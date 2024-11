ANÁLISIS | Ucrania se ve obligada a enfrentar una cruda realidad sobre Trump que esperaba que nunca sucediera

(CNN) — Se tomaron precauciones, se imaginaron beneficios y se elaboraron pólizas de seguro. Pero, en última instancia, la mayoría…

(CNN) — Se tomaron precauciones, se imaginaron beneficios y se elaboraron pólizas de seguro. Pero, en última instancia, la mayoría esperaba que esto no ocurriera.

Ucrania y sus aliados de la OTAN tuvieron que considerar durante meses la posibilidad de una victoria de Trump, manejando la idea de un presidente estadounidense autoritario que podría ser un aliado aún más duro, un negociador que podría traer una paz favorable, o alguien con una visión fresca que pudiera ver un nuevo final a una guerra agotadora.

Esto no era más que una ficción reconfortante: el camino que le espera a Kyiv es extremadamente duro. No debería haber ningún misterio sobre lo que significaría una presidencia de Trump para Ucrania. Donald Trump dijo que terminaría la guerra “en 24 horas”, pero no explicó cómo. También afirmó que “Zelensky nunca debería haber permitido que comenzara esa guerra” y lo calificó como “uno de los mejores vendedores que vi”, que obtiene US$ 100.000 millones en cada visita al Congreso.

La victoria de Trump podría significar que EE.UU. retire su apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia

Desde esta mañana, el hecho de que estas declaraciones sean exageraciones desmesuradas ha dejado de importar. Se convirtió en el filtro distorsionado a través del cual el presidente electo de Estados Unidos percibirá el mayor conflicto en Europa desde los nazis. Trump podría nombrar un gabinete que ajuste un poco el ritmo o el tono de sus instintos, pero al final, quiere salirse del conflicto. No importa que estratégicamente la guerra de Ucrania haya proporcionado al Pentágono una forma relativamente económica de debilitar a su segundo mayor adversario sin costo de vidas estadounidenses. Es algo que choca con dos de los desagrados de Trump en su primer mandato: el costoso compromiso militar de Estados Unidos en el extranjero y el descontento con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La respuesta inicial del Kremlin, de que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no podrían empeorar más de lo que están ahora bajo el presidente Joe Biden, seguramente oculta alegría. El próximo año es, según muchos análisis, una apuesta calculada para Rusia. Moscú estuvo posicionando fuerzas en las colinas alrededor de los centros militares de Ucrania en Donbás –cerca de Pokrovsk, Kurakhove y Chasiv Yar– para permitir este invierno un asedio implacable de Kyiv fuera de la región de Donetsk.

Trump, parado junto a Zelensky, promete un buen acuerdo para “ambas partes” de la guerra Ucrania-Rusia

El éxito en Donetsk podría dejar el camino abierto hacia ciudades importantes como Dnipro y Zaporiyia, haciendo que la capital ucraniana quede repentinamente muy vulnerable, y probablemente inclinando la balanza de la guerra. Sin embargo, el tiempo estuvo en contra de los esfuerzos de Rusia. Funcionarios occidentales sugirieron que su tasa de bajas –quizás 1.200 muertos o heridos al día– es insostenible sin otra movilización rusa importante e impopular, y que el próximo año Moscú podría enfrentar una verdadera crisis en la producción de blindaje y municiones.

Putin jugó estas últimas cartas con la esperanza de que Trump ganara, apostando con seguridad que él seguiría siendo un hombre de instintos: aislacionista y desconfiado de las alianzas de largo plazo de Estados Unidos.

Trabajadores retiran escombros de un edificio de apartamentos que resultó dañado durante un ataque con drones rusos en Kyiv, Ucrania, el 29 de octubre de 2024. (Crédito: Thomas Peter/Reuters)

Trump es errático e impredecible, especialmente en temas complejos y que requieren tiempo, como los conflictos extranjeros. Prefiere soluciones rápidas, como simplemente abandonar Afganistán en manos de los talibanes, una reunión cara a cara en Singapur con el dictador norcoreano Kim Jong Un o un ataque con drones contra el comandante de la Guardia Revolucionaria Iraní, Qasem Soleimani. Quizás nunca sepamos si realmente analizó la dirección que impone a Ucrania, o si simplemente nunca más quiere hablar sobre la guerra ni gastar dinero en ella.

Cualquiera que sea la velocidad o el detalle del enfoque de Trump, el daño será palpable en las próximas semanas. Recuerdo en diciembre del año pasado el golpe masivo a la moral entre las tropas ucranianas cuando el Congreso retrasó la ayuda militar de Estados Unidos durante aproximadamente seis meses. Las tropas en primera línea me dijeron que tendrían que abandonar sus posiciones sin esa ayuda, incluso si sabían que la administración Biden aún quería –en principio– apoyarlos. Ahora deben enfrentarse a una situación contraria: la posibilidad de que alguna ayuda aún llegue desde el Pentágono y los aliados de la OTAN en Europa, pero que la administración de Trump adopte en su lugar una postura hostil hacia Kyiv.

