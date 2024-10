El bajista de Radiohead ha tomado fotografías detrás de escena durante años; ahora las comparte con el mundo

(CNN) — Colin Greenwood toca el bajo en una de las bandas más aclamadas del mundo, pero no se considera…

(CNN) — Colin Greenwood toca el bajo en una de las bandas más aclamadas del mundo, pero no se considera una figura particularmente pública. De alguna manera, se retira aún más del ojo público en su nuevo libro, una colección de fotografías llamada “Cómo desaparecer: un retrato de Radiohead” (“How to Disappear: A Portrait of Radiohead”, en inglés).

El título es un guiño a una canción del cuarto álbum de estudio de Radiohead, “Kid A” de 2000. Pero si bien el título del libro se inspiró en parte en su amor por la canción, también se inspiró en el hecho de que Greenwood apenas aparece en sus páginas.

“Sostener una cámara y tomar fotografías es una buena manera de esconderse detrás de algo mientras todo lo demás sucede frente a ti”, dijo Greenwood a CNN. “Puede actuar como un escudo y también como un telescopio”.

Los miembros de Radiohead caminan por la orilla de Somerset, Inglaterra, en 2006. La fotografía fue tomada por el bajista Colin Greenwood, cuyas fotos de la banda durante los últimos 20 años se pueden encontrar en su nuevo libro, “How to Disappear: A Portrait of Radiohead”.

“How to Disappear”, que se publica el martes, presenta imágenes detrás de escena de Radiohead a lo largo de su trabajo en “Hail to the Thief” de 2003 hasta “A Moon Shaped Pool” de 2016. Muchas de las fotos no se habían compartido antes, y Greenwood también usa la colección como vehículo para un ensayo personal de 10.000 palabras, contando la historia de Radiohead en sus propias palabras.

Greenwood trabajó con el editor Duncan Whyte para recopilar imágenes que brindan “una visión interesante del flujo creativo de Radiohead”.

Las imágenes, tomadas con una variedad de cámaras de película, muestran a la banda trabajando en su estudio rural de Oxfordshire, Inglaterra, tomando descansos en el campo y matando el tiempo mientras viajan o ensayan. Estas imágenes tranquilas, íntimas y a veces surrealistas luego dan paso a tomas deslumbrantes de luces del escenario y la banda tocando para decenas de miles de seguidores.

El guitarrista de Radiohead, Ed O’Brien, viaja en el metro de Tokio en 2008. Greenwood lo describió como una “fotografía de pez fuera del agua” y señaló que fue tomada en un entorno que ofrecía un poco más de anonimato que los metros de Nueva York o Londres.

Greenwood se sintió atraído por la fotografía después de la universidad, en parte a través de su amiga, la escritora de fotografía y curadora Charlotte Cotton. La forma de arte se ha convertido en una forma para que Greenwood exprese su curiosidad sobre el mundo en el que se encuentra, al que describe como una “burbuja extraordinaria que rebota entre estudios y escenarios de todo el mundo”.

“Disfruto juntando fotografías que comparten ideas de privacidad e intimidad con la interpretación y la expresión pública”, dijo Greenwood.

Como miembro de Radiohead, Greenwood reconoce que tiene un acceso único que le permite capturar las imágenes que se encuentran en el libro.

“Puedo tomar fotografías cuando quiera. No tengo que esperar una hora en un día libre”, comentó.

El hermano y compañero de banda de Greenwood, Jonny Greenwood, actúa en el escenario en Dublín, Irlanda, en 2018. Fotos como esta muestran el “caos aleatorio de todas las luces y el ruido” de las presentaciones en vivo de la banda, dijo el fotógrafo.

Greenwood ha tomado fotografías de la banda trabajando en el estudio y en el escenario, pero también los ha documentado tomando descansos, como se ve en esta foto de 2010 afuera de su estudio en Oxfordshire, Inglaterra.

