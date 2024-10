¿Mártir o cobarde? Israel y Hamas ofrecen narrativas opuestas sobre la muerte de Sinwar

(CNN) — El video muestra a un hombre desesperado y abandonado tratando de atacar un dron militar sofisticado con un…

(CNN) — El video muestra a un hombre desesperado y abandonado tratando de atacar un dron militar sofisticado con un palo de madera. O tal vez muestra a un héroe desafiante que mira al enemigo a los ojos mientras lucha hasta el amargo final. Depende de quién lo esté viendo.

Cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la muerte de Yahya Sinwar la semana pasada, publicaron varias fotos y un video que mostraban al líder de Hamas durante sus últimos momentos de vida y después de su muerte.

Se suponía que era una prueba de que el hombre que dijeron era uno de los principales arquitectos del ataque terrorista del 7 de octubre estaba realmente muerto, y una advertencia a los enemigos de Israel de que, sin importar dónde se escondan, las FDI eventualmente los encontrarán.

Pero la decisión de publicar el material visual parece haber sido contraproducente, al menos en parte, ya que desde entonces se ha utilizado para celebrar a Sinwar por morir como mártir y luchador de la resistencia.

Ahora, Israel está en modo de control de daños, publicando fotos y videos antiguos de Sinwar escondido en túneles con montones de dinero en un intento de retratar al líder de Hamas como un hombre egoísta que solo se preocupaba por sí mismo.

Gershon Baskin, experto en Medio Oriente, activista por la paz y ex negociador de rehenes israelí que solía comunicarse con Hamas a través de canales no oficiales, dijo que la publicación del material visual fue un error y probablemente motivada por la política israelí.

Como negociador para Israel, Baskin medió en el intercambio de prisioneros de 2011 que vio a más de 1.000 prisioneros palestinos intercambiados por Gilad Shalit, un soldado de las FDI que había estado retenido en Gaza durante cinco años. Yahya Sinwar fue uno de los prisioneros palestinos liberados en ese acuerdo.

“Todo se trata de controlar la narrativa desde el lado de Netanyahu; necesita esto como sus imágenes de victoria”, dijo Baskin a CNN.

El Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido criticado desde todos los lados por la forma en que va su guerra en Gaza. A nivel nacional, enfrenta una gran inconformidad por su incapacidad para recuperar a los 101 rehenes que aún se encuentran en Gaza. A nivel internacional, está bajo presión por el creciente número de muertes palestinas y la horrible situación humanitaria en el enclave.

“No tienen idea de que (al publicar el video) están cimentando el legado de Sinwar en Palestina y el mundo árabe como un nuevo tipo de Saladino, un héroe, un luchador hasta el final”, dijo, refiriéndose al famoso guerrero musulmán del siglo XII que derrotó a un ejército cruzado mucho más grande y conquistó Jerusalén.

Hamas se apresuró a apropiarse de la narrativa y declarar a Sinwar mártir que luchó y murió por la causa, pero incluso palestinos que se han opuesto a Sinwar y Hamas en el pasado dijeron que las fotos y el video muestran desafío y valentía.

“Creo que (los israelíes) buscaban una imagen de victoria, pero Sinwar les dio una imagen diferente. No estaba escondido en un túnel, como afirmó Netanyahu, no estaba escondido detrás de civiles palestinos, usándolos como escudos humanos, como solía decir la propaganda israelí. No estaba escondido detrás de prisioneros o cautivos israelíes, como también afirmaron, estaba luchando”, dijo Mustafa Barghouti, político palestino independiente y presidente de la Iniciativa Nacional Palestina, a CNN.

“Y esta imagen lo hará parecer un héroe para la mayoría de los palestinos y la mayoría de los árabes y la mayoría de las personas que están en contra de la ocupación israelí y en contra de la opresión a la que están sometidos los palestinos”, agregó.

El video también plantea preguntas sobre la forma en que Sinwar murió. Las FDI, los servicios de seguridad de Israel y su agencia de inteligencia Shin Bet habían estado buscando a Sinwar durante más de un año, recibiendo ayuda de la CIA. Sin embargo, al final, fue solo por pura casualidad que un grupo de soldados se topó con Sinwar y lo mató.

Al principio, ni siquiera sabían a quién habían matado: el video muestra a Sinwar con la cara cubierta y ropa militar. Solo un día después, cuando los soldados israelíes regresaron al edificio para examinar la escena, se dieron cuenta de que era Sinwar.

Una manifestación celebrando a Sinwar tuvo lugar en la capital controlada por los hutíes de Yemen, Saná, el 18 de octubre de 2024. (Crédito: Mohammed Huwais/AFP/Getty Images)

“La verdad está en el ojo del espectador”

Gil Siegal, académico legal y jefe del Centro de Derecho Médico, Bioética y Política de Salud en el Colegio Académico Ono en Israel, dijo que el hecho de que el video fuera utilizado tanto por Israel como por Hamas para exponer un punto que se ajustara a sus respectivos objetivos no fue una sorpresa.

