes de evasión fiscal supuestamente llevados a cabo por Trump y sus hermanos. En un tuit, Trump descarta el artículo como “un artículo de ataque muy viejo, aburrido y a menudo contado”.

20 de noviembre de 2018: publica una declaración respaldando a Arabia Saudita a raíz del asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi, residente de Virginia, asesinado en octubre en un consulado saudí en Turquía. Khashoggi fue un crítico frecuente del régimen saudí. Los sauditas inicialmente negaron cualquier conocimiento de su muerte, pero luego dijeron que un grupo de operadores rebeldes fueron responsables de su asesinato. Los funcionarios estadounidenses han especulado que tal misión, incluidos los 15 hombres enviados desde Riad, Arabia Saudita, para asesinarlo, no podría haberse llevado a cabo sin la autorización del líder saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. En la declaración, Trump escribe: “Nuestras agencias de inteligencia continúan evaluando toda la información, pero bien podría ser que el príncipe heredero tuviera conocimiento de este trágico evento, tal vez lo sabía y tal vez no”.

18 de diciembre de 2018: La Fundación Donald J. Trump acuerda disolverse según un documento presentado en la Corte Suprema de Manhattan. El acuerdo permite a la oficina del fiscal general de Nueva York revisar los destinatarios de los activos de la organización benéfica.

22 de diciembre de 2018: Comienza el más largo cierre parcial del gobierno en la historia de Estados Unidos, después de que Trump exija a los legisladores que asignen US$ 5.700 millones en fondos para un muro fronterizo antes de aceptar firmar un paquete de financiación federal.

16 de enero de 2019: Después de casi dos años de que los funcionarios de la administración Trump negaran que cualquier persona involucrada en su campaña se confabulara con los rusos para ayudar a su candidatura, el abogado de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, dice: “Nunca dije que no hubo colusión entre la campaña o las personas en la campaña. Dije el presidente de Estados Unidos”.

25 de enero de 2019: El cierre del gobierno termina cuando Trump firma una medida de gasto a corto plazo, que proporciona tres semanas de financiamiento provisional mientras los legisladores trabajan en un compromiso de seguridad fronteriza. El proyecto de ley no incluye ninguna financiación para el muro.

15 de febrero de 2019: Trump declara una emergencia nacional para asignar fondos para construir un muro en la frontera con México. Durante el anuncio, el presidente dice que espera que la declaración sea impugnada ante los tribunales. El mismo día, Trump firma una medida de seguridad fronteriza negociada por el Congreso, con US$ 1.375 millones reservados para barreras, evitando otro cierre del gobierno.

18 de febrero de 2019: Los fiscales generales de 16 estados presentan una demanda en un tribunal federal impugnando la declaración de emergencia de Trump.

22 de marzo de 2019: Mueller finaliza su investigación y entrega su informe al fiscal general William Barr. Un alto funcionario del Departamento de Justicia le dice a CNN que no habrá más acusaciones.

24 de marzo de 2019: Barr publica una carta que resume las principales conclusiones de la investigación de Mueller. Según la carta de cuatro páginas de Barr, la evidencia no fue suficiente para establecer que los miembros de la campaña de Trump participaron tácitamente en una conspiración criminal con el gobierno ruso para interferir con las elecciones.

18 de abril de 2019: Se publica una versión redactada del informe Mueller. La primera parte del documento de 448 páginas detalla la evidencia reunida por el equipo de Mueller sobre posibles delitos de conspiración y explica sus decisiones de no acusar a personas asociadas con la campaña. La segunda parte del informe describe diez episodios de posible obstrucción de la justicia por parte del presidente. Según el informe, la decisión de Mueller de no acusar a Trump se basó en las directrices del Departamento de Justicia que prohíben acusar a un presidente en ejercicio. Mueller escribe que habría absuelto a Trump si las pruebas justificaran la exoneración.

1 de mayo de 2019: The New York Times publica un informe que detalla cómo Giuliani, en su papel de abogado personal de Trump, está investigando acusaciones relacionadas con el exvicepresidente Joe Biden, un potencial oponente de Trump en la carrera presidencial de 2020. El hijo de Biden, Hunter Biden, formó parte de la junta directiva de una empresa energética ucraniana llamada Burisma Holdings. En 2016, Biden padre presionó a Ucrania para que destituyera a un fiscal que había investigado a Burisma por corrupción. Giuliani sugiere que la medida de Biden fue motivada por el deseo de proteger a su hijo de cargos criminales. Las afirmaciones de Giuliani se ven socavadas después de que Bloomberg informara que la investigación de Burisma estaba “inactiva” cuando Biden presionó al fiscal para que renunciara.

