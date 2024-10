Jeff Bezos defiende la falta de respaldo electoral del Washington Post tras la huida de suscriptores y la dimisión de empleados

(CNN) — El propietario del periódico The Washington Post, Jeff Bezos, en sus primeros comentarios públicos desde que desató el…

(CNN) — El propietario del periódico The Washington Post, Jeff Bezos, en sus primeros comentarios públicos desde que desató el revuelo la semana pasada por su decisión de retener el respaldo del venerable periódico en la carrera presidencial, defendió la medida en un poco común artículo de opinión publicado este lunes por la noche por el Post.

“Los apoyos presidenciales no hacen nada para inclinar la balanza de una elección”, escribió Bezos, el multimillonario fundador de Amazon. “Ningún votante indeciso en Pensilvania va a decir: ‘Voy a apoyar el respaldo del periódico A’. Ninguno. Lo que hacen los apoyos presidenciales en realidad es crear una percepción de parcialidad. Una percepción de no independencia. Ponerles fin es una decisión de principios, y es la correcta”.

La declaración se produjo horas después de que tres miembros del consejo editorial del Washington Post renunciaran por la decisión de no respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris y miles de lectores cancelaran sus suscripciones al periódico. Personal de alto perfil del Washington Post también expresó públicamente su consternación por cómo se manejó la situación y ha planteado preguntas sobre el motivo de la decisión de último momento.

Los críticos, incluido el ex editor ejecutivo del Post Marty Baron, calificaron la decisión de “temerosa” y “cobarde” en un claro intento de apaciguar al expresidente Donald Trump, en caso de que recupere la Casa Blanca en noviembre. Una persona con conocimiento del asunto le dijo a CNN que los miembros del consejo editorial del Post habían redactado un documento de apoyo a Harris antes de que Bezos lo anulara.

“Me hubiera gustado que hubiéramos hecho el cambio antes, en un momento más alejado de las elecciones y de las emociones que las rodearon”, reconoció Bezos sobre la decisión de no respaldar a ningún candidato. “Fue una planificación inadecuada y no una estrategia intencional”.

El viernes, horas después de que el editor del Post, Will Lewis, anunciara la decisión de no respaldar a ningún candidato, Trump se reunió con ejecutivos de Blue Origin, una empresa espacial fundada por Bezos. En su artículo de opinión, Bezos negó las acusaciones de que no había respaldado a ningún candidato para ganarse el favor de Trump, y dijo que no tenía conocimiento previo de la reunión.

“También me gustaría dejar en claro que aquí no se está dando ningún tipo de contraprestación. Ni la campaña ni el candidato fueron consultados ni informados en ningún nivel ni de ninguna manera sobre esta decisión. Se tomó completamente de manera interna”, escribió.

Bezos dijo que “suspiró” cuando se enteró de la reunión entre Trump y el director ejecutivo de Blue Origin, Dave Limp, “porque sabía que proporcionaría argumentos a quienes quisieran presentar esto como algo más que una decisión basada en principios. Pero el hecho es que no sabía nada de la reunión de antemano”.

Subrayó que “no había conexión” entre la reunión y la decisión del Washington Post, calificando de “falsas” las especulaciones en sentido contrario.

El logotipo del Washington Post se muestra fuera de sus oficinas el 1 de mayo de 2009 en Washington. (Crédito: Alex Wong/Getty Images)

Bezos, sin embargo, reconoció la “apariencia de conflicto”, señalando que su trabajo en Amazon y Blue Origin ha sido un “factor de complejidad para el Post”. A pesar de esto, descartó la idea de que su inmensa riqueza podría llevar a favores políticos, y en cambio calificó sus miles de millones como “un baluarte contra la intimidación” y subrayó su falta de interferencia en los asuntos del Washington Post en los 11 años desde que compró la publicación.

“Si bien no impongo ni impulsaré mis intereses personales, tampoco permitiré que este periódico se quede en piloto automático y se desvanezca en la irrelevancia, superado por podcasts no investigados y ataques en las redes sociales, no sin luchar. Es demasiado importante”, escribió. “Hay demasiado en juego”.

Pero los comentarios de Bezos llegan después de días de reacción generalizada y agitación dentro de su periódico, incluidas críticas públicas de las leyendas de los informes de Watergate, Carl Bernstein y Bob Woodward, y una declaración pública firmada por casi dos decenas de columnistas del Washington Post.

“La decisión del Washington Post de no respaldar a ningún candidato en la campaña presidencial es un terrible error”, escribieron los columnistas. “Representa un abandono de las convicciones editoriales fundamentales del periódico que amamos”.

David Hoffman, quien recibió el Premio Pulitzer 2024 en la categoría de escritura editorial por una serie sobre las nuevas tácticas que utilizan los regímenes autoritarios para reprimir la disidencia, renunció a su puesto en el consejo editorial este lunes y le dijo a CNN en una entrevista que no quería permanecer en silencio sobre la amenaza que Trump representa para el país.

“No puedo seguir sentado aquí en el consejo editorial y escribir esos editoriales mientras nosotros mismos nos hemos rendido al silencio”, dijo. “Nos enfrentamos a una elección terrible, terrible, creo, una autocracia inminente. No quiero quedarme callado al respecto. No quiero que el Post se quede callado al respecto, y el hecho de que no vayamos a respaldarlo es un grado de silencio que no puedo soportar”.

Baron, exeditor del Washington Post que llevó al periódico a ganar un Pulitzer por su cobertura del ataque del 6 de enero, también cuestionó que la decisión de poner fin a los respaldos presidenciales fuera una cuestión de principios.

“Si su filosofía es que los lectores pueden tomar sus propias decisiones sobre los grandes problemas que enfrentan en esta democracia, entonces no publiquen ningún editorial”, dijo Baron a Michael Smerconish de CNN. “Pero el hecho es que decidieron no publicar ningún editorial en esta ocasión sólo 11 días antes de las elecciones”.

–Hadas Gold de CNN colaboró ​​con este informe.

