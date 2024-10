CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 584¼ 588¾ 579¼ 580¼ —4¾ Mar 605 608¼ 599¼ 599½ —5¾ May 615¾ 618¾ 610 610¾ —5¼ Jul 620½ 624¼ 615¼ 615¼ —5¾ Sep 627½ 632¾ 623¾ 624 —5¼ Dec 642½ 642¾ 635¾ 635¾ —5¼ Mar 648 648 644¼ 644¼ —4¼ Est. sales 55,736. Wed.’s sales 96,904 Wed.’s open int 395,665 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 404½ 406 399 400 —4¾ Mar 420¼ 421½ 414 415 —5½ May 428¾ 429¾ 422¼ 423¼ —5½ Jul 433¾ 434¾ 427½ 428½ —5½ Sep 431½ 432½ 426 426¼ —5¼ Dec 438 439¾ 433¼ 433¾ —4¾ Mar 449½ 450¼ 444½ 444¾ —4¾ May 455 455 450½ 450½ —4¾ Jul 457¾ 457¾ 454¾ 454¾ —4¼ Sep 444¼ 444¼ 444¼ 444¼ —2½ Dec 446¼ 446½ 445 445 —1¾ Dec 443¼ 443¼ 443¼ 443¼ — ¾ Est. sales 191,022. Wed.’s sales 369,515 Wed.’s open int 1,582,339, up 27,668 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 378 383½ 376¾ 383½ +4½ Mar 374½ 380 374½ 380 +5¼ Est. sales 176. Wed.’s sales 657 Wed.’s open int 4,044, up 85 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 978¾ 984 968¼ 971¼ —8¾ Jan 993 997¾ 980¾ 983¾ —10¼ Mar 1006½ 1011¾ 994¼ 997½ —10¼ May 1020½ 1025½ 1008½ 1011¾ —10¼ Jul 1031¾ 1036½ 1019½ 1023 —10½ Aug 1033 1036¾ 1020½ 1023¾ —10¼ Sep 1028¼ 1028½ 1013¾ 1015¾ —10¾ Nov 1027¼ 1031½ 1017 1019¼ —10 Jan 1041 1042½ 1029½ 1031 —9¾ Mar 1037¾ 1037¾ 1035¾ 1036¾ —8¼ May 1042 1042 1042 1042 —9½ Jul 1054 1054 1050¼ 1050¼ —9 Nov 1045 1045¼ 1038 1038¼ —7½ Est. sales 176,790. Wed.’s sales 483,086 Wed.’s open int 964,118, up 15,890 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 41.68 42.08 41.51 41.85 +.17 Jan 41.55 41.99 41.39 41.69 +.07 Mar 41.82 42.12 41.55 41.84 +.05 May 41.95 42.34 41.80 42.06 +.02 Jul 42.24 42.42 41.98 42.25 +.01 Aug 42.12 42.36 41.85 42.03 —.09 Sep 41.88 42.05 41.59 41.79 —.11 Oct 41.47 41.49 41.24 41.26 —.32 Dec 41.46 41.62 41.19 41.35 —.16 Jan 41.33 41.33 41.33 41.33 —.18 Est. sales 64,048. Wed.’s sales 141,661 Wed.’s open int 508,961, up 1,744 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 313.70 316.30 311.80 313.10 —.60 Jan 312.40 313.80 309.40 310.50 —1.80 Mar 313.10 314.20 310.00 310.80 —2.40 May 315.70 316.40 312.30 313.10 —2.60 Jul 319.20 319.60 315.60 316.40 —2.80 Aug 319.90 320.30 316.30 317.00 —2.80 Sep 319.70 320.20 316.20 316.60 —3.10 Oct 318.50 319.50 315.50 315.70 —3.30 Dec 321.10 322.00 317.90 318.20 —3.60 Jan 318.90 318.90 318.60 318.60 —4.10 Est. sales 84,483. Wed.’s sales 144,236 Wed.’s open int 573,193, up 9,413

