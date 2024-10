Ya son más de 60 los muertos por Helene en el sureste de Estados Unidos

(CNN) — Helene sigue desatando su ferocidad en el sureste del país tras dejar al menos 59 muertos en cinco…

(CNN) — Helene sigue desatando su ferocidad en el sureste del país tras dejar al menos 59 muertos en cinco estados, arrasar comunidades, cortar el suministro eléctrico y dejar a muchas personas atrapadas en las inundaciones, después de que la histórica tormenta tocara tierra en la región del Big Bend, la curva que une la costa norte con la península de Florida, el jueves por la noche como un monstruoso huracán de categoría 4. Estas son las últimas noticias: Más de 150 operaciones de búsqueda y rescate están en marcha en el condado, que incluye la ciudad de Asheville, ya que los servicios de emergencia siguen desbordados, dijo Avril Pinder, gerente del condado, en una conferencia de prensa este sábado.

-Muertes en 5 estados: Más de 60 muertos en 5 estados: Se han reportado muertes en Carolina del Sur, Georgia, Florida, Carolina del Norte y Virginia. Al menos 10 personas murieron en Carolina del Norte, dijo un comunicado de la oficina del gobernador Roy Cooper este sábado por la noche. Al menos 24 han muerto en Carolina del Sur, incluidos dos bomberos en el condado de Saluda, dijeron las autoridades. En Georgia, al menos 17 personas han muerto, dos de ellas asesinadas por un tornado en Alamo, según un portavoz del gobernador Brian Kemp. En Florida, al menos 11 personas han muerto, dijo el gobernador Ron DeSantis este sábado, incluidas varias personas que se ahogaron en el condado de Pinellas. Y en el condado de Craig, Virginia, una persona murió en la caída de un árbol y el derrumbe de un edificio relacionados con la tormenta, dijo el gobernador Glenn Youngkin este viernes.

Decenas de desaparecidos en medio de cortes de comunicaciones: Más de 200 personas fueron rescatadas de las aguas de las inundaciones en Carolina del Norte después de que Helene generara una “devastación bíblica”, dijo el gobernador Roy Cooper este sábado. Aún así, más de 60 personas estaban desaparecidas en el condado de Buncombe y más de 150 operaciones de búsqueda y rescate estaban en marcha en el condado, que incluye la ciudad de Asheville, muy afectada, mientras los servicios de emergencia continúan abrumados, dijo la administradora del condado, Avril Pinder. “Esto parece ser el propio huracán Katrina del condado de Buncombe”, dijo Pinder. Los equipos están realizando controles de bienestar mientras la comunicación continúa interrumpida, sin servicio de telefonía celular en la región durante al menos “varios días”, según los funcionarios. Los volúmenes de llamadas de emergencia también son extremadamente altos, con el condado recibiendo más de 5,500 llamadas al 911 y realizando más de 130 rescates en aguas rápidas desde el jueves. Al este del condado de Buncombe, se han llevado a cabo más de 20 rescates aéreos en el condado de McDowell desde la madrugada del sábado. Y el centro de emergencias está recibiendo una gran cantidad de llamadas, muchas de las cuales involucran a pacientes “atrapados con traumas graves, que se están quedando sin oxígeno o suministros médicos esenciales”. Pero los esfuerzos de respuesta de emergencia se ven desafiados por deslizamientos de tierra masivos, árboles derribados, cables eléctricos y carreteras gravemente inundadas.

-Cerca de 400 caminos cerrados en Carolina del Norte: Después de Helene, casi 400 caminos y decenas de autopistas permanecen cerradas en el oeste de Carolina del Norte, dijo este sábado por la mañana el departamento de transporte del estado. En el condado de Buncombe, los funcionarios instaron a las personas a mantenerse fuera de las carreteras para permitir el paso de los vehículos de emergencia y estar atentos a “la tierra que se mueve” mientras el condado lidia con los deslizamientos de tierra. Los funcionarios del condado han solicitado recursos adicionales del gobierno estatal y federal. El acceso al agua potable es otro problema en todo el estado. Siete plantas de agua en los condados de Avery, Burke, Haywood, Jackson, Rutherford, Watauga y Yancey están cerradas, lo que afecta a casi 70.000 hogares. Un total de 17 plantas de agua han informado que no tienen energía. Hay 50 avisos de hervir el agua en vigor en las comunidades occidentales.

