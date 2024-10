CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 559 572¾ 558 570½ +11¾ Mar 580¼ 592¾ 578¾ 590½ +11 May 592¼ 604 591¼ 601¾ +10¾ Jul 598½ 609½ 597¾ 607¼ +9½ Sep 611 620½ 609 617½ +8½ Dec 626½ 634¾ 624¾ 631¼ +7¼ Mar 635 644¼ 635 640½ +6 May 642¼ +6 Jul 630¾ +6 Sep 637¾ +6 Dec 649 +6 Mar 658¾ +6 May 637 +6 Jul 599½ +6 Est. sales 108,770. Mon.’s sales 99,748 Mon.’s open int 416,570, up 6,433 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 410 414¾ 410 413¾ +3 Mar 424¼ 428¼ 424 427 +2¼ May 432¾ 436¼ 432¼ 435 +1¾ Jul 437 440½ 437 439 +1¼ Sep 432¼ 435½ 432¼ 434¼ +1 Dec 438¾ 441 438¼ 439¾ +¼ Mar 449¾ 451¾ 449½ 450½ +¼ May 455½ 457¾ 455½ 456¾ +¼ Jul 460½ +¼ Sep 448½ Dec 448½ 449 447½ 448¾ Jul 465½ Dec 446¾ Est. sales 507,252. Mon.’s sales 487,302 Mon.’s open int 1,682,965, up 14,509 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 379 388 378½ 384 +4¼ Mar 378½ 386¾ 378 383 +4¼ May 380¼ 382 380 382 +4 Jul 380¼ 381¾ 380¼ 381¾ +3½ Sep 377½ +3½ Dec 379¾ +3½ Mar 378¾ +3½ May 384¾ +3½ Jul 373½ +3½ Sep 389¼ +3½ Est. sales 605. Mon.’s sales 605 Mon.’s open int 4,023, up 75 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 974¾ 980½ 965 965¼ —8¾ Jan 986¾ 991½ 978½ 979 —7 Mar 999 1003¾ 993 993½ —4¾ May 1014¼ 1019¼ 1009¼ 1009¾ —4 Jul 1026¾ 1030½ 1021½ 1022 —3½ Aug 1029¼ 1031½ 1023 1023¼ —3½ Sep 1021½ 1023¾ 1015¾ 1016¼ —3¾ Nov 1022¾ 1025½ 1016¾ 1017¼ —4½ Jan 1034¾ 1036 1028½ 1028½ —4½ Mar 1039¼ 1039¼ 1033¾ 1033¾ —4¼ May 1042 1042 1041¼ 1041¼ —4 Jul 1050¾ 1050¾ 1049¾ 1049¾ —3¾ Aug 1046 —3¾ Sep 1036 1036 1034½ 1034½ —3½ Nov 1040¼ 1040¼ 1036 1036 —3½ Jul 1056¼ —3¼ Nov 1042 1043 1042 1043 Est. sales 346,995. Mon.’s sales 311,621 Mon.’s open int 848,898 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 42.70 43.49 42.60 42.80 +.11 Jan 42.75 43.51 42.64 42.85 +.13 Mar 42.89 43.64 42.78 43.01 +.12 May 43.15 43.81 43.00 43.22 +.11 Jul 43.18 43.96 43.18 43.38 +.10 Aug 43.01 43.80 43.01 43.23 +.09 Sep 42.94 43.59 42.87 43.02 +.07 Oct 42.66 43.06 42.63 42.73 +.06 Dec 42.59 43.26 42.59 42.69 +.06 Jan 43.05 43.12 42.70 42.70 +.06 Mar 43.12 43.12 42.69 42.69 +.05 May 42.78 +.05 Jul 42.87 +.04 Aug 42.64 +.04 Sep 42.59 +.04 Oct 42.46 +.04 Dec 42.33 +.04 Jul 42.22 +.04 Oct 42.21 +.04 Dec 41.95 +.04 Est. sales 199,327. Mon.’s sales 184,822 Mon.’s open int 530,899 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 305.40 306.60 301.00 301.80 —3.00 Jan 306.00 307.00 302.30 303.00 —2.00 Mar 308.00 308.30 304.80 305.70 —1.30 May 311.40 311.70 308.60 309.40 —1.00 Jul 315.50 315.60 312.70 313.50 —.80 Aug 316.30 316.30 313.70 314.30 —.90 Sep 316.50 316.50 314.00 314.60 —.70 Oct 316.00 316.00 313.30 314.00 —.80 Dec 318.20 318.20 315.60 316.40 —.80 Jan 317.30 317.90 317.30 317.30 —.70 Mar 317.40 318.00 316.70 317.50 —.70 May 318.30 —.70 Jul 320.20 —.70 Aug 319.90 319.90 319.70 319.70 —.70 Sep 317.90 —.70 Oct 315.00 —.90 Dec 316.70 —.90 Jul 326.10 —.90 Oct 326.10 —.90 Dec 329.60 —.90 Est. sales 158,635. Mon.’s sales 150,003 Mon.’s open int 584,981, up 3,230

