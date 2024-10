CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 574 578¾ 565¾ 576 +3¾ Mar 593¼ 598¼ 586½ 596¼ +4 May 605¼ 608¾ 597¼ 606¼ +3¼ Jul 612 614½ 604 612¼ +2¾ Sep 620¼ 623¾ 614¼ 622 +3 Dec 633½ 637 628½ 635 +2½ Mar 641 644 638¼ 644 +2½ Est. sales 67,825. Mon.’s sales 115,432 Mon.’s open int 406,389, up 669 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 409 416½ 408¼ 416 +6½ Mar 422¼ 429¼ 421¾ 428¾ +5½ May 429¾ 436½ 429 436 +5½ Jul 434 440¾ 433¼ 440¼ +5½ Sep 430 435¼ 429¼ 434¾ +4¼ Dec 436 442 436 441¼ +4 Mar 447¼ 452¼ 447 452¼ +4¼ May 453¼ 458 452¾ 457½ +3½ Jul 461¼ 461¾ 461¼ 461¾ +4 Dec 446 450 446 450 +3¾ Dec 447¾ 447¾ 447¾ 447¾ +3 Est. sales 417,283. Mon.’s sales 394,310 Mon.’s open int 1,618,490, up 21,080 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 377 381¾ 374¼ 379¾ +¼ Mar 373 378 371¾ 377½ +¾ May 376¼ 377½ 376¼ 377½ +1 Est. sales 371. Mon.’s sales 424 Mon.’s open int 4,092, up 1 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 980½ 997 976¾ 989½ +8½ Jan 989 1003¾ 986¾ 998½ +8¾ Mar 1002 1015¾ 999¼ 1011 +9 May 1015½ 1030 1013 1025¼ +9¼ Jul 1028 1042¼ 1025 1037¾ +9½ Aug 1029½ 1043 1026½ 1039 +9½ Sep 1022¼ 1036 1019¼ 1033½ +11¼ Nov 1025 1038 1022 1034¾ +9¼ Jan 1035¾ 1048¾ 1034½ 1048¾ +11¼ Mar 1040 1053¼ 1040 1053¼ +11¾ Jul 1057 1068¼ 1057 1068¼ +11½ Nov 1055¼ 1055¼ 1052 1052 +8¾ Est. sales 345,452. Mon.’s sales 381,750 Mon.’s open int 945,000