12 de junio de 2019: Trump dice que podría estar dispuesto a aceptar información sobre rivales políticos de un gobierno extranjero durante una entrevista en ABC News, declarando que está dispuesto a escuchar y que no necesariamente llamaría al FBI.

16 de junio de 2019: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presenta un cartel en el sitio propuesto para un asentamiento en los Altos del Golán que se llamará Trump Heights.

18 de junio de 2019: Trump realiza un mitin en Orlando para publicitar el lanzamiento formal de su campaña de reelección.

30 de junio de 2019: Trump se convierte en el primer presidente estadounidense en ejercicio en ingresar a Corea del Norte. Da 20 pasos más allá de la frontera y le da la mano a Kim.

14 de julio de 2019: A través de Twitter, Trump les dice a las representantes Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Illhan Omar y Ayanna Pressley que “regresen” a sus países de origen. Ocasio-Cortez, Tlaib y Pressley son ciudadanos estadounidenses por nacimiento; Omar nació en Somalia, emigró a los Estados Unidos y se convirtió en ciudadana.

16 de julio de 2019: La Cámara de Representantes vota 240-187 para condenar el lenguaje racista que Trump usó en sus tweets sobre Ocasio-Cortez, Tlaib, Omar y Pressley.

25 de julio de 2019: Trump habla por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Trump le pide un “favor” a Zelensky, animándolo a hablar con Giuliani sobre la investigación de Biden. En los días previos a la llamada, Trump bloqueó casi US$ 400 millones en ayuda militar y de seguridad a Ucrania.

12 de agosto de 2019: un informante presenta una denuncia relacionada con la conducta de Trump en la llamada con Zelensky.

11 de septiembre de 2019: el Gobierno de Trump levanta su control sobre la ayuda militar a Ucrania.

24 de septiembre de 2019: la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anuncia el inicio de una investigación de juicio político relacionada con la denuncia del informante.

25 de septiembre de 2019: la Casa Blanca publica notas de la llamada del 25 de julio entre Trump y Zelensky. La lectura contiene múltiples referencias a Giuliani y Barr. En respuesta, el Departamento de Justicia emite una declaración que dice que Barr no supo de la conversación de Trump hasta semanas después de la llamada. Además, el fiscal general no habló con el presidente sobre la posibilidad de que Ucrania investigara a los Biden, según el Departamento de Justicia. El mismo día en que se publican las notas, Trump y Zelensky se reúnen en persona por primera vez al margen de la Asamblea General de la ONU. Durante una conferencia de prensa conjunta posterior a la reunión, ambos niegan que Trump haya presionado a Zelensky para que investigara a Biden a cambio de ayuda.

26 de septiembre de 2019: La Cámara publica una versión desclasificada de la denuncia del informante. Según la denuncia, funcionarios de la Casa Blanca intentaron “bloquear” los registros de la conversación telefónica de Trump con Zelensky. La denuncia también alega que Barr jugó un papel en la campaña para convencer a Zelensky de que Biden debería ser investigado. Trump califica la denuncia como “noticias falsas” y “una caza de brujas” en Twitter.

27 de septiembre de 2019: Pompeo es citado por comités de la Cámara por no haber proporcionado documentos relacionados con Ucrania. Dimite Kurt Volker, enviado especial de Estados Unidos a Ucrania. Fue nombrado en la denuncia del informante como uno de los funcionarios del Departamento de Estado que ayudaron a Giuliani a conectarse con fuentes en Ucrania.

3 de octubre de 2019: En declaraciones a los periodistas fuera de la Casa Blanca, Trump dice que tanto Ucrania como China deberían investigar la presunta corrupción que involucra a Biden y su hijo. CNN informa que el presidente habló de Biden y su familia durante una llamada telefónica en junio con Xi Jinping. En esa llamada, Trump discutió las perspectivas políticas de Biden y de Elizabeth Warren. También le dijo a Xi que permanecería callado sobre el asunto de las protestas en Hong Kong. Las notas que documentaban la conversación se colocaron en un servidor altamente seguro donde también se almacenó la transcripción de la llamada a Ucrania.

6 de octubre de 2019: después de que Trump habla por teléfono con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, la Casa Blanca anuncia que las tropas estadounidenses saldrán del norte de Siria para dar paso a una operación militar turca planificada. La medida marca un cambio importante en la política exterior estadounidense y efectivamente le da a Turquía luz verde para atacar a las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos, un aliado en la lucha contra ISIS.

