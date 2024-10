Trump dice que está dispuesto a eliminar los impuestos sobre la renta y repite la retórica de “enemigo interno” en un podcast con Joe Rogan

(CNN) — El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dijo en el podcast de Joe Rogan el viernes que estaría…

(CNN) — El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dijo en el podcast de Joe Rogan el viernes que estaría dispuesto a eliminar los impuestos sobre la renta, mientras promovía su propuesta de aranceles generalizados y elogiaba las políticas económicas de finales del siglo XIX.

Mientras hablaba sobre aranceles, Rogan le preguntó a Trump: “¿Acabas de lanzar la idea de deshacerte de los impuestos sobre la renta y reemplazarlos con aranceles?”

“Bueno, está bien”, dijo Trump durante la entrevista en “The Joe Rogan Experience”.

Rogan preguntó: “¿Hablabas en serio sobre eso?”

“Sí, claro. ¿Por qué no?”, respondió el expresidente. “Porque, estamos listos, nuestro país era el más rico, relativamente, en las décadas de 1880 y 1890. Un presidente que fue asesinado llamado McKinley, él era el rey de los aranceles. Hablaba maravillosamente de los aranceles”.

“Y luego, alrededor de principios de 1900, cambiaron estúpidamente a, francamente, un impuesto sobre la renta. ¿Y sabes por qué? Porque los países estaban ejerciendo mucha presión sobre Estados Unidos: ‘No queremos pagar aranceles, por favor no lo hagan’. Sabes que, créeme, controlan a nuestros políticos”, dijo Trump.

Trump ha dicho repetidamente que planea imponer un arancel generalizado del 10% o 20% sobre cada importación que ingrese a EE.UU., así como un arancel de hasta 60% sobre todas las importaciones chinas, en un intento de fomentar las manufacturas estadounidenses.

En la entrevista, Trump también dijo que creía que lo que llamó “el enemigo interno” representa una amenaza mayor para EE.UU. que el dictador norcoreano Kim Jong Un, con quien dijo no haber tenido “ningún problema” mientras era presidente.

“Llegué a conocerlo muy bien. No tuvimos problemas con él. Si tienes un problema inteligente, si tienes un presidente inteligente, realmente el presidente adecuado, no vas a tener un problema. Y se lo digo a la gente, tenemos un problema más grande, en mi opinión, con el enemigo interno, y los vuelve locos cuando uso ese término. Pero tenemos un enemigo interno. Tenemos personas que son realmente malas personas que realmente creo que quieren hacer que este país no tenga éxito”, dijo Trump.

Trump ha argumentado repetidamente que hay personas dentro de Estados Unidos, incluidos los representantes demócratas Adam Schiff y Nancy Pelosi como ejemplos, que representan una amenaza mayor que los adversarios extranjeros.

Rogan revierte su decisión sobre recibir a Trump

La entrevista se produce después de que Rogan dijera durante años que no recibiría al expresidente en su podcast y de recientes ataques del propio Trump.

“No soy un partidario de Trump de ninguna forma o manera. He tenido la oportunidad de tenerlo en mi programa más de una vez. He dicho que no cada vez. No quiero ayudarlo. No estoy interesado en ayudarlo”, dijo Rogan en el Lex Fridman Podcast en 2022.

Trump lanzó una indirecta a Rogan en agosto después de que el presentador elogiara al excandidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. por ser “el único que tiene sentido para mí”. (Rogan luego aclaró que su elogio no equivalía a un respaldo).

“Será interesante ver cuán fuerte abuchean a Joe Rogan la próxima vez que entre al ring de la UFC??? MAGA2024”, publicó Trump en su plataforma Truth Social tras los comentarios de Rogan.

Rogan lanzó su podcast por primera vez en 2009. En los últimos tres años, “The Joe Rogan Experience” ha sido consistentemente el podcast número 1 en todo el mundo. El programa también ha atraído su buena cuota de controversia, notablemente siendo criticado durante la pandemia por el escepticismo de Rogan sobre el covid-19.

Después de la grabación del podcast en Texas, Trump asistió a un mitin en Michigan, donde subió al escenario para hablar por horas de retraso, una demora que llevó a cientos de personas a abandonar el evento. Trump dijo que llegó tarde porque había estado grabando el podcast de tres horas con Rogan, al que llamó “la entrevista más larga que he hecho en mi vida”.

“Lo siento mucho, pero me retrasé… Supuse que no les importaría tanto porque estamos tratando de ganar”, dijo.

Trump, durante sus comentarios, acusó a la vicepresidenta Kamala Harris de estar “de fiesta” e ignorar la agitación internacional el viernes, mientras la candidata presidencial demócrata realizaba un mitin con la superestrella de la música Beyoncé en Texas, donde centró su discurso en resaltar su defensa de los derechos reproductivos.

Alayna Treene, DJ Judd y Ali Main de CNN contribuyeron a este informe.