-“Parece que explotó una bomba” en Georgia : el gobernador Brian Kemp dijo este sábado que Helene “no perdonó a nadie”. Entre las 17 personas que murieron en Georgia había una madre y sus gemelos de un mes, un niño de 7 años y una niña de 4 años, y un hombre de 58 años, según Kemp. “Parece que explotó un tornado, parece que explotó una bomba y no es solo aquí”, dijo Kemp.

-Carolina del Sur “devastada” por Helene: El Servicio Meteorológico Nacional de Greenville-Spartanburg, Carolina del Sur, dijo este sábado que está “devastado por las terribles inundaciones y los daños generalizados causados ​​por el huracán Helene”. La agencia lo calificó como “el peor evento en la historia de nuestra oficina”, en una publicación de Facebook el sábado por la noche.

– ‘Destrucción total’ a lo largo de la costa de Florida: Días después de que Helene azotara Florida este jueves por la noche como un huracán de categoría 4, innumerables residentes fueron desplazados, se emitieron avisos de hervir el agua en varios condados y se cortó la electricidad para más de 254.000 clientes. “Se ve una destrucción total de hogares”, dijo DeSantis este sábado. El gobernador dijo que Helene afectó a algunas de las mismas comunidades que se vieron afectadas por los huracanes Idalia y Debby . “Eso ha sido muchísimo en una comunidad en solo un período de 14 o 15 meses”, dijo. Los esfuerzos de limpieza y recuperación comenzaron en todo el estado, incluido el condado de Taylor, directamente afectado, donde los equipos despejaron el 90% de las carreteras más grandes, dijo la oficina del sheriff este sábado.

-Se esperan más lluvias: Helene se convirtió en un ciclón postropical este viernes, pero se espera que las lluvias continúen este fin de semana en partes de la región sur de los Apalaches. Se esperan totales adicionales de hasta 2 centímetros para áreas del oeste de Carolina del Norte, incluida Asheville, y el este de Tennessee, incluidos Pigeon Forge y Gatlinburg. Es posible que caigan hasta 2 pulgadas en partes de Virginia, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y Pensilvania hasta el lunes. “Aunque las cantidades de lluvia serán ligeras, las áreas que recibieron lluvias excesivas de Helene pueden ver una agresión aislada de escorrentía excesiva”, dijo el servicio meteorológico este sábado por la mañana.

Un video de una persona observa los daños causados ​​por la tormenta en Biltmore Village después del huracán Helene el 28 de septiembre de 2024 en Asheville, Carolina del Norte. (Crédito: Imágenes de Sean Rayford/Getty Images)

“Todos realmente necesitamos ayuda aquí”

Desde que Helene comenzó a inundar la región, convirtió barrios en lagos, arrasó autos como si fueran juguetes, quebró árboles como si fueran ramitas y dejó negocios bajo el agua. Montones de lodo espeso y escombros flotantes bloquearon las calles mientras las lluvias torrenciales colapsaban carreteras y arrasaban puentes. Y dejó a cientos de personas en Carolina del Norte varadas en casas, hospitales o sistemas de transporte, esperando ser rescatadas.

“La prioridad es sacar a la gente de allí”, dijo el gobernador de Carolina del Norte, Cooper , a Spectrum News, afiliada de CNN. “Y conseguir suministros”.

Pero hay una barrera: “Todo está inundado. Es muy difícil para ellos ver exactamente cuáles son los problemas”, dijo Cooper.

