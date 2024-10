CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 571¼ 580½ 564 574¾ +4¼ Mar 591¾ 599½ 584¼ 594¼ +3¾ May 602½ 610 595½ 605½ +3¾ Jul 608 614½ 600½ 611¾ +4½ Sep 620 624¾ 611¼ 623½ +6 Dec 634¼ 639½ 626 638¾ +7½ Mar 644 649¾ 635½ 649¾ +9¼ Est. sales 125,918. Tue.’s sales 116,174 Tue.’s open int 415,888 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 413¼ 414¼ 411 411¼ —2½ Mar 426½ 427¾ 425 425½ —1½ May 434¾ 435¾ 433¼ 433¾ —1¼ Jul 438¾ 439¾ 437¾ 438¼ — ¾ Sep 434¼ 435 433 434 — ¼ Dec 439½ 440½ 438½ 439¾ Mar 450½ 450¾ 450 450 — ½ May 456½ 456¾ 455¼ 456¼ — ½ Jul 460¾ 460¾ 459½ 459¾ — ¾ Sep 447 447 447 447 —1½ Dec 448½ 448½ 447¾ 447¾ —1 Est. sales 366,400. Tue.’s sales 339,885 Tue.’s open int 1,683,328, up 363 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 384 392½ 383¾ 392¼ +8¼ Mar 384¼ 390½ 383¼ 390½ +7½ May 386½ 386¾ 386½ 386¾ +4¾ Jul 386½ 386½ 386½ 386½ +4¾ Est. sales 560. Tue.’s sales 559 Tue.’s open int 4,081, up 58 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 965 978½ 963¾ 974¼ +9 Jan 978½ 992¾ 977¼ 990¼ +11¼ Mar 993 1006¾ 992 1004½ +11 May 1009½ 1022½ 1007¾ 1020¼ +10½ Jul 1022 1034¾ 1020½ 1032¾ +10¾ Aug 1023¾ 1036 1021¾ 1033½ +10¼ Sep 1016 1028½ 1014½ 1026½ +10¼ Nov 1016¼ 1029½ 1015¾ 1027½ +10¼ Jan 1032¼ 1040¾ 1029¾ 1040¾ +12¼ Mar 1041½ 1045 1041 1045 +11¼ Jul 1058¾ 1058¾ 1058½ 1058½ +8¾ Nov 1036 1042 1036 1042 +6 Nov 1042 1043 1042 1043 Est. sales 359,801. Tue.’s sales 333,388 Tue.’s open int 834,791