31 de octubre de 2019: Trump dice a través de Twitter que está cambiando su residencia legal de Nueva York a Florida, explicando que siente que los líderes políticos de la ciudad y el estado lo tratan mal.

7 de noviembre de 2019: un juez ordena a Trump pagar US$ 2 millones para resolver una demanda contra su organización benéfica presentada por el fiscal general del estado de Nueva York. Según la demanda, Trump violó su deber fiduciario al permitir que su campaña presidencial dirigiera la distribución de donaciones. En un comunicado, Trump acusa al fiscal general de caracterizar erróneamente el acuerdo con fines políticos.

13 de noviembre de 2019: comienzan las audiencias públicas de juicio político y Trump se reúne con Erdogan en la Casa Blanca.

20 de noviembre de 2019: durante una audiencia pública, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, dice que trabajó con Giuliani en asuntos relacionados con Ucrania bajo la “orden expresa del presidente de los Estados Unidos” y dice que “todos estaban al tanto”. Sondland relata varias conversaciones entre él y Trump sobre la apertura de dos investigaciones por parte de Ucrania: una sobre Burisma y otra sobre conspiraciones sobre la intromisión de Ucrania en las elecciones estadounidenses de 2016.

10 de diciembre de 2019: los demócratas de la Cámara de Representantes revelan dos artículos de juicio político, uno por abuso de poder y otro por obstrucción del Congreso.

13 de diciembre de 2019: el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprueba los dos artículos del impeachment en una votación dividida por líneas partidarias.

18 de diciembre de 2019: La Cámara de Representantes vota a favor de acusar a Trump. Es la tercera acusación a un presidente de delitos graves y faltas menores en la historia de Estados Unidos.

3 de enero de 2020: Hablando en Mar-a-Lago, Trump anuncia que un ataque aéreo estadounidense en Irak mató a Qasem Soleimani, el líder de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán.

8 de enero de 2020: Irán dispara varios misiles contra dos bases iraquíes que albergan tropas estadounidenses en represalia por el ataque estadounidense que mató a Soleimani. No se reportan pérdidas de vidas estadounidenses o iraquíes, pero el Pentágono publica más tarde una declaración confirmando que a 109 miembros del servicio estadounidense se les había diagnosticado lesiones de trauma cerebral leves a raíz del ataque.

24 de enero de 2020: Trump hace historia como el primer presidente en asistir a la manifestación anual Marcha por la Vida en Washington desde que comenzó hace casi medio siglo. Trump reitera su apoyo a restricciones más estrictas al aborto.

29 de enero de 2020: Trump promulga el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

31 de enero de 2020: El Gobierno de Trump anuncia una ampliación de la prohibición de viajes para incluir a seis nuevos países. Se impondrán restricciones migratorias a: Nigeria, Eritrea, Tanzania, Sudán, Kirguistán y Myanmar, con excepciones para inmigrantes que hayan ayudado a Estados Unidos.

5 de febrero de 2020: el Senado vota a favor de absolver a Trump de dos artículos del juicio político. El senador Mitt Romney es el único republicano que votó a favor de la condena por abuso de poder, uniéndose a todos los demócratas del Senado en una votación de no culpabilidad de 52 a 48. En cuanto a la acusación de obstrucción del Congreso, la votación sigue líneas partidistas: 53 a 47 a favor de la absolución.

29 de mayo de 2020: Trump anuncia que Estados Unidos pondrá fin a su relación con la Organización Mundial de la Salud.

10 de julio de 2020: Trump conmuta la sentencia de prisión de su viejo amigo Roger Stone, quien fue declarado culpable de delitos que incluían mentir al Congreso en parte, dijeron los fiscales, para proteger al presidente. El anuncio se produjo pocos días antes de que Stone se presentara en una prisión federal en Georgia.

2 de octubre de 2020: Trump anuncia que dio positivo por coronavirus. Más tarde ese mismo día, Trump es trasladado al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y regresa a la Casa Blanca el 5 de octubre.

7 de noviembre de 2020: Días después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, CNN proyecta que Trump pierde su candidatura a la reelección frente a Biden.

25 de noviembre de 2020: Trump anuncia en un tuit que le ha concedido a Michael Flynn un “perdón total”, borrando la declaración de culpabilidad del funcionario de inteligencia por mentirle al FBI.

23 de diciembre de 2020: anuncia 26 nuevos indultos, incluidos los de Stone, Manafort y el padre de su yerno Jared Kushner, Charles.

