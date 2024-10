CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 581¼ 587½ 575¼ 587¼ +7¾ Mar 601¾ 607½ 596½ 607½ +6¾ May 613 618 607¼ 618 +6½ Jul 618 622¾ 613¼ 622½ +6 Sep 626½ 631 622¾ 631 +6 Dec 639¼ 642¾ 634¾ 642¾ +5½ Mar 644 648¼ 644 648¼ +3 Est. sales 127,744. Tue.’s sales 123,781 Tue.’s open int 398,544, up 3,603 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 401¼ 406¾ 401 406¼ +5 Mar 417½ 422¼ 417¼ 422 +4½ May 426¼ 430½ 426 430½ +4½ Jul 431¾ 435¾ 431¼ 435½ +4 Sep 430 433 429¼ 432¾ +2¾ Dec 437 440 436¼ 440 +3 Mar 448 450½ 447½ 450½ +2½ May 453¾ 456 453 456 +2 Jul 457¾ 459 457 459 +1½ Dec 446½ 447 445 447 +1 Est. sales 557,057. Tue.’s sales 522,165 Tue.’s open int 1,554,671, up 24,327 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 378¾ 388 377¼ 385¼ +8¼ Mar 373¾ 382½ 373¾ 380¾ +9 Est. sales 918. Tue.’s sales 753 Tue.’s open int 3,959 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 991 1001½ 981½ 983 —8 Jan 1003 1012½ 995 996½ —7 Mar 1015¾ 1025 1008¾ 1010¼ —6½ May 1030 1038½ 1022¾ 1024 —6½ Jul 1041 1049 1034 1035¼ —6 Aug 1041¾ 1048½ 1034½ 1034¾ —6¾ Sep 1034½ 1038½ 1027 1027 —6¼ Nov 1036¾ 1041¾ 1029½ 1030¾ —5 Jan 1048¼ 1052¾ 1041 1041 —6¼ Mar 1050¾ 1052¼ 1050¾ 1051½ +¾ May 1057¾ 1057¾ 1052¼ 1052¼ —4¾ Jul 1070 1070 1060¼ 1060¾ —4 Nov 1049 1049 1046¼ 1046¼ —4¼ Est. sales 504,732. Tue.’s sales 459,238 Tue.’s open int 948,228, up 19,494

