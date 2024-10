Los hoteles exhiben su lado más espeluznante para vender “habitaciones con un susto”

(CNN) –– Al igual que muchos hoteles, el Red Cliffs Lodge, en las afueras de Moab, Utah, ofrece a los…

(CNN) –– Al igual que muchos hoteles, el Red Cliffs Lodge, en las afueras de Moab, Utah, ofrece a los huéspedes artículos de cortesía como mapas, artículos de tocador en la habitación y, si son solicitados, con kits dentales con cepillos y pasta de dientes que a menudo se olvidan.

Pero en el otoño de 2023, la propiedad comenzó a prestar a algunos huéspedes un tipo de equipo decididamente diferente: uno para cazar fantasmas.

Incluye una grabadora digital, un medidor de campo electromagnético (o EMF) y un dispositivo de radio conocido como caja fantasma, todos aparatos que algunos creen que pueden detectar fenómenos paranormales. También incluye un folleto con más información sobre la historia centenaria de la zona y el trío de espectros de la propiedad.

“Sabemos que verás cosas si estás aquí, y tenemos tres espíritus muy conocidos: el vaquero que fuma, la mujer sin cabeza y la persona ahogada que camina por las orillas del río Colorado”, dijo el gerente general Brian Hunnings a CNN Travel. “Lo más probable es que, si estás acostumbrado a esas cosas, las veas. Así que preparémonos para ello”.

A medida que crece el interés por lo paranormal, los viajeros ávidos de emociones están más deseosos que nunca de alojarse en lugares donde ocurren cosas por la noche. Para satisfacer esa demanda, muchos hoteles agregaron paquetes y programas de temporada escalofriantes en el período previo a Halloween, mientras que muchos otros, como Red Cliffs Lodge, ahora exhiben sus espíritus residentes e historias embrujadas durante todo el año.

“Es otro segmento del mercado, y lo paranormal es muy, muy importante en este momento”, dijo a CNN Travel el experto en hotelería y personalidad televisiva Anthony Melchiorri . “Nuestra industria se basa en experiencias. Esta es solo otra forma de crear una experiencia”.

Melchiorri, presentador de la popular serie de Travel Channel “Hotel Impossible”, dijo que la posibilidad de que los huéspedes tengan un encuentro inquietante puede ayudar a las propiedades a diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Tal vez no sea de sorprender que cada vez más hoteles estén dispuestos a mostrar su lado más espeluznante como resultado. Desde 2018, Historic Hotels of America publica una lista anual de sus 25 hoteles históricamente más embrujados, que se convirtió en una de las páginas web más populares de la organización, según Katherine Orr, directora de estrategia de marketing y comunicaciones.

Los gigantes de la hostelería también se sumaron a la diversión paranormal. Algunas propiedades de la cartera de World of Hyatt publicitan abiertamente su reputación como lugares de interés paranormal en sus páginas de inicio, y Marriott Bonvoy Traveler, un blog del programa de fidelización de Marriott, compartió una lista de varias propiedades embrujadas de la Autograph Collection de la marca.

Por su parte, Sonesta International Hotels también está respondiendo a “un número creciente de viajeros que buscan específicamente experiencias de temporada espeluznantes que combinen la temerosa tradición local con la posibilidad de encuentros paranormales dentro de las paredes del hotel”, dijo la directora de marca Elizabeth Harlow por correo electrónico.

Para satisfacer esa nueva demanda, Sonesta está “alentando a las propiedades de toda la cartera a aprovechar la emoción de la temporada con narraciones más proactivas, asociaciones con sitios locales y con operadores turísticos especializados en cuentos de fantasmas y otros cuentos espeluznantes, paquetes de temporada e incluso desfiles de disfraces”.

El auge del turismo embrujado

El Hotel Stanley de Colorado ayudó a inspirar la novela de Stephen King “El resplandor”. Crédito: Helen H. Richardson/The Denver Post/Getty Images.

Al igual que Halloween, que se espera que genere unos US$ 11.600 millones en ventas al consumidor en 2024, según la Federación Nacional de Minoristas, el “turismo de fantasmas” es un negocio cada vez más importante. Está relacionado con otro nicho de la industria de viajes de US$ 11 billones conocido como “turismo oscuro”, que abarca destinos asociados con la muerte y la tragedia. Los datos varían, pero según algunas estimaciones, el turismo oscuro está valuado en 2024 en casi US$ 32.000 millones, una cifra que podría superar los US$ 40.000 millones en 2034.

En su afán por conseguir parte de esos ingresos, algunos hoteleros se han fijado en los viajeros que buscan experiencias escalofriantes. El resultado es un cambio notable en las estrategias de marketing con respecto a décadas pasadas, en las que la regla general era mantener las historias de fantasmas fuera del alcance de los oídos de los huéspedes.

