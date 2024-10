CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 575¾ 582¾ 566¼ 579 +3 Mar 596 602 586¾ 598¼ +2 May 605½ 611½ 597½ 607¾ +1¼ Jul 611½ 616¾ 604 613½ +¾ Sep 621 625½ 614¼ 622¾ +¼ Dec 633 638¾ 628 635¾ — ¼ Mar 637¼ 643 637¼ 642½ —2½ Est. sales 74,635. Tue.’s sales 79,183 Tue.’s open int 410,803, up 4,414 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 416 420 414 419¼ +2¾ Mar 428¾ 433¼ 427½ 432 +2¾ May 436 440¾ 434¾ 440 +3¼ Jul 440¼ 445 439 444 +3¼ Sep 434½ 437½ 432½ 436 +1 Dec 441½ 443¾ 439 442 +¼ Mar 452 454¼ 450¾ 453¼ +¾ May 457½ 460¼ 456½ 459½ +1 Jul 463 463¾ 463 463¼ +1¼ Sep 450¾ 450¾ 450¾ 450¾ +1 Dec 449¾ 451 448½ 450½ +¾ Dec 450 450 450 450 +2¼ Est. sales 363,863. Tue.’s sales 488,826 Tue.’s open int 1,643,455, up 24,965 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 381 382¼ 377 381¼ —1¾ Mar 378 379 375¾ 379 —1¼ May 377¼ 377¼ 372¼ 372¼ —5 Est. sales 278. Tue.’s sales 562 Tue.’s open int 4,043 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 992 999¾ 985 998¼ +6½ Jan 1001 1007½ 994¼ 1006 +5½ Mar 1013 1018¾ 1007½ 1017 +4½ May 1026¾ 1032¾ 1021¾ 1030 +3¼ Jul 1039 1044¾ 1034 1041¾ +2¾ Aug 1039 1045¾ 1035½ 1042¾ +2¼ Sep 1038¼ 1038½ 1030 1037¼ +3 Nov 1035 1040½ 1031¼ 1036 +¼ Jan 1052 1052 1044¾ 1049¼ +2 Mar 1050¼ 1051 1050¼ 1051 — ¾ May 1059¼ 1059¼ 1059¼ 1059¼ +¾ Jul 1069½ 1069½ 1069½ 1069½ +2¾ Nov 1052 1057¾ 1052 1056¾ +3¼ Est. sales 317,662. Tue.’s sales 385,358 Tue.’s open int 942,741

