OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 594¾ 604¾ 594¼ 599¼ +4½ Mar 618 628 618 622¼ +4 May 632¼ 640¾ 631¼ 635 +3¾ Jul 639 647¾ 638 641¾ +3¼ Sep 650 657½ 647¾ 651 +2½ Dec 664½ 671 660¾ 663¾ +1½ Mar 675 680 672 672 +¾ Jul 657¼ 658¾ 657¼ 658¾ +¾ Est. sales 75,488. Tue.’s sales 108,583 Tue.’s open int 394,347, up 1,329 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 420¼ 423½ 420 421½ +¾ Mar 437½ 441 437¼ 438¾ +½ May 446¾ 450 446½ 447¾ +¼ Jul 453 455½ 452¼ 453½ +¼ Sep 447¾ 450½ 447¾ 448 — ½ Dec 453½ 456 452¾ 453¼ — ¾ Mar 464¼ 466½ 463¾ 464¼ — ¼ May 471¼ 472¼ 469¾ 469¾ — ½ Jul 475 476¼ 473¼ 473¼ — ½ Sep 461¾ 461¾ 461¾ 461¾ +3¼ Dec 458 462½ 458 460½ +2 Dec 455¾ 455¾ 455 455 +1¾ Est. sales 219,901. Tue.’s sales 424,933 Tue.’s open int 1,494,666, up 12,670 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 389¼ 390 376¾ 381¾ —7¼ Mar 385¾ 386¾ 376 379 —7 May 375¼ 375¼ 375¼ 375¼ —8 Est. sales 400. Tue.’s sales 754 Tue.’s open int 4,034 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1015 1027¼ 1011½ 1021¼ +5 Jan 1032½ 1045¼ 1029¾ 1038¼ +3¾ Mar 1048½ 1060¼ 1045 1053 +3¾ May 1062 1074¾ 1059½ 1066¾ +3 Jul 1074½ 1086 1071 1077½ +2¼ Aug 1073¾ 1085¾ 1071¼ 1077 +1½ Sep 1064½ 1075 1062 1067¼ +2 Nov 1063¾ 1076 1062½ 1069¼ +3½ Jan 1074½ 1086½ 1074½ 1080½ +3¼ Mar 1078 1082¼ 1078 1082¼ +3 Jul 1092¼ 1092¼ 1092¼ 1092¼ +3¼ Nov 1080¼ 1080¼ 1075 1075½ +6 Nov 1064 1064 1064 1064 +8 Est. sales 279,093. Tue.’s sales 424,293 Tue.’s open int 882,069

