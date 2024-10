Los adultos mayores en EE.UU. recibirán solo un pequeño aumento en los beneficios de la Seguridad Social en 2025

(CNN) — Los pagos mensuales de los beneficiarios de la Seguridad Social en Estados Unidos aumentarán apenas un 2,5% el…

(CNN) — Los pagos mensuales de los beneficiarios de la Seguridad Social en Estados Unidos aumentarán apenas un 2,5% el año que viene, ya que la constante disminución de la inflación pone un freno al ajuste anual del costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) del programa, anunció el jueves la Administración de la Seguridad Social.

Los pagos mensuales de los jubilados aumentarán unos US$ 50 hasta un promedio estimado de US$ 1.976 a partir de enero. Casi 68 millones de personas reciben pagos de la Seguridad Social.

El anuncio se produce menos de un mes antes de las elecciones presidenciales, en las que la economía y el alto costo de vida son preocupaciones clave para los votantes.

El COLA del año próximo está muy lejos del ajuste del 8,7% para 2023, que fue el más alto en más de 40 años y tenía como objetivo ayudar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad a hacer frente al rápido aumento de los precios en ese momento. Pero los aumentos anuales desde entonces se han moderado junto con la inflación, lo que proporciona a los beneficiarios solo un aumento del 3,2% para este año.

El ajuste anual se basa en una métrica de inflación del tercer trimestre del año, que se ha enfriado después de estar en un máximo de cuatro décadas hace dos años. Una métrica relacionada, el índice de precios al consumidor, aumentó un 2,4% en septiembre en comparación con el año anterior, anunció el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales.

Aun así, muchas personas mayores y sus defensores dicen que los ajustes anuales no se mantienen al día con el aumento del costo de vida, particularmente ahora que los precios se han mantenido altos incluso cuando la inflación ha disminuido.

Antes de la pandemia de covid-19, Cindy Christina solía poder comprar cuatro o cinco bolsas de comestibles y artículos para el hogar en Walmart por US$ 150. Ahora, la residente de Lebanon, Oregon, tiene suerte si puede conseguir dos bolsas por esa cantidad

Christina, una transcriptora médica jubilada, y su esposo Wally dependen del Seguro Social para pagar sus facturas. Cuando recientemente tuvieron que reemplazar los frenos de su Dodge 1996, tuvieron que financiar el costo y posponer una prueba de nervios en la muñeca de Christina.

Cindy y Wally Christina dicen que sus gastos han aumentado más rápido que su ajuste por costo de vida anual del Seguro Social. (Cortesía de Cindy Christina)

Mientras tanto, los recientes aumentos del COLA de unos pocos puntos porcentuales no han seguido el ritmo.

“Eso no es nada comparado con lo mucho que han subido los comestibles”, dijo Christina, de 67 años, que suele comer cereales en la cena para ahorrar dinero. El ajuste anual “suena bien en el papel, pero no se traduce en ninguna ayuda para nosotros”.

Aunque se supone que el COLA debe seguir el ritmo de la inflación, no ha alcanzado el objetivo en ocho de los últimos 15 ajustes, según un análisis reciente del grupo The Senior Citizens League, que analizó los aumentos anuales anteriores al de 2025.

En los últimos cinco años, solo el ajuste de 2023 ha superado la tasa de inflación. Los COLA quedaron por debajo de la inflación hasta en 1,1 puntos porcentuales los otros años.

Los beneficios de la Seguridad Social han perdido el 20% de su poder adquisitivo desde 2010, según la liga. Quienes se jubilaran ese año necesitarían un aumento de US$ 370 al mes, o US$ 4.440 al año en promedio, para recuperar el valor perdido.

“El ajuste automático anual del costo de vida es una de las características más esenciales y únicas del Seguro Social. Su objetivo es garantizar que los beneficios no se erosionen con el tiempo”, dijo Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, un grupo de defensa de derechos, en una declaración. “Sin embargo, la fórmula que se utiliza actualmente para calcular los ajustes anuales del costo de vida no refleja los gastos que enfrentan los beneficiarios del Seguro Social. Los adultos mayores gastan una mayor proporción de sus ingresos en gastos médicos, y el ajuste anual del costo de vida del Seguro Social debería reflejar eso”.

Además, los adultos mayores normalmente no reciben el ajuste completo. Las primas de la Parte B de Medicare, que se deducen automáticamente de los beneficios mensuales del Seguro Social, pueden erosionar el impulso anual. Para 2025, se espera que la prima mensual estándar sea de US$ 185, un aumento de más de US$ 10 con respecto a este año, según el último informe de los fideicomisarios de Medicare.

Los costos siguen aumentando

Hasta hace unos años, Mary Richards podía cubrir sus gastos mensuales —y tener un poco de dinero sobrante para salir a comer y ahorrar algo de dinero— con los ingresos que recibía de la Seguridad Social y su pensión. Pero el aumento constante de los costos la ha obligado a echar mano de sus ahorros para pagar facturas más grandes, como los impuestos inmobiliarios y el seguro de su casa y su automóvil.

“Ahora simplemente no hay margen de maniobra”, dijo Richards, de 76 años, una profesora de diseño jubilada que vive en The Villages, Florida. “Un día me desperté y dije: ‘No me queda dinero’”.

Por ejemplo, la comida que compra para su perro rescatado de 7 años Lucky ahora cuesta US$ 1,82 por lata en Walmart, frente a los 75 centavos que costaba antes de la pandemia, y Lucky come 2,5 latas al día. Se pregunta cómo calcula la Administración de la Seguridad Social el COLA, ya que “no parece que se base en lo que estoy pagando”.

Tom Wakely, quien se mudó de San Antonio, Texas, a Deming, Nuevo México, hace tres años, intenta mantenerse alejado de la tienda de comestibles tanto como sea posible. Él y su esposa Norma Gómez son organizadores comunitarios jubilados y cultivan verduras en su jardín y en un sistema hidropónico, hornean pan y elaboran cerveza.

Cuando le preguntaron qué pensaba sobre el ajuste anual, se rio.

“Estoy deseando recibir esos US$ 20 adicionales al mes”, dijo Wakely, de 71 años. “No se nota porque todo lo demás sube”.