Cuando las aguas de la inundación se apoderaron de Asheville, Carolina del Norte, el viernes, los residentes de un complejo de apartamentos observaron cómo las unidades quedaron sumergidas en el agua.

Stevie Hollander, un joven de 26 años que vive en el segundo piso con su hermana y su prometido, dijo a CNN: “El agua casi nos alcanzó, pero afortunadamente bajó”. La mayoría de los residentes de las unidades del primer piso se fueron antes de que el agua entrara, pero algunos se mudaron a unidades en pisos superiores para quedarse con otros residentes, dijo Hollander.

“Todos necesitamos ayuda aquí. Necesitamos agua, electricidad, comida, gas. Cualquier cosa”, dijo. “Simplemente no sabemos qué hacer”.

Las inundaciones dejaron a Hollander y a su familia varados en el apartamento. Intentaron conducir hacia el norte el sábado, pero los cierres de carreteras lo hicieron imposible y tuvieron que regresar al apartamento. A la familia solo le quedan cuatro botellas de agua y poca comida no perecedera, dijo Hollander.

En Black Mountain, Carolina del Norte, Sofia Grace Kunst tuvo que enfrentarse a otro problema: un deslizamiento de tierra.

Kunst, que se encontraba allí en un viaje de una semana, estaba jugando al juego de cartas Uno con seis de sus amigos en una pequeña habitación dentro de un comedor. Recuerda la hora exacta en que se rompió una ventana y el barro se derramó en la habitación el viernes: 9:10 am Alguien gritó: “¡Desprendimiento de tierra! ¡Todos corran!”, así que todos lo hicieron.

“Veo una ola gigante de barro, árboles y rocas que viene hacia nosotros”, dijo Kunst a CNN, estimando que tenía entre cinco y seis pies de altura.

A partir de ahí todo ocurrió muy rápido.

Ella corrió hacia la sala principal del comedor, solo para ver que la pared se derrumbó por completo. Huyeron al porche del comedor, donde muchos de sus compañeros estaban llorando, y Kunst estaba sentada en estado de shock, dijo.

En ese momento, se dio cuenta de que estaba descalza y todavía tenía sus cartas de Uno en la mano.

El grupo no sabía a dónde ir a continuación debido al agua que fluía por todos lados, pero finalmente decidieron caminar a través del agua fangosa para llegar a un estacionamiento en un terreno más alto. Después de estar varados allí por un tiempo, pudieron llegar a un refugio.

“Fue entonces cuando la mayoría de la gente se sintió afectada. Hubo muchas lágrimas. A mí no me afectó emocionalmente, pero mi cuerpo comenzó a reaccionar. Empecé a temblar como loca. Sentí que tenía que gritar o liberar energía”, dijo Kunst.

Una camioneta permanece en las aguas inundadas cerca de Biltmore Village en Asheville, Carolina del Norte, después del huracán Helene el 28 de septiembre de 2024. (Crédito: Imágenes de Sean Rayford/Getty)

-Se informó de saqueos durante la noche en Asheville, que dieron lugar a algunas detenciones, dijo el jefe de policía de Asheville, Michael Lamb. “Nuestros agentes no dan abasto, así que sean pacientes con nosotros y les informaremos lo antes posible sobre la situación de sus amigos y familiares”, dijo Lamb.

-Las fuerzas del orden están llevando a cabo comprobaciones de bienestar mientras las comunicaciones continúan interrumpidas, sin servicio de telefonía móvil en la región, según el jefe. Según las autoridades, pasarán al menos “varios días” antes de que los proveedores de telefonía móvil puedan restablecer el servicio.

El volumen de llamadas de emergencia es muy alto, ya que también se están produciendo muchos incidentes no relacionados con el huracán, dijo Cole. Instó a la gente a permanecer fuera de las carreteras para permitir el paso de los vehículos de emergencia y a estar atentos a “la tierra que se mueve”, ya que el condado sigue lidiando con deslizamientos de tierra causados por las inundaciones que saturan el suelo.

