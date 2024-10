CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 581¼ 585½ 566½ 567¼ —14¼ Mar 601¾ 604½ 586½ 587¼ —13½ May 611¾ 614½ 596¾ 597¾ —12¾ Jul 616¾ 619 602½ 603½ —11¾ Sep 625¾ 626½ 613 614 —10¼ Dec 638¾ 640 627 627¾ —9½ Mar 642¼ 642¼ 636½ 636½ —9¼ Est. sales 58,417. Thu.’s sales 83,693 Thu.’s open int 404,959 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 420½ 421 415 415 —6½ Mar 434¼ 434½ 429¼ 429¼ —5¾ May 441 441¼ 437¼ 437¼ —4½ Jul 444½ 444¾ 441¼ 441½ —3¾ Sep 437 437½ 435½ 435¾ —2¼ Dec 443 443 440¾ 441 —2½ Mar 453 453 451¾ 451¾ —2½ May 459½ 459½ 457¾ 458½ —1¾ Jul 461¾ 462¼ 461¾ 462¼ —1¾ Dec 448½ 448½ 447½ 447½ —2¾ Est. sales 244,285. Thu.’s sales 513,150 Thu.’s open int 1,666,439, up 3,107 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 379 380½ 376½ 378 +1¼ Mar 376 377¾ 375¼ 376 +1 Est. sales 183. Thu.’s sales 532 Thu.’s open int 4,000, up 9 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 996¼ 996¼ 986 986¾ —9½ Jan 1005 1006 996 997 —8 Mar 1016 1017¾ 1008 1009 —7 May 1030¼ 1032 1023 1023½ —6¾ Jul 1041¾ 1043¼ 1034¼ 1035¼ —6½ Aug 1043¼ 1044¼ 1035½ 1036 —6½ Sep 1033¼ 1034½ 1028½ 1028½ —6¼ Nov 1037 1038¼ 1030¼ 1030¼ —6 Jan 1047¼ 1047¼ 1042 1042 —6 Mar 1051¼ 1051¾ 1048¼ 1048¾ —3½ May 1056½ 1056½ 1056½ 1056½ —2¾ Jul 1064¾ 1065¼ 1064¾ 1065¼ —2¼ Nov 1053¾ 1053¾ 1050¼ 1050¼ —3½ Est. sales 202,061. Thu.’s sales 485,513 Thu.’s open int 921,774 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 44.33 44.77 43.86 44.34 +.01 Jan 44.23 44.71 43.75 44.29 +.04 Mar 44.24 44.71 43.78 44.32 +.03 May 44.37 44.77 43.92 44.41 +.01 Jul 44.42 44.77 43.91 44.45 +.01 Aug 44.20 44.49 43.75 44.19 —.03 Sep 43.82 44.14 43.51 43.87 —.06 Oct 43.35 43.77 43.32 43.58 Dec 43.48 43.76 43.08 43.51 Jan 43.52 43.71 43.47 43.47 —.01 Mar 43.53 43.82 43.53 43.59 +.17 May 43.64 43.89 43.64 43.69 +.21 Jul 43.80 43.98 43.80 43.95 +.39 Est. sales 65,119. Thu.’s sales 180,757 Thu.’s open int 530,264, up 3,507 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 311.40 311.40 306.10 306.20 —4.20 Jan 311.00 311.00 306.60 306.70 —3.50 Mar 311.80 311.80 308.00 308.20 —2.80 May 314.10 314.10 310.80 311.00 —2.50 Jul 318.00 318.00 314.30 314.60 —2.20 Aug 318.30 318.30 315.20 315.50 —2.00 Sep 317.50 317.90 315.40 315.70 —1.70 Oct 317.20 317.60 314.90 315.30 —1.60 Dec 319.80 320.30 317.60 318.20 —1.40 Jan 318.70 318.80 318.60 318.80 —1.60 Mar 319.00 319.00 318.50 318.50 —1.80 Jul 320.40 320.40 320.40 320.40 —2.50 Sep 321.20 321.20 321.20 321.20 +1.00 Est. sales 77,476. Thu.’s sales 186,865 Thu.’s open int 580,299, up 4,827