“Dejaron de lado (la premisa de) ‘la gente podría asustarse’ y dijeron: ‘Bueno, la gente vendrá y puedo promocionarlo, así que somos un hotel embrujado’”, dijo Melchiorri.

El hotel que marcó un nuevo estándar de terror es The Stanley Hotel, en Estes Park, Colorado. Fue la inspiración para la novela de Stephen King convertida en película “The Shining”. Esta gran estructura de 420 habitaciones, cuya imponente fachada es casi tan dramática como su telón de fondo de las Montañas Rocosas, es posiblemente el hotel embrujado más famoso del mundo. Cimió su reputación con un calendario repleto de actividades espeluznantes, desde sesiones espiritistas hasta cacerías de fantasmas y sesiones con expertos paranormales. El hotel también es un destino popular para bodas con temáticas macabras, especialmente en octubre.

El 26 de octubre de 2024, The Shining Ball, un evento que tuvo entradas agotadas, conmemoró el 50º aniversario de la legendaria estancia de una noche de King. La habitación del autor, la 217, está designada en el sitio web de Stanley como la “Stephen King Suite” en la categoría “Spirited Room”, que también incluye las habitaciones 401, 407 y 428, las más solicitadas entre los huéspedes, según afirma el hotel.

Desde una perspectiva comercial, aprovechar la enorme popularidad de “The Shining” fue una obviedad: “¿Se imaginan que el Hotel Stanley no redoble su esfuerzo de marketing?”, dijo Melchiorri. La fórmula demostró ser tan exitosa que la última iniciativa del hotel es el Stanley Film Center, un proyecto en marcha que se espera que se convierta en un lugar comunitario para los fanáticos de las películas de terror, al mismo tiempo que aumenta los ingresos del hotel en el proceso.

Respetar la historia

Steve Azar es el nuevo propietario del Gifford House Inn en Provincetown. Crédito: Vincent Alban/The Boston Globe/Getty Images.

Otras propiedades prefieren adoptar un enfoque más sutil para abrazar sus historias de fantasmas. En Red Cliffs Lodge, eso significa presentar a los espíritus residentes como solo un aspecto del legado histórico del sitio, entre cuyos habitantes hubo muchas tribus nativas americanas, colonos mormones, ganaderos y pioneros de la industria cinematográfica del Oeste, dijo Hunnings.

Esa historia de fondo se detalla en el Museo de Cine y Patrimonio Occidental de Moab, un pequeño espacio lleno de fotografías históricas y algunos artefactos que, junto con el albergue, abrió sus puertas en 2002. Más recientemente, la propiedad se ha asociado con médiums psíquicos locales para varios eventos.

Pero durante un período de dos semanas en 2023, dos psíquicos distintos tuvieron el mismo mensaje para la gerencia: “Sus espíritus realmente quieren que cuenten su historia”, dijo Hunnings, un “golpe fuerte” que era imposible de ignorar.

“En ese momento nos preguntamos: ‘¿Por qué intentamos ocultarlo?’”, dijo. “Tenemos un museo en el sótano donde hablamos de su historia. Seamos precisos y fieles a ella. Y ese fue realmente el punto de inflexión”.

Steven Azar tiene una misión similar para Gifford House, una histórica propiedad de 33 habitaciones en Provincetown, Massachusetts, que compró en abril de 2023: es “guardar espacio para la autenticidad y la expresión auténtica”. Eso se aplica a todo, desde actuaciones en varios escenarios del lugar hasta sucesos inexplicables en el edificio de 166 años, que según Azar han estado “un poco fuera de este mundo” desde que tomó posesión.

Un incidente particularmente memorable ocurrió poco después de que Azar recibiera las llaves. Estaba solo en el edificio cuando, de repente, un adorno de Halloween que funcionaba con pilas empezó a reír y a gritar “¡No tengas miedo!” en otra habitación.

“Literalmente dejé caer la caja (que sostenía)”, le dijo Azar a CNN Travel. “Me dio escalofríos, pero al mismo tiempo me hizo dar cuenta de que el espíritu de quienquiera que sea es una especie de bromista”.

Azar aspira a conservar ese sentido de hospitalidad lúdica (y hasta espeluznante) en el edificio mientras continúa con el ambicioso proyecto de renovación y expansión que emprende desde que se incorporó al hotel. Su objetivo es reflejar en el hotel lo que él describe como el ambiente claramente “embrujado” de Provincetown como una forma de honrar la cultura local, al tiempo que inspira a los huéspedes a pensar en las cosas de una manera nueva.

