Con el peor escenario evitado por ahora, la Casa Blanca y la campaña de Harris aún enfrentan un riesgo serio en el conflicto de Medio Oriente

(CNN) — Diez días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, por ahora parece que se evitó una guerra incontrolable en Medio Oriente, para alivio de los asesores del presidente Joe Biden en la Casa Blanca y del equipo de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris en Delaware.

“Parece que no golpearon nada más que objetivos militares. Mi esperanza es que esto sea el final”, dijo Biden después de recibir una actualización sobre los ataques de Israel a Irán este sábado temprano de sus analistas de inteligencia.

ANÁLISIS | Estados Unidos quiere que este sea “el fin” del fuego directo entre Israel e Irán. Pero puede que sea demasiado pronto para eso

Tal resultado no era una conclusión inevitable al comienzo de este mes, cuando un masivo bombardeo de misiles balísticos iraníes lanzado sobre Israel llevó a temores de una gran represalia escalatoria, potencialmente apuntando a sitios nucleares o petroleros iraníes. Aún así, si en la mente de Biden se evitó un peor escenario, el nudo más amplio que es el Medio Oriente sigue tan enredado como siempre.

El ataque directo dentro de Irán lleva a la región a un lugar nuevo y más peligroso, con Teherán ahora considerando su propia respuesta a la respuesta.

Biden y Harris se unieron a una llamada este sábado con su equipo de seguridad nacional y fueron informados sobre los últimos desarrollos en la región, según la Casa Blanca.

“Esta mañana, el presidente Biden convocó una llamada con la vicepresidenta Harris y su equipo de seguridad nacional para recibir un informe y discutir los últimos desarrollos en el Medio Oriente tras la respuesta precisa de Israel al ataque de misiles balísticos de Irán el 1 de octubre”, dijo la Casa Blanca.

“Mantenemos la importancia de apoyar el derecho de Israel a defenderse”, dijo Harris a los periodistas poco después de esa reunión. “Y también somos muy firmes en que debemos ver una desescalada en la región en el futuro, y ese será nuestro enfoque”, agregó.

Preguntada sobre su mensaje a Irán, Harris dijo: “Nosotros, como Estados Unidos, sentimos muy fuertemente que Irán debe detener lo que está haciendo en términos de esta amenaza que presenta a la región, y siempre defenderemos a Israel contra cualquier ataque de Irán, de esa manera”.

Israel continúa expandiendo sus operaciones en el Líbano, que han matado a cientos de mujeres y niños y han puesto a prueba la paciencia de EE.UU., pero hasta ahora no han llevado a una ruptura importante.

Y el conflicto en Gaza no parece más cerca de terminar que antes de la muerte este mes del líder de Hamas, Yahya Sinwar, cuyo fallecimiento Biden esperaba que llevara a esfuerzos renovados hacia un acuerdo de rehenes por alto el fuego.

Esa ventana de oportunidad sigue abierta, al menos en la mente de los principales diplomáticos occidentales, y las negociaciones se reanudarán esta semana en Qatar.

Pero pocos creen que habrá alguna resolución antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. del 5 de noviembre, lo que convierte la incapacidad de Biden y Harris para llevar la estabilidad a la región en un grave lastre político.

Eso no es el punto donde EE.UU. esperaba estar en la preparación inmediata para el día de las elecciones, incluso si una guerra total entre Irán e Israel no está ocurriendo actualmente.

Funcionarios estadounidenses no creen que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vea mucho incentivo para terminar sus operaciones multifrente antes de las elecciones.

Y no hay duda en sus mentes de que Netanyahu ve al expresidente Donald Trump, a quien ha llamado en varias ocasiones en las semanas previas al día de las elecciones, como un aliado cercano.

“Vamos a cuidar de Israel y ellos lo saben. Bibi me llamó ayer, me llamó el día anterior. Tenemos una muy buena relación. Afortunadamente, no escucharon a Biden, porque si escucharan a Biden, ahora mismo estarían esperando que una bomba cayera sobre ellos. E hicieron su propio trabajo”, dijo Trump en un evento en Georgia esta semana.

Hablando este sábado antes de partir en lo que se ha convertido en una rara aparición en la campaña, Biden se declaró “no sorprendido” de que Trump estuviera en contacto regular con Netanyahu. Reconoció cierta preocupación de que el candidato republicano no estuviera representando a EE.UU. en esas conversaciones.

Israel lanzó ataques contra Irán en una represalia. Esto es lo que sabemos

Un niño palestino observa los refugios destruidos en el lugar de un ataque aéreo israelí que alcanzó tiendas de campaña para personas desplazadas dos días antes en el patio del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, el 16 de octubre de 2024. (Eyad Baba/AFP/Getty Images)

Por su parte, Harris ha ofrecido poca evidencia de que adoptaría un enfoque diferente si fuera elegida. Cuestionada por un votante en el reciente foro de CNN en Pensilvania sobre cómo “aseguraría que no muera otro palestino debido a bombas financiadas por dólares de impuestos estadounidenses”, Harris señaló, nuevamente, el incipiente acuerdo de alto el fuego, sin decir cómo tendría éxito donde Biden ha fallado.