El condado está estableciendo sitios de distribución de agua para el público, que estará en funcionamiento el domingo, agregó Pinder. Un centro de asistencia familiar también se establecerá para los residentes para ayudarles a encontrar familiares y amigos, de acuerdo con Pinder.

-La tormenta dañó gravemente el sistema de abastecimiento de agua de Asheville, que requerirá importantes reparaciones, según el subdirector municipal de Asheville, Ben Woody. Un aviso de hervir el agua sigue en vigor para los clientes que tienen agua.

-Cientos de carreteras cerradas: Más de 400 carreteras permanecen cerradas en el oeste de Carolina del Norte, dijo el Departamento de Transporte del estado este sábado por la mañana. “Todas las carreteras en el oeste de Carolina del Norte deben considerarse cerradas,” dice su publicación en X. Múltiples secciones de las Interestatales 40 y 26, principales vías para viajar hacia y desde Asheville, permanecen cerradas este sábado debido a inundaciones o deslizamientos de tierra, de acuerdo con el Departamento de Transporte del estado. Desde el jueves, el condado de Buncombe ha recibido más de 5.500 llamadas al 911 y ha realizado más de 130 rescates en aguas rápidas. Los funcionarios advirtieron a los residentes que se mantengan alejados del agua debido a las líneas eléctricas caídas, la contaminación por aguas residuales y los escombros. Un refugio de emergencia está sirviendo actualmente a 400 personas en el Centro Agrícola del Western Nevada College cerca del Aeropuerto Regional de Asheville. El aeropuerto local dijo que sus operaciones están “canceladas por el resto del día,” y agradeció a los residentes por su paciencia durante el “desastre natural sin precedentes.”Un toque de queda sigue en vigor en Asheville desde las 7:30 p.m. de este sábado hasta las 7:30 a.m. de este domingo y se extenderá más allá de este domingo, dijeron las autoridades.

-Más de 3 millones sin electricidad: Los remanentes de Helene continuaron dejando sin electricidad a varios estados del este de EE.UU. este sábado, con aproximadamente 3,1 millones de clientes a oscuras en áreas como Carolina del Sur, Georgia, Carolina del Norte, Florida y Ohio, según PowerOutage.us.

-Misiones de rescate por la tormenta en marcha: Hay “múltiples fallecidos” en el condado de Buncombe, Carolina del Norte, y más de 60 personas desaparecidas en el condado después de que la tormenta provocada por el huracán Helene causara inundaciones generalizadas en lo que los funcionarios llaman una “devastación bíblica” en toda el área. En el condado de Buncombe, que incluye la ciudad de Asheville y ha sido duramente golpeado, más de 150 operaciones de búsqueda y rescate están en marcha mientras los servicios de emergencia continúan abrumados, dijo Avril Pinder, la administradora del condado, en una conferencia de prensa el sábado. Ryan Cole, asistente del director de servicios de emergencia del condado de Buncombe, dijo que hay “múltiples fallecidos” en este momento, pero no tenía un número exacto de muertos hasta la noche del sábado. Más de 20 rescates aéreos se han llevado a cabo en el condado de McDowell desde temprano este sábado por la mañana, los cuales “extrajeron con éxito a pacientes de áreas aisladas que siguen siendo inaccesibles por tierra,” dijo la oficina de gestión de emergencias del condado en un comunicado de prensa. El condado de McDowell está directamente al este del condado de Buncombe, donde se encuentra Asheville. Casi 4.000 miembros de la Guardia Nacional estaban realizando esfuerzos de rescate en 21 condados de Florida, dijo el Departamento de Defensa el viernes. Carolina del Norte, Georgia y Alabama también han activado a sus guardias. El Gobierno de Biden también ha movilizado a más de 1.500 personas federales para apoyar a las comunidades afectadas por Helene, dijo la vicepresidenta Kamala Harris el viernes.

