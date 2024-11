A medida que las mujeres superan a los hombres en la participación anticipada, el desafío de Trump para ganarse a las votantes femeninas se hace más evidente

(CNN) — Cuando Alex Cooper, la popular presentadora del podcast “Call Her Daddy”, publicó su muy comentada entrevista con la…

(CNN) — Cuando Alex Cooper, la popular presentadora del podcast “Call Her Daddy”, publicó su muy comentada entrevista con la demócrata Kamala Harris el mes pasado, reveló que también había invitado al oponente republicano de la vicepresidenta, Donald Trump, a aparecer en su programa.

“Si él también quiere tener una conversación significativa y profunda sobre los derechos de las mujeres en este país, entonces es bienvenido en ‘Call Her Daddy’ en cualquier momento”, dijo Cooper a sus millones de oyentes, en su mayoría mujeres.

La campaña de Trump había recibido una oferta para participar en el programa, según fuentes cercanas al expresidente, pero finalmente decidió rechazarla. En su lugar, Trump redobló su estrategia de dirigirse directamente a los jóvenes estadounidenses a través de apariciones en programas en línea de tendencia derechista y dominados por hombres. Terminará su campaña este martes habiendo evitado en gran medida podcasts, canales de YouTube y programas de televisión diurnos orientados hacia el público femenino.

Y si la tercera candidatura de Trump a la Casa Blanca no tiene éxito, su enfoque para ganarse a las mujeres —que superan en número a los hombres y son votantes más confiables— podría ser una de las estrategias más analizadas de su campaña. Los asesores y aliados de Trump argumentaron durante el final del verano y el otoño que su atractivo entre los hombres compensaría la falta de apoyo de las mujeres, pero en las últimas semanas, la creciente brecha de género ha causado alarma entre algunos republicanos.

“Hemos visto un problema con las mujeres para todos los republicanos, en todas las boletas”, dijo un operativo del Partido Republicano alineado con Trump a CNN. “Empieza desde la cima”.

La incertidumbre de Trump sobre cómo atraer a las mujeres ha sido evidente incluso en los últimos días de su campaña, lo que ha provocado desacuerdos públicos con su personal sobre su mensaje. En un mitin en Green Bay, Wisconsin, este miércoles, recordó el consejo de sus asesores que le instaron a dejar de prometer repetidamente ser el “protector” de las mujeres, ya que consideraban que era inapropiado.

“‘Señor, por favor, no diga eso’”, dijo que le aconsejaron. “¿Por qué? Soy presidente. Quiero proteger a las mujeres de nuestro país. Bueno, lo voy a hacer, les guste o no. Las voy a proteger”, dijo Trump a la multitud.

La campaña de Harris rápidamente aprovechó esos comentarios, combinando el clip con las declaraciones antiaborto de Trump en un video que alcanzó más de 2.4 millones de vistas en X. Harris luego destacó los comentarios durante una breve y rara conferencia de prensa y en un mitin en Reno, Nevada, donde dijo que Trump “simplemente no respeta la libertad de las mujeres ni la inteligencia de las mujeres para tomar decisiones sobre sus propias vidas”.

Su campaña también criticó a Trump por afirmar este jueves que el excandidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. trabajaría en “salud de la mujer” en una segunda administración de Trump.

Entendiendo la división

En conversaciones privadas con aliados cercanos, Trump pregunta por qué no le gustan a las mujeres, dijeron tres fuentes familiarizadas con esas conversaciones.

“Él cree que las mujeres quieren a alguien que las mantenga seguras. Que mantenga seguros a sus hijos”, dijo una de las fuentes.

En Carolina del Norte este miércoles, Trump preguntó a las mujeres en su audiencia si querían que las protegiera. Parecía complacido con los vítores que recibió.

Pero más allá de sus mítines, las mujeres no parecen estar respondiendo a los intentos del expresidente de llegar a ellas. La última encuesta nacional de ABC News/Ipsos mostró que Trump estaba detrás de Harris entre las votantes probables por 14 puntos, una diferencia que supera con creces su ventaja de 6 puntos entre los hombres.