6 de enero de 2021: tras el mitin y el discurso de Trump en la Elipse de la Casa Blanca, alborotadores pro-Trump irrumpen en el Capitolio de EE.UU. mientras los miembros del Congreso se reúnen para certificar los resultados del Colegio Electoral de las elecciones presidenciales de 2020. Murieron un total de cinco personas , incluido un oficial de policía del Capitolio al día siguiente.

13 de enero de 2021: La Cámara vota a favor de acusar a Trump por “incitación a la insurrección”. Es el único presidente que ha sido sometido a juicio político dos veces.

20 de enero de 2021: Trump emite un total de 143 indultos y conmutaciones de pena que incluyen a su antiguo estratega político, Steve Bannon, a un importante exrecaudador de fondos y a dos raperos conocidos, pero no a él mismo ni a su familia. Luego recibe una despedida de estilo militar desde la Base Conjunta Andrews la mañana de la inauguración, antes de regresar a su casa en Florida.

13 de febrero de 2021: El Senado de Estados Unidos absuelve a Trump en su segundo juicio político y vota que Trump no es culpable de incitar a los mortales disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. La votación es de 43 no culpables contra 57 culpables, menos de los 67 votos necesarios para declarar culpable.

1 de julio de 2021: Los fiscales de Nueva York acusan a la Organización Trump y a Trump Payroll Corporation de 10 cargos de delitos graves y al director financiero Allen Weisselberg de 15 cargos de delitos graves en relación con un supuesto plan fiscal que se remonta a 2005. El propio Trump no está acusado. El 6 de diciembre de 2022, ambas empresas son declaradas culpables de todos los cargos.

14 de febrero de 2022: La firma de contabilidad Mazars anuncia que ya no actuará como contador de Trump, citando un conflicto de intereses. En una carta al director jurídico de la Organización Trump, la firma informa a la Organización Trump que ya no se base en los estados financieros que finalizan entre junio de 2011 y junio de 2020.

3 de mayo de 2022: La Organización Trump y el Comité Inaugural Presidencial acuerdan pagar un total de US$ 750.000 para llegar a un acuerdo con la oficina del fiscal general de Washington por las acusaciones de que malgastaron el dinero recaudado para la toma de posesión del expresidente Donald Trump.

Del 9 de junio al 21 de julio de 2022: el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los EE.UU. celebra ocho audiencias, en las que escucha a testigos, incluidos altos ex funcionarios de Trump, trabajadores electorales y quienes participaron en el ataque. y muchos otros. A través de testimonios en vivo, declaraciones en video y material nunca antes visto, el comité intenta proyectar una imagen del plan del expresidente para permanecer en el poder y el papel que él desempeñó el 6 de enero.

8 de agosto de 2022: El FBI ejecuta una orden de allanamiento en el resort Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, como parte de una investigación sobre el manejo de documentos presidenciales, incluidos documentos clasificados, que pueden haber sido llevados allí.

12 de agosto de 2022: un juez federal hace pública la orden de registro y el recibo de propiedad de la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago. Los documentos indican que el FBI recuperó 11 conjuntos de documentos clasificados de su búsqueda, incluidos algunos materiales marcados como “alto secreto/información sensible compartimentada”, uno de los niveles más altos de clasificación, e identifican tres delitos federales que el Departamento de Justicia está analizando como parte de su investigación: violaciones de la Ley de Espionaje, obstrucción de la justicia y manejo criminal de registros gubernamentales.

15 de noviembre de 2022: anuncia que buscará la nominación presidencial republicana en 2024.

19 de noviembre de 2022: la cuenta de Twitter de Trump, que fue bloqueada tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, se restablece después de que los usuarios respondan a una encuesta en línea publicada por el CEO de Twitter y nuevo propietario, Elon Musk.

19 de diciembre de 2022: El comité de la Cámara de Representantes sobre la insurrección del 6 de enero vota para remitir a Trump al Departamento de Justicia por al menos cuatro cargos penales. Cuatro días después, el panel publica su informe final recomendando que se prohíba a Trump volver a ocupar el cargo.

9 de febrero de 2023: Las cuentas de Facebook e Instagram de Trump se restablecen luego de una prohibición de dos años a raíz de la insurrección del 6 de enero de 2021, confirma un portavoz de Meta a CNN. El 17 de marzo de 2023, YouTube restablece el canal de Trump.

30 de marzo de 2023: un gran jurado de Nueva York vota a favor de acusar a Trump, la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente actual o anterior enfrenta cargos penales.

