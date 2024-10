CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 571¼ 580½ 564 573¼ +2¾ Mar 591¾ 599½ 584¼ 593½ +3 May 602½ 610 595½ 605¼ +3½ Jul 608 614½ 600½ 611½ +4¼ Sep 620 624¾ 611¼ 623¼ +5¾ Dec 634¼ 639¾ 626 638¾ +7½ Mar 644 650½ 635½ 649¼ +8¾ May 651¼ +9 Jul 639¾ +9 Sep 646¾ +9 Dec 658 +9 Mar 667¾ +9 May 646 +9 Jul 608½ +9 Est. sales 125,918. Tue.’s sales 116,174 Tue.’s open int 415,888 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 413¼ 414¼ 411 411½ —2¼ Mar 426½ 427¾ 425 425½ —1½ May 434¾ 435¾ 433¼ 433¾ —1¼ Jul 438¾ 439¾ 437¾ 438½ — ½ Sep 434¼ 435¼ 433 434¾ +½ Dec 439½ 441 438½ 440½ +¾ Mar 450½ 451¼ 450 451¼ +¾ May 456½ 457¼ 455¼ 457¼ +½ Jul 460¾ 461 459½ 461 +½ Sep 447 448 447 448 — ½ Dec 448½ 448¾ 447¾ 448½ — ¼ Jul 465¼ — ¼ Dec 446 — ¾ Est. sales 366,400. Tue.’s sales 339,885 Tue.’s open int 1,683,328, up 363 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 384 392½ 383¾ 390¾ +6¾ Mar 384¼ 391 383¼ 390¼ +7¼ May 386½ 389½ 386½ 389½ +7½ Jul 386½ 389¼ 386½ 389¼ +7½ Sep 385 +7½ Dec 387¼ +7½ Mar 386¼ +7½ May 392¼ +7½ Jul 381 +7½ Sep 396¾ +7½ Est. sales 560. Tue.’s sales 559 Tue.’s open int 4,081, up 58 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 965 979 963¾ 976½ +11¼ Jan 978½ 992¾ 977¼ 991¼ +12¼ Mar 993 1007 992 1005½ +12 May 1009½ 1023 1007¾ 1021¼ +11½ Jul 1022 1034¾ 1020½ 1033 +11 Aug 1023¾ 1036 1021¾ 1034¼ +11 Sep 1016 1028½ 1014½ 1026¾ +10½ Nov 1016¼ 1029½ 1015¾ 1027¼ +10 Jan 1032¼ 1040¾ 1029¾ 1038½ +10 Mar 1041½ 1045 1041 1043 +9¼ May 1050 +8¾ Jul 1058¾ 1058¾ 1058 1058 +8¼ Aug 1054¼ +8¼ Sep 1042¼ +7¾ Nov 1036 1043¾ 1036 1043¾ +7¾ Jul 1063¾ +7½ Nov 1050½ +7½ Est. sales 359,801. Tue.’s sales 333,388 Tue.’s open int 834,791 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 42.89 44.24 42.64 43.81 +1.01 Jan 42.85 44.22 42.70 43.81 +.96 Mar 43.10 44.34 42.87 43.95 +.94 May 43.26 44.51 43.10 44.14 +.92 Jul 43.42 44.64 43.25 44.29 +.91 Aug 43.28 44.46 43.09 44.12 +.89 Sep 43.16 44.21 43.07 43.89 +.87 Oct 42.76 43.87 42.57 43.58 +.85 Dec 42.79 43.83 42.72 43.54 +.85 Jan 43.23 43.65 43.23 43.54 +.84 Mar 43.52 43.53 43.52 43.53 +.84 May 43.62 +.84 Jul 43.70 +.83 Aug 43.47 +.83 Sep 43.42 +.83 Oct 43.29 +.83 Dec 43.16 +.83 Jul 43.05 +.83 Oct 43.04 +.83 Dec 42.78 +.83 Est. sales 119,532. Tue.’s sales 113,471 Tue.’s open int 529,331 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 301.70 304.00 300.50 301.60 —.20 Jan 303.00 305.00 302.00 302.90 —.10 Mar 305.70 307.40 304.70 305.50 —.20 May 309.50 310.90 308.40 309.40 Jul 313.50 314.90 312.50 313.60 +.10 Aug 314.30 315.80 313.30 314.50 +.20 Sep 314.60 316.00 313.60 314.80 +.20 Oct 313.90 315.40 313.10 314.20 +.20 Dec 316.50 318.60 315.60 316.50 +.10 Jan 318.60 319.50 317.30 317.30 Mar 319.10 319.40 317.50 317.50 May 319.10 319.10 318.30 318.30 Jul 320.10 —.10 Aug 319.60 —.10 Sep 317.80 —.10 Oct 314.90 —.10 Dec 316.60 —.10 Jul 326.00 —.10 Oct 326.00 —.10 Dec 329.50 —.10 Est. sales 157,180. Tue.’s sales 148,116 Tue.’s open int 591,329, up 6,348

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.