Pero puede ser tímido a la hora de tomar fotografías. “No estoy allí para tomar fotografías y, a veces, me resulta complicado navegar por los distintos roles de músico y fotógrafo”, escribe en “How to Disappear”.

Los momentos que Greenwood captura en el escenario generalmente son capturados durante partes de canciones en las que no está tocando activamente su bajo. “Ahí es cuando tomo la cámara y luego tomo fotografías de mis amigos que no pueden objetar porque están ocupados tocando”, explicó. “Aprovecho que mis amigos están ocupados”.

Sin embargo, hay otras ocasiones en las que siente que tomar fotografías puede ser intrusivo. Mientras que su hermano menor y compañero de banda Jonny Greenwood “siempre está dispuesto a que le saquen una foto”, el resto de los miembros de la banda no siempre han querido que les saquen fotos.

“Pero después de decir eso, ya sabes, miro hacia atrás y estoy muy agradecido a mis amigos por darme la oportunidad de fotografiarlos mientras todos trabajábamos en la música en el estudio y en el escenario”, dijo Greenwood. “Con el tiempo, reflexiono que todos me apoyaron mucho”.

Jonny Greenwood graba en Tottenham House, una casa de campo en Wiltshire, Inglaterra, en 2006.

El cantante de Radiohead, Thom Yorke, trabaja en una canción en Halswell House de Somerset en 2006.

De hecho, cuando Greenwood le mostró al resto de Radiohead las fotos y el texto de “How to Disappear”, escuchó algunos “buenos ruidos de aliento” del guitarrista Ed O’Brien y el baterista Philip Selway.

“Esa es una de las cosas de las que estoy orgulloso con mi banda, es que siempre hemos respetado la integridad artística de cada uno y la libertad de tomar las decisiones que queremos”, dijo Greenwood, quien también ha estado grabando y de gira con Nick Cave. (Tanto O’Brien como Selway han lanzado proyectos en solitario en los últimos años, mientras que Jonny Greenwood y el cantante Thom Yorke han trabajado juntos en su proyecto paralelo, The Smile).

“Eso es algo que todos hemos hecho como banda… hemos apoyado los proyectos de los demás aparte de Radiohead, ya sea escribiendo o fotografiando”.

Greenwood ha publicado otras fotos de la banda en línea desde que se anunció por primera vez “How to Disappear”, y dice que le encantaría seguir trabajando en su fotografía.

El artista Stanley Donwood, que ha creado portadas para Radiohead desde 1994, trabaja en el estudio de la banda en Oxfordshire en 2003.

Si bien cree que esta colección en particular reforzará las “mejores esperanzas y peores sospechas” de los seguidores de Radiohead sobre la banda, espera que, por lo demás, sirva como un libro “hermoso” para aquellos que no están tan familiarizados con ellos.

¿Qué sigue para Radiohead?

“Esperamos hacer algunos planes”, dijo Greenwood, quien tocó viejas canciones con sus compañeros de banda cuando se reunieron en junio. “Muchas cosas quedaron retenidas y marginadas, obviamente, como la vida de todos, con el coronavirus. Así que nos estamos poniendo al día con todas esas cosas.

“Hablamos entre nosotros y sí, esperamos hacer algunos planes”.

Colin Greenwood, a la derecha, “desaparece” efectivamente en una fotografía con, de izquierda a derecha, sus compañeros de banda O’Brien, Jonny Greenwood y Yorke en su estudio de Oxfordshire en 2014.

Una letra reposa sobre un piano en el estudio de Radiohead en Oxfordshire en 2015.

Colin Greenwood en el estudio de la banda en 2016.

Público estadounidense asiste a uno de los shows de Radiohead en 2016. Greenwood dijo que ve el rodaje en película como una oportunidad para sorprender. “Nadie puede ver los resultados hasta que llega a casa”, dijo.

Una mirada entre bastidores en el Reino Unido, alrededor de 2011. “Hay otras 300 fotografías que podría haber incluido”, dijo Greenwood sobre su libro. “Pero probablemente serán solo las que publique (en línea) de vez en cuando”.