4 de abril de 2023: Trump se entrega y es arrestado antes de declararse inocente de 34 cargos penales por falsificación de registros comerciales en el tribunal penal de Manhattan. Los fiscales alegan que Trump buscó socavar la integridad de las elecciones de 2016 mediante un plan de pago a cambio de silencio, mediante pagos a mujeres que afirmaban haber tenido relaciones extramatrimoniales con Trump. Él negó las relaciones. Horas después de su lectura de cargos, Trump arremete contra el fiscal de distrito de Manhattan y la acusación durante un discurso en su resort de Mar-a-Lago en Florida.

9 de mayo de 2023: Un jurado federal de Manhattan determina que Trump abusó sexualmente de la ex columnista de una revista E. Jean Carroll en el camerino de una tienda departamental de lujo en 1996 y le concede a Carroll US$ 5 millones por agresión y difamación. El 26 de enero de 2024, un jurado dice que Trump debería pagarle a Carroll US$ 83,3 millones en daños y perjuicios, la segunda vez en el último año que un jurado ha concedido a Carroll millones de dólares en daños y perjuicios de parte de Trump por sus declaraciones difamatorias que la menosprecian y niegan sus acusaciones de violación.

15 de mayo de 2023: Se publica un informe del fiscal especial John Durham. En él concluye que el FBI nunca debería haber iniciado una investigación completa sobre las conexiones entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones de 2016. El informe no recomienda nuevos cargos contra individuos ni “cambios totales” sobre cómo el FBI maneja las investigaciones con carga política, a pesar de criticar fuertemente el comportamiento de la agencia.

8 de junio de 2023: Trump es acusado de un total de 37 cargos en la investigación de documentos clasificados del fiscal especial. En una acusación formal sustitutiva presentada el 27 de julio, Trump enfrenta un cargo adicional de retención intencional de información de defensa nacional y dos cargos adicionales de obstrucción, lo que eleva el total a 40 cargos.

1 de agosto de 2023: es acusado formalmente por un gran jurado federal en Washington, en la investigación electoral de 2020. Trump es acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos; conspiración para obstruir un procedimiento oficial; obstrucción e intento de obstrucción de un procedimiento oficial; y conspiración contra los derechos.

7 de agosto de 2023: un juez federal desestima la demanda por difamación de Trump contra Carroll. Trump demandó a Carroll en junio basándose en su respuesta a preguntas formuladas en CNN. Se le preguntó a Carroll sobre el veredicto que encontró que Trump abusó sexualmente de Carroll, pero no la violó como se define en la ley de Nueva York y como ella alegó. Carroll dijo: “Oh, sí lo hizo”.

14 de agosto de 2023: Trump y otras 18 personas son acusados ​​formalmente por un gran jurado con sede en Atlanta de cargos estatales derivados de sus esfuerzos por revertir la derrota electoral del expresidente en 2020. Trump ahora enfrenta un total de 91 cargos en cuatro casos penales, en cuatro jurisdicciones diferentes: dos casos federales y dos estatales.

23 de febrero de 2024: el juez Arthur Engoron ordena formalmente a Trump pagar US$ 454 millones, US$ 355 millones y aproximadamente US$ 100 millones en intereses, una semana después de encontrar a Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump responsables de fraude en el caso civil presentado por la fiscal general de Nueva York Leticia James.

30 de mayo de 2024: un jurado de Manhattan declara a Trump culpable de falsificar registros comerciales en relación con un plan de pago de dinero por silencio para la estrella de cine para adultos Stormy Daniels sobre un encuentro privado. Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos condenado por un delito grave.

1 de julio de 2024: la Corte Suprema dictamina que Trump puede reclamar inmunidad parcial en el caso de subversión electoral del fiscal especial Jack Smith.

13 de julio de 2024: Trump resulta herido en un tiroteo durante su mitin en Butler, Pensilvania, en lo que el FBI dice que es un intento de asesinato. Un asistente al mitin muere y otros dos resultan gravemente heridos.

15 de julio de 2024: la jueza Aileen Cannon desestima el caso de documentos clasificados contra Trump. Cannon dice que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith violó la Constitución.

27 de agosto de 2024: el fiscal especial Jack Smith presenta una acusación sustitutiva en el caso de interferencia electoral contra Trump, reduciendo las acusaciones en su contra a la luz del fallo de inmunidad de la Corte Suprema.

15 de septiembre de 2024: Trump está jugando golf en el Trump International Golf Club en West Palm Beach cuando el Servicio Secreto avista a un hombre con un rifle a lo largo del perímetro del campo de golf. El sospechoso huye, pero es detenido más tarde.

