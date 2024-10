CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 593¾ 599 587½ 594¾ +2¼ Mar 618 622¾ 611½ 618¼ +1¾ May 631½ 635¼ 624¾ 631¼ +1½ Jul 638¾ 642½ 632½ 638½ +1¼ Sep 650½ 652½ 642¾ 648½ +¾ Dec 664 665½ 656½ 662¼ +¼ Mar 673½ 673¾ 667¼ 671¼ — ¼ May 671¾ — ¾ Jul 658 +1¼ Sep 666 +½ Dec 677¼ +½ Mar 687 +½ May 665¼ +½ Jul 628 +½ Est. sales 100,753. Mon.’s sales 101,697 Mon.’s open int 393,018, up 7,394 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 426 428 419¼ 420¾ —5¼ Mar 442½ 444½ 436½ 438¼ —4½ May 451½ 453 445¾ 447½ —4 Jul 456¾ 458½ 451½ 453¼ —3½ Sep 450½ 451¼ 447 448½ —1¾ Dec 455 456½ 452¼ 454 —1½ Mar 466¼ 466½ 463¼ 464½ —1½ May 472½ 472¾ 469¼ 470¼ —1½ Jul 473¼ 475¼ 472¾ 473¾ —1¼ Sep 458½ —1¼ Dec 457½ 459 457¼ 458½ — ¾ Jul 475¼ — ¾ Dec 453¼ — ¾ Est. sales 390,899. Mon.’s sales 281,278 Mon.’s open int 1,481,996 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 393 396¾ 380¾ 389 —6¾ Mar 388 393¼ 381 386 —5¼ May 386½ 386½ 380¾ 383¼ —2¾ Jul 386¾ —2¾ Sep 382½ —2¾ Dec 384¾ —2¾ Mar 383¾ —2¾ May 389¾ —2¾ Jul 378½ —2¾ Sep 394¼ —2¾ Est. sales 754. Mon.’s sales 457 Mon.’s open int 4,041 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1032½ 1039½ 1011½ 1016¼ —17¾ Jan 1051½ 1058 1030¼ 1034½ —18 Mar 1066 1073¾ 1045¼ 1049¼ —18½ May 1080¼ 1088½ 1060½ 1063¾ —18¾ Jul 1092 1099 1071½ 1075¼ —17¾ Aug 1090 1098¼ 1072 1075½ —17 Sep 1081½ 1086¾ 1061½ 1065¼ —15½ Nov 1080¾ 1087 1061¾ 1065¾ —15 Jan 1094½ 1095¼ 1074¼ 1077¼ —14¾ Mar 1080½ 1081 1076½ 1079¼ —14¼ May 1083¼ —14 Jul 1090½ 1090½ 1089 1089 —14¼ Aug 1083½ —14 Sep 1070¼ —13¾ Nov 1071¼ 1071¾ 1069½ 1069½ —14 Jul 1084¾ —14 Nov 1056 —14 Est. sales 380,385. Mon.’s sales 323,822 Mon.’s open int 886,820 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 43.38 43.38 43.37 43.37 —1.19 Dec 44.64 44.91 42.53 43.09 —1.48 Jan 44.66 44.95 42.59 43.15 —1.48 Mar 44.79 45.07 42.75 43.29 —1.50 May 45.00 45.24 43.00 43.51 —1.50 Jul 45.14 45.41 43.20 43.68 —1.52 Aug 45.07 45.30 43.11 43.54 —1.52 Sep 44.87 44.93 42.99 43.35 —1.55 Oct 43.87 43.87 42.91 43.10 —1.56 Dec 44.58 44.74 42.75 43.11 —1.53 Jan 43.15 —1.52 Mar 43.15 —1.51 May 43.22 —1.51 Jul 43.29 —1.49 Aug 43.16 —1.49 Sep 43.18 —1.49 Oct 43.05 —1.49 Dec 42.92 —1.49 Jul 42.81 —1.49 Oct 42.80 —1.49 Dec 42.54 —1.49 Est. sales 165,490. Mon.’s sales 146,947 Mon.’s open int 527,980 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 324.00 324.70 322.80 323.60 —1.20 Dec 324.00 326.40 319.60 323.00 —1.00 Jan 323.20 325.20 319.00 321.80 —1.50 Mar 324.10 325.80 320.30 322.10 —2.00 May 326.00 327.20 322.10 323.80 —1.70 Jul 328.30 330.10 325.00 327.00 —1.40 Aug 329.20 330.10 325.60 327.40 —1.20 Sep 328.10 329.50 325.30 327.30 —.90 Oct 327.10 328.40 324.30 326.30 —.70 Dec 329.00 330.50 326.60 328.50 —.50 Jan 328.00 330.90 328.00 329.30 —.40 Mar 329.10 —.20 May 329.60 —.20 Jul 330.60 331.30 330.60 331.30 —.20 Aug 330.90 —.20 Sep 328.70 —.20 Oct 325.70 —.30 Dec 327.80 —.30 Jul 337.60 —.30 Oct 337.60 —.30 Dec 341.10 —.30 Est. sales 187,856. Mon.’s sales 193,937 Mon.’s open int 556,042, up 61

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.