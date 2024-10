¿Qué dice la carta que Erik Menéndez le envió a su primo y que podría ser clave en la revisión del caso?

(CNN) — Los abogados que representan a Lyle y Erik Menéndez, quienes cumplen cadena perpetua por la muerte a tiros…

(CNN) — Los abogados que representan a Lyle y Erik Menéndez, quienes cumplen cadena perpetua por la muerte a tiros de sus padres en 1988, están buscando que se anulen sus condenas o que se les vuelva a sentenciar, citando nuevas pruebas en el caso.

Una muestra de esa evidencia es una carta escrita por Erik a su primo Andy Cano en 1988, meses antes de los asesinatos, en la que alude a abusos por parte de su padre. Aunque nunca negaron haber matado a sus padres, los hermanos han sostenido que actuaron en defensa propia y sufrieron años de abuso físico y sexual por parte de su padre.

Transcripción de la carta de Erik Menéndez a Andy Cano, traducida al español:

Hola Andy,

¿Cómo estás? Espero que mejor que yo. Ha pasado mucho tiempo desde que nos pusimos en contacto. Demasiado tiempo. Ojalá nos hubiéramos visto durante el Día de Acción de Gracias. Casi lo logramos. Estábamos listos para ir y luego mis padres decidieron no hacerlo en el último minuto. Mamá dijo que los vuelos eran demasiado caros, dijo que podíamos esperar hasta Navidad. Pero ahora han decidido que jugaré en el Fiesta Bowl y que no vale la pena volar solo por unos días. Estaba emocionado de verte a ti y a algunos amigos de la secundaria, pero supongo que tendré que esperar un poco.

Mamá y papá tuvieron una fiesta de la empresa aquí y papá contrató a personas para decorar toda la casa y compró un árbol ENORME que trajeron de Santa Bárbara (en realidad tuvieron que traer 3 porque a mamá no le gustó cómo se veía el primer árbol. ¡Estaban furiosos!) También decoraron el árbol. ¿Dónde está el espíritu navideño en eso? Recuerdo cuando Lyle y yo solíamos decorarlo. Los tiempos cambian, ¿eh? Al menos pude poner mi propia media y una para Rudy y Velvet, que por cierto están bien.

Mamá no está muy bien. Es como si estuviera aquí físicamente, pero mentalmente está como ausente, si sabes a lo que me refiero. Se altera por nada. Me siento mal por ella. No sé por qué aguanta las tonterías de papá.

A veces desearía poder hablar con ella sobre las cosas, ¿sabes? Algunos días… especialmente papá y yo. Pero la forma en que lo adora y le cuenta todo, tengo tanto miedo de que le diga lo que sea que diga. Simplemente no puedo arriesgarme. (tachadura) Lyle tuvo una gran pelea con ella sobre por qué no podíamos pasar la Navidad con el resto de la familia y mamá se alteró y dijo que si quería ir, podía ir solo. No sé por qué quiere lastimarlo así. Lyle quería quedarse, pero papá no lo dejó. Así que ahora estoy atrapado aquí solo. He estado tratando de evitar a papá. Todavía está sucediendo, Andy, pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo. Está tan (tachadura) con sobrepeso que no puedo soportar verlo. Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loco. Cada noche me quedo despierto pensando que podría entrar. Necesito sacarlo de mi mente. Sé lo que dijiste antes, pero tengo miedo. No conoces a papá como yo. ¡Está loco! Me ha advertido cien veces sobre contarle a alguien, especialmente a Lyle. ¿Soy un gran cobarde? No sé si lo lograré. Puedo manejarlo, Andy. Necesito dejar de pensar en eso.

De todos modos, espero que estés bien. ¿Cómo está tu nueva novia, Allison? Suena bastante genial. ¿Cuándo la conoceré? ¡Puedo ver por qué no quieres dejar Puerto Rico! ja ja. Escuché que estás jugando mucho al fútbol. Me encanta el fútbol. Lástima que tuve que dejar de jugar. ¿Cuántos toques puedes hacer? Me alegra ver que la escuela es fácil para ti. Aunque suena un poco demasiado fácil. ¿Estás aprendiendo? El próximo año es el año importante. Las transcripciones de 11º grado son lo que miran las universidades.

Estoy bien hasta ahora con la escuela. Mi tenis se interpone un poco, pero el próximo año es un año importante. Creo que si realmente me va bien en el tenis, mamá y papá se relajan un poco justo a tiempo para que empiece la universidad en Brown (tachadura) o Berkeley. De todos modos, estoy jugando genial. Nos gusta mucho nuestro nuevo entrenador Mark. ¡Le ganó a Lyle 6-0 en el primer set que jugaron! Fue tan malo que Lyle incluso tuvo que reírse.

Bueno, me voy amigo, se está haciendo tarde y no me siento bien. ¡Mantente en contacto! Espero verte pronto. Hasta entonces, ¡Dios te bendiga y feliz Navidad!

Por las Navidades que sean, por las Navidades que viene. Te extraño. Con amor, E.

Copia de la carta original

Si tú o alguien que conoces está lidiando con las secuelas de una agresión sexual, hay organizaciones que pueden ayudar.

En Estados Unidos

Línea Nacional de Violencia Doméstica Llama al 1-800-799-SAFE (7233) o envía un mensaje de texto con la palabra START al 88788

Disponible 24/7. Puede conectar a las personas que llaman con recursos locales y apoyo inmediato. También disponible a través de una herramienta de chat en línea.

Línea Directa Nacional de Asalto Sexual 1-800-656-HOPE (4673)

Proporcionada por RAINN (Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto). Disponible 24/7. También disponible a través de una herramienta de chat en línea.

Línea de Texto de Crisis Envía un mensaje de texto con la palabra HOME al 741741

Disponible 24/7 para víctimas de abuso y cualquier otro tipo de crisis.

Línea Directa Nacional de Abuso Infantil de Childhelp 1-800-422-4453

Disponible 24/7 en 170 idiomas diferentes.

Encuentra una lista de recursos organizados por estado aquí, proporcionada por la Oficina de Salud de la Mujer del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En Argentina

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene la Línea 144. Allí se brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país.

En México

Se puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público o la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVIMTRA).

También puedes asesorarte en la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (PROFEDET) 51-34-98-00 o a la línea telefónica del INMUJERES “Vida sin violencia” 01-800-911-25-11.

En Colombia

Puedes denunciar de forma verbal o escrita, en primera instancia en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales de la Fiscalía, que atienden de lunes a viernes de 8 am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm, o en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, que prestan su servicio en todo el país las 24 horas del día.

En Uruguay

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social tramita denuncias por acoso moral laboral, acoso sexual laboral, discriminación en el trabajo en cualquiera de sus formas, violación a la libertad sindical, explotación laboral y trata de personas con fines de explotación laboral, y cualquier otra forma de violencia en el trabajo.

No estás sola. No estás solo. Pide ayuda.

