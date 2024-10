En imágenes: El huracán Milton se acerca a Florida

(CNN) — Menos de dos semanas después de que el huracán Helene dejara más de 230 muertos en el sureste…

(CNN) — Menos de dos semanas después de que el huracán Helene dejara más de 230 muertos en el sureste de Estados Unidos, otro huracán de gran magnitud avanza hacia el oeste de Florida.

El huracán Milton se intensificó rápidamente a principios de semana hasta alcanzar la categoría 5 y se espera que toque tierra pronto como un huracán ligeramente más débil, lo que provocará inundaciones destructivas y marejadas ciclónicas potencialmente mortales.

Las bandas exteriores de la tormenta llegaron al estado el miércoles. Los funcionarios de Florida dijeron que era la “última hora” para evacuar e instaron a los residentes a “salir” mientras aún había tiempo el miércoles por la mañana.

Payton Wyse y Andrew Goncharsky empacan todo lo que pueden mientras evacuan su apartamento en Fort Myers, Florida, el miércoles. (Joe Raedle/Getty Images)

Un alguacil adjunto del condado de Lee habla con un conductor cerca del puente de Fort Myers Beach, que estuvo cerrado el miércoles. (Ricardo Arduengo/Reuters)

Nicolette Mariano, CEO y bióloga acuícola de su granja de ostras, Treasure Coast Shellfish, obtiene ostras del vivero del muelle de la granja en Sebastian, Florida, el miércoles. (Kaila Jones/TC Palm/USA Today Network vía Imagn Images)

Un empleado de Roofs Done Right coloca contraventanas metálicas en un edificio en Palm Beach, Florida, el miércoles 24 de marzo. (Damon Higgins/Palm Beach Daily News/USA Today Network vía Imagn Images)

Ted Carlson coloca a McKenzie, un gato que pertenece a su amigo Evan Purcell, en una camioneta mientras evacuan la casa de Purcell en la isla Anna Maria de Florida el martes 8 de octubre. “Este lugar no podría soportar a Helene”, dijo Carlson. “Todo se va a acabar”. (Rebecca Blackwell/AP)

Miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Florida revisan el martes si quedan residentes en la casi desierta Bradenton Beach. A su alrededor, todavía hay montones de escombros del huracán Helene afuera de las casas dañadas. (Rebecca Blackwell/AP)

Una trabajadora del hospital camina mientras se coloca un muro contra inundaciones AquaFence alrededor del Hospital General de Tampa en Tampa, Florida, el martes. (Bryan R. Smith/AFP/Getty Images)

La playa de Humiston se puede ver desde el patio de un restaurante frente al mar, Citrus, en Vero Beach, Florida, el martes. (Kaila Jones/TCPalm/USA Today Network/Imagn Images)

Una persona pasea en bicicleta por una calle inundada mientras el huracán Milton pasa frente a la costa de Progreso, México, el martes. (Martin Zetina/AP)

La gente se refugia en una iglesia en Celestún, México, el martes. (Lorenzo Hernandez/Reuters)

Aurelio Ortiz se sienta en su casa inundada en Celestún el martes. (Lorenzo Hernandez/Reuters)

El astronauta de la NASA Matthew Dominick compartió esta foto desde la Estación Espacial Internacional el martes. “Hemos sobrevolado el huracán Milton hace unos 90 minutos”, dijo. “Esta es la vista desde la ventana del Dragon Endeavour”. (NASA)

Los escombros de las casas inundadas por el huracán Helene se amontonan en las aceras de Port Richey, Florida, el martes. (Mike Carlson/AP)

La gente prepara sacos de arena en Orlando el martes. (Jose Luis Gonzalez/Reuters)

John Fedor espera ser trasladado a un refugio luego de que su vuelo fuera cancelado en el Aeropuerto Internacional de Tampa el martes. (Chris O’Meara/AP)

David Jalving arroja muebles de exterior a la piscina de su padre en Fort Myers para prepararse para el huracán Milton. (Marta Lavandier/AP)

El tráfico pesado fluye hacia el norte por la carretera interestatal 75 mientras la gente evacua el área de la Bahía de Tampa a última hora del lunes 7 de octubre. (Julio Cortez/AP)

Un hombre limpia los escombros que dejó el huracán Helene en su casa en Treasure Island, Florida, el lunes. (Bryan R. Smith/AFP/Getty Images)

Un muelle sufre daños en St. Pete Beach, Florida, el lunes. (Octavio Jones/Reuters)

Montones de escombros del huracán Helene siguen sin ser recogidos en Treasure Island, Florida, el lunes. (Tristan Wheelock/Bloomberg/Getty Images)

Domenic Gerald se toma un descanso para ver el último pronóstico del tiempo mientras prepara las cosas para la casa de vacaciones de su padre en Fort Myers Beach el lunes. (Marta Lavandier/AP)

Un hombre en Progreso cierra con tablones un edificio de apartamentos para protegerlo del huracán Milton el lunes. (Martin Zetina/AP)

Los contratistas de New Port Richey ayudan a limpiar los escombros que dejó el huracán Helene. (Mike Carlson/AP)

El Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida, abrió sus puertas el lunes como un centro de concentración de trabajadores y operaciones. (Octavio Jones/Reuters)

Rich Lorenzen and his son Sam Grande carry their belongings as they prepare to evacuate their home in St. Pete Beach on Monday. (Octavio Jones/Reuters)

Los clientes revisan los estantes de pan casi vacíos en un almacén comercial en Kissimmee, Florida, el domingo 6 de octubre. (Gregg Newton/AFP/Getty Images)

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.