Además, Trump enfrenta una brecha de género en el voto anticipado. En los siete estados más disputados, las mujeres han emitido el 55% de los votos hasta ahora, mientras que los hombres representan el 45%, según Catalist, una firma de datos alineada con los demócratas. Esta disparidad de 10 puntos, que representa casi 1.4 millones de votos, aunque ligeramente menor que hace cuatro años, preocupa a los aliados de Trump.

“El voto anticipado ha sido desproporcionadamente femenino”, publicó Charlie Kirk, presidente de Turning Point Action, un grupo conservador responsable de gran parte de la estrategia de base de Trump, en X. “Si los hombres se quedan en casa, Kamala es presidenta. Es así de simple”.

En una declaración a CNN, la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, dijo que Harris “puede ser la primera mujer vicepresidenta, pero ha implementado políticas peligrosamente progresistas que han dejado a las mujeres en peor situación financiera y mucho menos seguras de lo que estaban hace cuatro años bajo el presidente Trump”.

“Las mujeres merecen un presidente que asegure las fronteras de nuestra nación, elimine a los criminales violentos de nuestros vecindarios y construya una economía que ayude a nuestras familias a prosperar, y eso es exactamente lo que hará el presidente Trump”, dijo Leavitt.

El enfoque correcto

Durante un tiempo, la campaña de Trump esperaba ganar a las mujeres en temas clave, específicamente la economía, el crimen y la promesa de Trump de evitar que las mujeres transgénero compitan en deportes femeninos. Sin embargo, la carrera por el voto de las mujeres se complicó con Harris como candidata presidencial demócrata, lo cual motivó a las votantes femeninas y dejó a Trump en busca de un nuevo enfoque.

En las últimas dos semanas, la campaña ha organizado una gira para mujeres, con varios aliados destacados. Estos eventos continuarán durante el fin de semana con populares partidarias de Trump, incluida la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, y la ex piloto de autos Danica Patrick. En un foro reciente de Fox News con una audiencia exclusivamente femenina —un intento evidente de abordar las preocupaciones— Trump se autodenominó el “padre” de la fertilización in vitro, una afirmación que los demócratas han ridiculizado ampliamente.

La campaña de Trump y sus seguidores republicanos intentaron tomar la ofensiva este jueves, aprovechando los comentarios del empresario Mark Cuban, un importante defensor de Harris, quien dijo en “The View” de ABC que el expresidente evita a las mujeres “fuertes e inteligentes”. Legisladoras republicanas y personal femenino de Trump, incluida su jefa de campaña Susie Wiles, rechazaron los comentarios en redes sociales.

Trump también ha confiado en otros hombres blancos para llegar a las votantes femeninas. Los asesores esperaban un impulso con el respaldo de Kennedy, quien estuvo haciendo campaña por Trump y se espera que esté con el expresidente todo el día este viernes. La esperanza era que Kennedy pudiera llegar a un subconjunto de mujeres, particularmente madres preocupadas por la salud y desconfiadas del gobierno y de la industria médica. Las mujeres eran más propensas a apoyar a Kennedy que los hombres, según una reciente encuesta del Pew Research Center, aunque otras encuestas no han mostrado una diferencia significativa.

Los desafíos de Trump con las votantes femeninas se remontan a su primer mandato, cuando las mujeres con educación universitaria comenzaron a alejarse de él, impulsando la ventaja demócrata en la Cámara en las elecciones de mitad de período de 2018. La revocación de Roe v. Wade por la Corte Suprema en 2022, una decisión que Trump celebró en su momento, solo ha profundizado la resistencia de las mujeres a su plataforma. Ha intentado moderar su postura —atribuyéndose el mérito de la decisión de la corte mientras se distancia de las estrictas leyes estatales sobre el aborto que siguieron a esa decisión— pero las encuestas no han mostrado que sea efectivo. Su elección del senador de Ohio, J.D. Vance, quien una vez dijo que el aborto debería ser “ilegal a nivel nacional”, como su compañero de fórmula, solo ha mantenido el tema en el centro de la atención.