-Ruptura de presa ya no es inminente: Una advertencia de inundación repentina para pueblos y ciudades inmediatamente debajo de la presa Nolichucky en el río Nolichucky este sábado debido a que los operadores de la presa informaron de un “flujo de agua excesivo” sobre la presa se permitió que expirara a medida que los niveles de agua retrocedían. La presa había enfrentado una posible ruptura inminente, pero ya no es así, anunció la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee en una conferencia de prensa al mediodía. La agencia trabajó con la Autoridad del Valle de Tennessee “para confirmar que el Nolichucky ya no está en ese estado y que no tenemos fallos de presa reportados en este momento,” dijo el jefe de personal de TEMA, Alex Pellom.

-Jefa de FEMA ve daños en Florida: La administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Deanne Criswell, está en Florida este sábado inspeccionando los daños y evaluando la necesidad de recursos federales. FEMA dice que tiene más de 800 empleados desplegados apoyando a los estados afectados por el huracán. “Nuestros centros de distribución están completamente abastecidos y listos para proporcionar productos y equipos a cualquier estado afectado según sea necesario”, dijo FEMA en un comunicado. Entre los involucrados están el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Ejército de Salvación, añadió. La Cruz Roja Americana dijo que al menos 1.900 personas permanecían en unos 80 refugios después de que se levantaron las órdenes de evacuación. Se espera que Criswell viaje a Georgia el domingo y a Carolina del Norte el lunes.

-Se pronostican más lluvia: Se espera lluvia adicional este fin de semana en partes de la región sur de los Apalaches. Se esperan totales adicionales de hasta 1 pulgada (2,5 cm) para áreas del oeste de Carolina del Norte, incluyendo Asheville, y el este de Tennessee, incluyendo Pigeon Forge y Gatlinburg. Hasta 2 pulgadas (5 cm) son posibles para partes de Virginia, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y Pensilvania hasta el lunes.

-Cientos de carreteras cerradas: Más de 400 carreteras permanecen cerradas en el oeste de Carolina del Norte, dijo el Departamento de Transporte del estado el sábado por la mañana. “Todas las carreteras en el oeste de Carolina del Norte deben considerarse cerradas”, dice la publicación en X. Desde el jueves, el condado de Buncombe ha recibido más de 5.500 llamadas al 911 y ha realizado más de 130 rescates rápidos en agua. Los funcionarios advirtieron a los residentes que se mantuvieran alejados del agua debido a las líneas eléctricas caídas, la contaminación por aguas residuales y los escombros. Un refugio de emergencia está sirviendo actualmente a 400 personas en el Centro Agrícola WNC cerca del Aeropuerto Regional de Asheville.

-Instan a la conservación de agua: Se insta a los residentes en el área de Greeneville, Tennessee, a conservar tanta agua como sea posible después de que las inundaciones debido a las fuertes lluvias a lo largo del río Nolichucky arrasaran todas las líneas de agua del Distrito de Servicios Públicos de Chuckey que cruzan el río. Se espera que las reparaciones de las líneas de agua se realicen “tan pronto como las condiciones sean seguras para todos”, dijo el Distrito. El Centro de Operaciones de Emergencia de Carolina del Norte está enviando agua potable a Asheville, ya que un aviso de hervir el agua permanece en efecto para las personas que tienen agua, dijo la ciudad.

-Misiones de rescate de la tormenta en marcha: cerca de 4.000 guardias nacionales estaban llevando a cabo tareas de rescate en 21 condados de Florida, dijo este viernes el Departamento de Defensa. Carolina del Norte ha activado 358 guardias, mientras que Georgia tiene más de 300 y Alabama 43, dijo Sabrina Singh, subsecretaria de prensa del Pentágono. Además, el gobierno de Biden ha movilizado a más de 1500 efectivos federales para apoyar a las comunidades afectadas por Helene, dijo este viernes la vicepresidenta Kamala Harris.

