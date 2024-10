CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 575¾ 582¾ 566¼ 578½ +2½ Mar 596 602 586¾ 598¼ +2 May 605½ 611½ 597½ 608¼ +1¾ Jul 611½ 616¾ 604 614 +1¼ Sep 621 625½ 614¼ 623½ +1 Dec 633 638¾ 628 636¾ +¾ Mar 637¼ 645½ 637¼ 645½ +½ May 646½ +½ Jul 635 +½ Sep 642 +½ Dec 653¼ +½ Mar 663 +½ May 641¼ +½ Jul 603¾ +½ Est. sales 83,898. Tue.’s sales 79,183 Tue.’s open int 410,803, up 4,414 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 416 420 414 419 +2½ Mar 428¾ 433¼ 427½ 432 +2¾ May 436 440¾ 434¾ 439¾ +3 Jul 440¼ 445 439 443¾ +3 Sep 434½ 437½ 432½ 435½ +½ Dec 441½ 443¾ 439 441¾ Mar 452 454¼ 450¾ 452¼ — ¼ May 457½ 460¼ 456½ 458¼ — ¼ Jul 463 463¾ 462 462 Sep 450¾ 450¾ 449¾ 449¾ Dec 449¾ 451¼ 448½ 450¼ +½ Jul 467 +½ Dec 450 450 444 446½ —1¼ Est. sales 515,788. Tue.’s sales 488,826 Tue.’s open int 1,643,455, up 24,965 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 381 382¼ 377 380½ —2½ Mar 378 379 375¾ 378 —2¼ May 377¼ 377¼ 372¼ 375¾ —1½ Jul 376 —1½ Sep 371¾ —1½ Dec 374 —1½ Mar 373 —1½ May 379 —1½ Jul 367¾ —1½ Sep 383½ —1½ Est. sales 562. Tue.’s sales 562 Tue.’s open int 4,043 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 992 999¾ 985 997½ +5¾ Jan 1001 1007½ 994¼ 1005 +4½ Mar 1013 1018¾ 1007½ 1015¾ +3¼ May 1026¾ 1032¾ 1021¾ 1029 +2¼ Jul 1039 1044¾ 1034 1040¼ +1¼ Aug 1039 1045¾ 1035½ 1041¼ +¾ Sep 1038¼ 1038½ 1030 1034 — ¼ Nov 1035 1040½ 1031¼ 1035¾ Jan 1052 1052 1044¾ 1047½ +¼ Mar 1050¼ 1051¾ 1050¼ 1051¾ May 1059¼ 1059¼ 1058¾ 1058¾ +¼ Jul 1069½ 1069½ 1067 1067 +¼ Aug 1063½ +¾ Sep 1050¾ — ½ Nov 1052 1057¾ 1052 1052¾ — ¾ Jul 1072¾ — ¾ Nov 1054½ — ¾ Est. sales 425,827. Tue.’s sales 385,358 Tue.’s open int 942,741 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 43.83 43.99 43.16 43.39 —.30 Jan 43.60 43.80 43.11 43.31 —.16 Mar 43.65 43.84 43.23 43.38 —.14 May 43.83 43.93 43.39 43.52 —.11 Jul 43.84 44.00 43.49 43.61 —.09 Aug 43.59 43.76 43.30 43.41 —.08 Sep 43.25 43.45 43.03 43.16 —.06 Oct 42.88 43.08 42.76 42.82 —.06 Dec 42.91 43.10 42.63 42.76 —.07 Jan 42.68 42.73 42.67 42.73 —.08 Mar 42.70 —.09 May 42.77 —.09 Jul 42.83 —.09 Aug 42.70 —.09 Sep 42.65 —.09 Oct 42.52 —.09 Dec 42.39 —.09 Jul 42.28 —.09 Oct 42.27 —.09 Dec 42.01 —.09 Est. sales 177,784. Tue.’s sales 172,653 Tue.’s open int 527,956, up 6,564 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 318.00 320.10 314.10 315.00 —2.70 Jan 315.00 317.60 312.90 313.70 —1.10 Mar 314.70 317.10 312.50 313.40 —1.00 May 316.60 318.80 314.30 315.30 —1.00 Jul 319.80 321.70 317.30 318.40 —.90 Aug 320.20 322.00 317.80 318.70 —.90 Sep 319.50 321.40 317.20 318.40 —.80 Oct 318.70 320.60 316.60 317.70 —.70 Dec 321.10 322.90 318.90 320.00 —.80 Jan 322.30 323.20 320.60 320.60 —.80 Mar 323.00 323.00 320.30 320.40 —.60 May 321.30 —.30 Jul 323.20 —.40 Aug 322.80 —.40 Sep 320.60 —.40 Oct 317.70 —.40 Dec 319.40 —.40 Jul 328.80 —.40 Oct 328.80 —.40 Dec 332.30 —.40 Est. sales 123,240. Tue.’s sales 115,583 Tue.’s open int 575,493