Con esa finalidad, una sala de forma octogonal en el nivel del vestíbulo es ideal para lecturas psíquicas, y barajas de cartas del tarot, libros sobre historias de fantasmas de Provincetown e incluso una bola de cristal que le añaden elementos de misterio a las áreas comunes.

Los invitados que pregunten por el fantasma más famoso (al parecer un vaquero sin camisa que aparece ocasionalmente en la pista de baile del club de abajo) escucharán la respuesta honesta: nadie lo sabe realmente, pero no es malicioso.

“En cuanto a las (experiencias) paranormales en la propiedad, honro y respeto todo lo que pueda suceder”, dijo Azar, y agregó que los sucesos encajan perfectamente con el espíritu de lo que está tratando de construir en el próximo capítulo del hotel. “Todo lo que hacemos tiene como objetivo crear ese espíritu en el que las personas realmente puedan abrirse o expresarse, o al menos presenciarlo con una mente abierta, sea lo que sea”.

“Algo que hace ruido en la noche”

Se dice que en el Hotel Menger de San Antonio, Texas, residen varios fantasmas.Crédito: Kumar Sriskandan/Alamy Stock Photo.

Según los investigadores de un estudio de 2020 publicado en “Cornell Hospitality Quarterly”, el turismo embrujado puede ser un factor clave para ayudar a mantener edificios antiguos con historias espeluznantes, como escuelas, prisiones u hospitales abandonados, al atraer los fondos necesarios para mejoras y renovaciones.

Pero los investigadores también advirtieron que “los curadores pueden tener dificultades para conservar la historia real”; en otras palabras, asegurarse de que los hechos no se vean eclipsados ​​por rumores y habladurías. Los hoteles que buscan compartir sus historias, embrujadas o no, enfrentan desafíos similares: evitar el sensacionalismo, especialmente si hay una tragedia o una muerte violenta en juego, y centrarse en una narración auténtica, basada en hechos y que también sea culturalmente sensible.

“Las mejores historias de fantasmas en hoteles históricos son aquellas que se basan en personas reales que pueden demostrar que estuvieron allí”, explicó Orr, quien citó como ejemplo el Hotel Menger en San Antonio, Texas. Ubicado a pasos de El Álamo, la propiedad fue construida en 1859 y se rumorea que tiene varios espíritus que residen allí, como el de la camarera Sallie White, que fue asesinada por su esposo en 1876.

El hotel pagó los costos del funeral de White y, como al parecer los huéspedes seguían viendo su espíritu alrededor de la propiedad, la administración decidió exhibir la documentación original en los que figuran los gastos de su entierro en el vestíbulo como una forma de honrar su memoria.

“Creo que cosas así pueden aumentar la autenticidad, la credibilidad y la calidad general de la experiencia”, explicó Orr.

Desde una perspectiva de comunicación y marketing, los hoteles deberían compartir sus historias de fantasmas o sus tradiciones espeluznantes “de una manera que no sorprenda a nadie”, dijo Orr. Recomienda identificar claramente las actividades, las páginas web y los materiales de marketing para que los huéspedes sepan en qué se están metiendo, “algo así como una advertencia de activación o una advertencia de contenido”.

Sin embargo, Orr también señaló que debido a que muchos huéspedes potenciales “se sienten atraídos por ese tipo de emoción, esa experiencia”, los hoteles deben realizar una especie de acto de equilibrio al decidir cómo –o si– revelar públicamente que esos pasos en el pasillo en medio de la noche podrían no ser del servicio de habitaciones.

“Tienen que encontrar una manera de atraer a la gente pro-fantasmas y a la gente anti-fantasmas”, dijo Orr.

La clientela específica de un hotel también puede desempeñar un papel clave a la hora de diseñar estrategias. Según Hunnings, el grupo demográfico de huéspedes de Red Cliffs Lodge, que son “aquellos que viven fuera de los caminos trillados y buscan este tipo de experiencias”, es ideal para los extras poco convencionales del establecimiento, como el kit de caza de fantasmas. Actividades como el baño de sonido y la lectura de la palma de la mano también están incluidas en la tarifa del complejo.

“Los huéspedes buscan una razón para profundizar en la historia y la cultura”, dijo Hunnings. “A nosotros nos funciona, pero no a todos los hoteles”.

Pero independientemente de si los huéspedes buscan un encuentro espeluznante o no, es posible que haya uno disponible, especialmente en una propiedad que ya existe desde hace tiempo.

“Según mi experiencia, lo admitan o no, la mayoría de los hoteles tienen algo que hace ruido por la noche”, dijo Hunnings. “Simplemente puede pasar que no te lo digan”.