“La verdad está en el ojo del espectador. Objetivamente, la imagen muestra a una persona cubierta de polvo, claramente herida, intentando lanzar un objeto a un dron. Este es el hecho, el hecho objetivo”, dijo.

“Ahora interpretemos este hecho. Uno diría: ‘oh, ves a esta persona luchando hasta su último aliento’. El segundo diría: ‘ves, esto es la Edad de Piedra luchando contra la era de las startups y la tecnología’. Y el tercero dirá: ‘ves, incluso en el último momento, esta persona sigue siendo violenta y decidida a causar daño’, y así sucesivamente”.

Siegal dijo que probablemente había varias razones por las que las FDI hicieron público el material, incluida una intención de mostrar que Sinwar estaba de hecho muerto.

“Es una prueba. Por ejemplo, la gente decía que (el jefe militar de Hamas) Mohammed Deif sigue vivo. Hubo días de desmentidos tras (la muerte del líder de Hezbollah) Hassan Nasrallah”, afirmó.

Para contrarrestar la representación de Sinwar como un mártir valiente, las FDI han publicado desde entonces varios videos y fotos de él escondido en los túneles debajo de Gaza con su familia, acompañados de afirmaciones sobre él viviendo una vida cómoda y priorizándose a sí mismo sobre su pueblo. Las FDI dijeron que el material visual fue tomado por una cámara de seguridad de Hamas el 6 y el 10 de octubre del año pasado y obtenido por las FDI en los últimos días.

Avichay Adraee, portavoz árabe de las FDI, dijo que las FDI encontraron grandes sumas de dinero, comida y agua en los escondites de Sinwar. “Se estaba escondiendo con su familia en un túnel mientras los niños de Gaza estaban al aire libre como resultado de sus crímenes y brutalidad”, dijo Adraee en X.

Publicando una foto de la esposa de Sinwar llevando una bolsa, Adraee sugirió que el accesorio era una pieza de lujo que costaba decenas de miles de dólares. “Mientras el pueblo de Gaza no tiene suficiente dinero para una tienda de campaña o necesidades básicas, vemos muchos ejemplos del amor especial de Yahya Sinwar y su esposa por el dinero”, señaló.

Shira Efron, directora senior de Investigación de Políticas en el Israel Policy Forum, dijo que la publicación de fotos y videos de los túneles probablemente fue un intento de “corrección de rumbo por parte de Israel”.

La narrativa de Israel había sido durante mucho tiempo que Sinwar dejó al pueblo de Gaza sufrir mientras él se refugiaba bajo tierra, rodeándose de los rehenes tomados de Israel como una póliza de seguro, dijo.

“Y luego, de repente, lo que ves es a este tipo y no solo no está en el túnel y no con rehenes, está luchando heroicamente como el último soldado, ¿verdad?, usando armadura, se ve más delgado e incluso con su brazo colgando, perdió un brazo y sigue luchando. Esto no era la intención de Israel”, dijo, agregando que los videos publicados posteriormente por las FDI son un intento de reforzar su narrativa.

Es un hecho conocido respaldado por agencias de inteligencia occidentales que Hamas ha construido una vasta red de túneles subterráneos en Gaza, usándolos para almacenar armas, moverse sin ser detectados y refugiarse.

Las FDI dijeron repetidamente que creían que Sinwar se movía por la red de túneles acompañado de rehenes y dijeron que su ADN fue encontrado en un túnel cerca de donde se encontraron los cuerpos de seis rehenes que murieron a manos de Hamas a finales de agosto.

Hamas emitió un comunicado refutando la versión israelí de los eventos, y acusó a las FDI de “mentiras descaradas” y “una actuación teatral fallida” en su representación del último año de vida de Sinwar.

El grupo dijo que Sinwar murió mientras “participaba en el campo de batalla” después de haber pasado el último año “movilizando a través de varios frentes de combate en Gaza”, agregando que “el comandante Sinwar y sus hermanos” habían humillado al ejército israelí.

Pero Siegal dijo que probablemente había otra razón para que las FDI publicaran el video mostrando a Sinwar completamente solo al final.

“Aquellos que lideran una revolución, aquellos que lideran una campaña militar, generalmente están rodeados por las personas que los apoyan, personas que viven para ellos, personas que harán todo lo posible para ayudarlos. ¿Y adivina qué? Esta persona supuestamente luchando por el pueblo palestino, el pueblo lo dejó solo. Estaba completamente solo”, comentó.

Más de 42.000 personas han muerto en Gaza por los ataques de Israel, según el Ministerio de Salud del enclave, desde que comenzó su guerra contra Hamas tras el ataque del grupo militante el 7 de octubre.

–Nadeen Ebrahim, Abeer Salman y Dana Karni, de CNN, contribuyeron a este informe.