Trump dice que Zelensky “nunca debió haber dejado que esa guerra comenzara” y trata de culpar al líder ucraniano por la invasión de Putin

Además, Trump entra a la Casa Blanca en el momento quizás más peligroso para Kyiv desde el inicio de la guerra. Varios análisis de la línea de frente muestran que Ucrania perdió terreno a un ritmo casi sin precedentes en octubre; dejando en manos rusas pequeños pueblos que son inconsecuentes por sí mismos, pero que en conjunto representan un revés estratégico que deja el este agudamente vulnerable.

Hace tiempo que existe una falla en la política de la OTAN: la administración Biden no quiso armar a Ucrania lo suficiente como para que Rusia pudiera ser derrotada militarmente, ya que temía una escalada mayor. Pero Biden tampoco podía aceptar que Rusia prevaleciera. En cambio, la alianza le pidió a Ucrania que resistiera, con la esperanza de que eventualmente Putin se derrumbaría. Era la contradicción desordenada en el corazón del apoyo a Kyiv, pero mejor que pedirle a Ucrania que se rindiera.

Sin la voluntad de luchar es casi imposible pedirle a los ucranianos que se queden bajo el fuego de artillería en una trinchera o que conduzcan sus blindados hacia el fuego letal de las posiciones enemigas que crean que se puede ganar la batalla. Nadie quiere ser el último soldado en morir en una guerra, nadie quiere perder la vida luchando para proteger a una familia que probablemente vivirá bajo ocupación rusa de todos modos.

¿Cómo será la política exterior que Donald Trump implementará para EE.UU.?

La victoria de Trump también podría complicar la propia posición de Zelensky. Durante años, Zelensky fue –para parafrasear a Trump– ante todo un excelente vendedor de la causa de Ucrania.

Ahora está cargado con una gran cantidad de equipaje del primer mandato de Trump, cuando fue envuelto en las solicitudes de Trump de investigar a la familia Biden. ¿Puede Zelensky seguir siendo ese vendedor? ¿Es una cara nueva en Bankova más probable que obtenga ayuda militar o que logre un acuerdo de paz viable?

Aquellos cansados de la guerra en Ucrania –ya sean aliados de Kyiv o soldados en el frente– aún no deberían abrazar la idea de un acuerdo respaldado por Trump. Moscú demostró, en Siria en 2013 y en Ucrania en 2015, que negocia para ganar tiempo para prepararse o cumplir sus objetivos militares. Putin aceptará los avances territoriales que pueda concretar –ya tiene ganancias en la mesa de negociaciones–, pero luego se reagrupará y no se detendrá. Ha vendido la guerra a nivel nacional como Rusia enfrentándose a las filas masivas de toda la alianza de la OTAN. Una economía rusa sobrecalentada, un número astronómico de bajas y la reestructuración de la base industrial de Rusia, todo en servicio de esa supuesta lucha, no pueden simplemente deshacerse.

Putin necesita cada vez más de la guerra para mantener su poder.

Un soldado ucraniano en una trinchera a 100 metros de las posiciones rusas en el bosque de Serebryansky, Ucrania, el 6 de noviembre de 2024. (Crédito: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images)

Esto es evidente en su comportamiento maximalista hacia los vecinos de Rusia en el último mes. La reciente agitación en Georgia y Moldavia, donde las fuerzas prorrusas han desafiado a los movimientos proeuropeos con éxito limitado, podría ver una mayor intervención de Rusia en los próximos meses. Es poco probable que Putin abandone repentinamente su deseo de mayor influencia regional. Recordemos su motivación original: esta guerra comenzó porque quería ocupar Ucrania y mantenerla fuera de la OTAN y de la Unión Europea. La sangre rusa derramada durante casi tres años probablemente demanda una victoria mayor que simplemente mantener las ganancias territoriales que ya tiene.

Una lección vital de la guerra enfrentará, mientras tanto, un asalto grave. Durante los últimos dos años, los opositores más feroces de Putin han defendido la idea clave de que ya no necesitamos temer a Rusia, que el Kremlin fomentó el miedo al oso ruso como una arma psicológica para compensar su decadencia militar. La inesperada resistencia de Ucrania demostró que ese miedo estaba fuera de lugar y que Moscú había tenido dificultades para vencer a un vecino que antes despreciaba por ser incapaz de luchar.

Ahora, una Casa Blanca con Trump podría pedir al mundo que trague rápidamente una afirmación aparentemente similar pero terriblemente diferente: que Occidente no debe temer a Rusia, ya que realmente no representa un gran peligro. Esa sería la mayor victoria de Putin y la mayor debilidad de Occidente.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.