Sin embargo, presionada por Anderson Cooper de CNN sobre lo que diría a los votantes que no votarán por ella debido a su enojo por el manejo de Gaza por parte del Gobierno, dijo, esencialmente, que Trump solo empeoraría las cosas.

“Escuchen, no voy a negar los fuertes sentimientos que la gente tiene. No sé que alguien que haya visto las imágenes no tendría fuertes sentimientos sobre lo que ha sucedido”, dijo Harris. “Pero también sé que para muchas personas que se preocupan por este tema, también se preocupan por bajar el precio de los alimentos. También se preocupan por nuestra democracia y por no tener un presidente de Estados Unidos que admire a los dictadores y sea un fascista”.

Esas respuestas han hecho poco para convencer a los votantes árabe-estadounidenses de apoyar a Harris, quien les ha dado poco para indicar que no actuaría simplemente como una extensión del Gobierno de Biden en el tema.

Abdullah Hammoud, alcalde demócrata de Dearborn, Michigan, una ciudad con una de las concentraciones más altas de árabe-estadounidenses, se negó esta semana a respaldar a cualquier candidato, alentando a los residentes a “votar con su conciencia moral”.

“No he encontrado ningún candidato, especialmente el candidato con el partido con el que me he afiliado, que haya estado dispuesto a apartarse del curso actual que el presidente Biden nos ha llevado en el genocidio en Gaza y el conflicto más amplio que ahora ha tocado al Líbano”, dijo a The Hill en una entrevista el miércoles.

Un viaje por la región esta semana del secretario de Estado, Antony Blinken, no arrojó evidencia discernible de que Hamas estuviera dispuesto a actualizar sus demandas para liberar a los rehenes o que Israel estuviera recién interesado en llegar a un acuerdo.

Si bien un enfoque principal de su atención fue la planificación para una Gaza post-guerra, los pasos para llegar a ese día siguen siendo tan elusivos como siempre.

Durante meses, Biden ha estado tratando sin éxito de presionar a Netanyahu para llegar a un acuerdo que pondría fin a los combates en Gaza, lo que en su mente bajaría las temperaturas en toda la región y potencialmente desbloquearía una normalización más amplia y transformadora en todo el Medio Oriente.

En Texas, Harris abraza a Beyoncé y advierte a los votantes de los estados indecisos que las “prohibiciones de aborto de Trump” van por ellos

Ha sido rechazado en casi todos los turnos, lo que ha llevado a una enorme frustración y largos períodos de silencio entre los dos hombres.

Ese patrón prestó un grado de incertidumbre a las semanas pasadas, mientras Biden y sus asesores buscaban discernir cómo Israel respondería por el ataque de misiles balísticos de Irán del 1 de octubre.

Desde el principio, señalaron un enfoque diferente al de abril, cuando la exitosa interceptación de cohetes y drones iraníes por parte de Israel llevó a Biden a alentar a Netanyahu a “tomar la victoria” y renunciar a una respuesta.

La escala del bombardeo de misiles balísticos hizo que esta vez fuera diferente, dijeron los asesores de Biden, necesitando acción.

Sin embargo, en una serie notablemente franca de comentarios públicos, el presidente dejó en claro que se oponía a los ataques a las instalaciones nucleares de Irán y recomendó no ir tras las reservas de petróleo del país.

En una llamada telefónica el 9 de octubre, la primera en casi dos meses, Netanyahu proporcionó garantías de que esos objetivos no estaban en la mira de Israel, a pesar de la presión de algunos conservadores en su propio Gobierno para aprovechar un momento de debilidad iraní para ir tras ellos.

Fue una rara instancia en el último año de que el consejo de Biden fuera adoptado por su homólogo israelí, incluso si Netanyahu tenía sus propias razones para evitar los objetivos iraníes más sensibles y dejó en claro que la toma de decisiones de su país era independiente de la orientación de Washington.

“Fue extenso. Fue dirigido. Fue preciso. Fue contra objetivos militares en todo Irán. Fue de múltiples maneras, muy cuidadosamente preparado. Y nuevamente, creo que fue diseñado para ser efectivo”, dijo un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. el viernes por la noche.

“En lo que a nosotros respecta, eso debería cerrar el intercambio directo entre Israel e Irán”, continuó el funcionario.

Si eso es lo que finalmente sucede, por supuesto, es un resultado completamente fuera de las manos de Biden.

Betsy Klein y Samantha Waldenberg de CNN contribuyeron a este informe.