-Graves inundaciones en Carolina del Norte: Helene “es una de las peores tormentas de la historia moderna para algunas partes de Carolina del Norte”, dijo el gobernador Roy Cooper. Las partes occidentales del estado fueron azotadas por fuertes lluvias y vientos huracanados, causando inundaciones repentinas que pusieron en peligro la vida, numerosos deslizamientos de tierra y cortes de energía. Más de 100 personas fueron rescatadas de las aguas altas, dijo el gobernador. Desde este miércoles por la mañana hasta este viernes por la mañana, cayeron más de 60 cm de lluvia en la región montañosa del estado, y Busick registró un total de 76 cm en sólo 48 horas. En la ciudad de Asheville, muy afectada por las lluvias, se decretó un toque de queda en toda la ciudad hasta las 7:30 de la mañana de este sábado, según el gobierno municipal. A unas 32 km al suroeste de Asheville, las lluvias torrenciales y abrumadoras estaban empujando a la presa de Lake Lure a un “fallo inminente”, según el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, los funcionarios del condado de Rutherford dijeron temprano este sábado que la presa ya no está en riesgo. Los ingenieros controlaron la tasa de flujo, según la Gestión de Emergencias del Condado de Rutherford, pero la ciudad todavía está experimentando problemas con el servicio de telefonía móvil e internet, junto con carreteras bloqueadas por árboles caídos y líneas eléctricas.

-La amenaza no terminó: los remanentes de Helene seguirán provocando lluvias y vientos racheados en cientos de kilómetros del Este. Múltiples estados registraron más de 30 cm de lluvia, con al menos 14 emergencias diferentes por inundaciones repentinas emitidas para aproximadamente 1,1 millones de personas en los Apalaches meridionales del oeste de Carolina del Norte y partes adyacentes de Tennessee, Carolina del Sur y Virginia. Además de las precipitaciones, los vientos siguieron soplando a ráfagas de entre 48 y 80 km/h en las regiones del valle de Ohio y Tennessee este viernes por la noche y más de 35 millones de personas estaban bajo alerta por vientos de cara al sábado.

– Decenas de personas rescatadas del techo de un hospital en Tennessee: más de 50 personas varadas en el techo del Hospital del Condado de Unicoi en Erwin, Tennessee, fueron rescatadas después de que las aguas rápidamente crecientes de Helene hicieron imposible la evacuación este viernes por la mañana, dijo Ballad Health.

-Helene perturba los servicios de viaje y reparto: Helene causó numerosas interrupciones en los servicios de viaje y entrega. Varios trenes de Amtrak que llegaban o salían de Florida y Georgia fueron cancelados, informó la compañía. Los servicios de reparto también se vieron afectados, y UPS anunció que suspendió su servicio en Florida, Carolina del Norte y Georgia a causa de la tormenta. FedEx también suspendió o limitó su servicio en cinco estados. El agua inundó innumerables carreteras en toda la región, haciéndolas intransitables. En Carolina del Norte, 290 carreteras fueron cerradas en todo el estado, y el gobernador Roy Cooper dijo que el departamento de transporte del estado está cerrando aún más carreteras como graves inundaciones, deslizamientos de tierra y carreteras lavadas plantean serias amenazas para la seguridad pública.

– Helene es ahora un ciclón post-tropical: Helene se convirtió en un ciclón post-tropical el viernes, pero las lluvias remanentes continúan en los valles de Tennessee y Ohio. Varias áreas se están acercando a más de 2 pies (60 cm) de lluvia, con al menos 14 emergencias diferentes por inundaciones repentinas emitidas para aproximadamente 1,1 millones de personas en un punto en los Apalaches del sur del oeste de Carolina del Norte y partes adyacentes de Tennessee, Carolina del Sur y Virginia. Además de la lluvia, los vientos continuaron con ráfagas de 30 a 50 millas por hora (48,2 a 80,4 km/h) en las regiones del valle de Ohio y Tennessee el viernes por la noche y más de 35 millones de personas estaban bajo alertas de viento de cara a este sábado.