La incapacidad de Trump para equilibrar la profunda división del país resultó insostenible este verano. Obligado a tomar partido en una medida electoral para expandir el acceso al aborto en su estado natal de Florida, Trump sugirió al principio que la apoyaba. La reacción de la derecha fue rápida y severa. Las principales figuras del movimiento antiaborto amenazaron con retirar su apoyo a Trump y dieron permiso para que otros hicieran lo mismo.

A riesgo de perder el apoyo de las mujeres de su base, Trump retrocedió. Aclaró que tenía la intención de votar en contra de la enmienda de Florida, alineándose efectivamente con la prohibición de aborto de seis semanas del estado. El episodio proporcionó a los demócratas nuevo impulso para uno de sus mensajes de recaudación de fondos y movilización más efectivos contra el expresidente.

Una oportunidad para Harris

Una aparición en “Call Her Daddy” podría no haber resuelto el desafío de larga data de Trump con las votantes femeninas. Pero su decisión de evitar tales plataformas ha dejado a Harris con una destacada oportunidad.

Durante su aparición en el podcast, advirtió a los oyentes sobre el posible retroceso de derechos en un segundo mandato de Trump, diciendo: “La lucha por la libertad reproductiva es, en su esencia, sobre el derecho básico que cualquier individuo tiene para tomar decisiones sobre su propio cuerpo”.

Leavitt no respondió cuando se le preguntó por qué Trump no aceptó la invitación a “Call Her Daddy”. Los representantes de Cooper, la presentadora del podcast, no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

Mientras tanto, Trump ha tomado una dirección muy diferente, manteniéndose confinado a un universo similar de bromistas en línea e influencers de la cultura “bro”: los bromistas canadienses conocidos como los Nelk Boys, los comediantes Theo Vonn y Andrew Schulz, el luchador Mark Calaway, también conocido como The Undertaker, la estrella de YouTube convertida en boxeador Logan Paul, el golfista de LIV Bryson DeChambeau, los ex jugadores de la NFL Will Compton y Taylor Lewan, y el streamer de videojuegos Adin Ross.

La aparición culminante de su gira de podcasts se dio en octubre cuando Trump se sentó para una entrevista de tres horas con el comediante y actor Joe Rogan, presentador de uno de los programas más populares de internet.

La aparición brindó el resultado deseado para la campaña de Trump: una larga presentación ante la enorme audiencia de Rogan, y Harris ha enfrentado presión para unirse también al programa de Rogan en Austin. Rogan reveló recientemente que su equipo había discutido la idea con la campaña de Harris, pero no llegaron a un acuerdo sobre la duración ni el lugar de grabación.

Sin embargo, Trump ha resistido las oportunidades de diversificarse. Tampoco ha aparecido en la campaña junto a su rival principal republicana, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien captó una notable porción de votantes republicanas durante el invierno y la primavera. La campaña de Trump estaba en conversaciones con el equipo de Haley a principios de este mes para desplegarla junto con el candidato republicano en el recorrido, pero un asesor de Trump dijo a CNN que no está claro si alguna aparición conjunta se concretará antes del día de las elecciones.

Haley dijo a Fox News esta semana que no ha hablado con Trump desde junio, pero que está dispuesta a participar.

En cambio, la campaña de Trump reafirmó su enfoque con un mitin dominado por hombres en el Madison Square Garden que generó críticas por ataques misóginos por parte de oradores contra sus oponentes femeninas del pasado y del presente.

“No es momento para que se vuelvan excesivamente masculinos con esta camaradería que tienen”, dijo Haley en respuesta al mitin en Nueva York.

“El cincuenta y tres por ciento del electorado son mujeres. Las mujeres votarán. Les importa cómo se les habla y les importan los temas. Este es un momento de disciplina, y este es el momento de sumar”.

Elizabeth Wagmeister, Ethan Cohen, Matt Holt y Molly English de CNN contribuyeron a este informe.

