CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 581¼ 585½ 566 568 —13½ Mar 601¾ 604½ 586 588 —12¾ May 611¾ 614½ 596¾ 598½ —12 Jul 616¾ 619 602¼ 603¾ —11½ Sep 625¾ 626½ 612¾ 614¼ —10 Dec 638¾ 640 627 628¼ —9 Mar 642¼ 642¼ 636½ 638¼ —7½ Est. sales 95,043. Thu.’s sales 83,693 Thu.’s open int 404,959 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 420½ 421 414½ 415 —6½ Mar 434¼ 434½ 428¼ 429¼ —5¾ May 441 441¼ 436¼ 437¼ —4½ Jul 444½ 444¾ 440¼ 441¼ —4 Sep 437 437½ 434½ 435½ —2½ Dec 443 443 439½ 440½ —3 Mar 453 453 451 451¾ —2½ May 459½ 459½ 457½ 457½ —2¾ Jul 461¾ 462¼ 461¾ 462¼ —1¾ Dec 448½ 449¼ 447¼ 449¼ —1 Est. sales 396,857. Thu.’s sales 513,150 Thu.’s open int 1,666,439, up 3,107 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 379 380½ 376½ 376¾ Mar 376 377¾ 375 375 Est. sales 285. Thu.’s sales 532 Thu.’s open int 4,000, up 9 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 996¼ 996¼ 984 987½ —8¾ Jan 1005 1006 994 998 —7 Mar 1016 1017¾ 1006 1009½ —6½ May 1030¼ 1032 1021 1024½ —5¾ Jul 1041¾ 1043¼ 1032½ 1036¼ —5½ Aug 1043¼ 1044¼ 1033½ 1037½ —5 Sep 1033¼ 1034½ 1026 1029¼ —5½ Nov 1037 1038¼ 1027¾ 1032¼ —4 Jan 1047¼ 1047¼ 1041½ 1043¾ —4¼ Mar 1051¼ 1051¾ 1044¼ 1047¼ —5 May 1056½ 1056½ 1056½ 1056½ —2¾ Jul 1064¾ 1065¼ 1061¼ 1061¼ —6¼ Nov 1053¾ 1053¾ 1047 1047 —6¾ Est. sales 318,474. Thu.’s sales 485,513 Thu.’s open int 921,774

