CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 572¾ 584¼ 571½ 578¾ +6 Mar 592¾ 603¼ 591¼ 598 +5½ May 603 613½ 602 608¾ +5¼ Jul 608¾ 618½ 607¾ 614¼ +5 Sep 618¼ 627¾ 617¾ 623¼ +4½ Dec 632 640¼ 631 637 +4¾ Mar 640¾ 648 640¾ 648 +7 Est. sales 62,456. Fri.’s sales 127,013 Fri.’s open int 405,720, up 10,798 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 403¾ 411½ 403 409¾ +5 Mar 418 424¾ 417½ 423¼ +4¼ May 425¾ 432¼ 425¼ 431 +4½ Jul 430½ 436½ 430 435¼ +4 Sep 428¼ 432¼ 428 431¼ +2¾ Dec 435¼ 439 434¾ 438 +2¾ Mar 446 449¾ 445¼ 449¾ +3¾ May 452¼ 455¾ 452 455¾ +3½ Jul 456¼ 458¾ 456¼ 458¾ +2¾ Dec 446 447¾ 446 446¾ +½ Dec 446 446 446 446 +1½ Est. sales 184,545. Fri.’s sales 301,941 Fri.’s open int 1,597,410 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 382½ 389 382½ 386 +3½ Mar 381 383¾ 381 383½ +4½ Est. sales 132. Fri.’s sales 251 Fri.’s open int 4,091 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 970 983¾ 969 979¼ +9¼ Jan 982½ 993¼ 981¾ 989½ +6¾ Mar 996¼ 1005½ 995 1002¼ +6 May 1010¾ 1019¾ 1010 1016¾ +5¾ Jul 1023½ 1031½ 1021¾ 1028½ +5½ Aug 1023¾ 1032¾ 1023 1029¾ +5¾ Sep 1020½ 1025¼ 1018 1021¾ +5 Nov 1019 1028 1018¼ 1024¾ +4¾ Jan 1035¾ 1039¾ 1033¼ 1037¾ +5¾ Mar 1042¼ 1042¼ 1042¼ 1042¼ +6 May 1049 1049 1049 1049 +5¾ Nov 1039 1039 1039 1039 Est. sales 182,731. Fri.’s sales 443,389 Fri.’s open int 954,558 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 41.82 42.55 41.68 42.34 +.52 Jan 41.67 42.39 41.51 42.19 +.52 Mar 41.68 42.50 41.64 42.30 +.50 May 42.00 42.67 41.85 42.47 +.46 Jul 42.10 42.78 42.00 42.58 +.42 Aug 41.88 42.55 41.77 42.35 +.39 Sep 41.63 42.25 41.63 42.10 +.45 Oct 41.32 41.79 41.32 41.77 +.50 Dec 41.21 41.73 41.05 41.63 +.45 Est. sales 47,986. Fri.’s sales 129,562 Fri.’s open int 515,028 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 315.60 319.60 315.40 317.40 +1.80 Jan 313.30 316.60 312.90 314.40 +1.10 Mar 313.60 316.10 313.30 314.10 +.50 May 315.90 317.90 315.40 316.10 +.20 Jul 319.30 321.00 318.60 319.10 Aug 319.80 321.30 319.20 319.70 +.10 Sep 320.70 321.00 319.00 319.60 +.20 Oct 319.80 320.20 318.10 318.80 Dec 322.10 322.90 320.70 321.20 —.20 Jan 321.90 322.10 321.90 321.90 —.10 Est. sales 48,003. Fri.’s sales 154,733 Fri.’s open int 573,701