Los funcionarios del condado solicitaron recursos adicionales al gobierno estatal y federal, dijo Cole. Los funcionarios señalaron en la conferencia de prensa que se ha producido un creciente restablecimiento del suministro eléctrico en el condado, con menos de 100.000 personas sin electricidad hasta este sábado por la tarde.

Dan Murphy abraza a su colega después de llevar su canoa para rescatarlos de su casa inundada, ya que las calles están anegadas cerca de Peachtree Creek, el 27 de septiembre de 2024 en Atlanta, Georgia. (Crédito: Megan Varner/Getty Images).

Diluvio “arrasó” negocios en Carolina del Norte antes de temporada turística

En la comunidad de Asheville, las pequeñas empresas quedaron en ruinas justo antes de octubre, la temporada turística más grande del año.

Al amanecer del sábado, el dueño del negocio, Patrick McNamara, pudo echar un primer vistazo a los daños que dejó Helene. McNamara dirigió un pequeño negocio de distribución de leche en Asheville durante 12 años.

“Las aguas de la inundación alcanzaron un metro y medio por encima del muelle”, dijo McNamara, “por lo que todo el edificio quedó destruido”.

La maquinaria de su empresa estaba esparcida por todo el almacén, la leche se había estropeado y había centímetros de barro por todo el suelo. McNamara calcula que tendrá que deshacerse de miles de galones de leche.

McNamara, preocupado por el acceso a los recursos, dijo que podría tener que considerar trasladar el negocio a otras instalaciones.

Mientras comienza un largo proceso de limpieza, McNamara confía en que la comunidad podrá recomponerse y tener una temporada turística exitosa a pesar de la devastación.

Atrapada en casa: “Realmente no sé qué hacer”

Jennifer Replogle, una madre embarazada de dos niños pequeños, está “completamente atrapada” en su casa en Tater Hill, Carolina del Norte, a una altitud de 4.200 pies (1.280 metros), por encima de Boone, donde los huracanes no son la norma.

“No estábamos preparados para esto”, dijo por mensaje de texto temprano el sábado por la mañana. “Las carreteras han desaparecido, completamente desaparecidas”.

El servicio eléctrico está cortado desde temprano el viernes, dijo.

Replogle dijo que no tiene comida y se está quedando sin agua.

Las pocas carreteras estrechas y sinuosas desde la montaña hasta Boone son intransitables, dijo.

“Nuestro sótano se inundó ayer. Si no nos envían a alguien pronto, realmente no sé qué hacer”, dijo Replogle.

Está preocupada por el negocio de fontanería y servicios de agua que ella y su esposo poseen. Han visto una foto del negocio con el estacionamiento inundado temen haber “perdido casi todo”.

Sus empleados también están “atrapados” en casa o quedándose con amigos, dijo Replogle.

Comunidades de Florida y Georgia devastadas

Helene dejó un enorme rastro de destrucción en Florida, Georgia y el sureste de EE.UU., arrancando árboles y tendidos eléctricos y destrozando cientos de casas. Millones de personas se quedaron sin electricidad y sin ningún lugar donde refugiarse de la devastadora tormenta, por lo que los equipos de rescate se pusieron en marcha para salvar a las personas atrapadas entre los escombros o bajo el agua.

En Cedar Key, Florida, la devastación es tan generalizada que no es lo suficientemente seguro como para permitir que los residentes o voluntarios de nuevo en la pequeña comunidad frente a la costa de Florida, funcionarios de la ciudad dijeron este viernes. La ciudad no dispone de alcantarillado, agua ni electricidad, “así que no hay muchas posibilidades de mantener a la gente aquí”, dijo la alcaldesa de Cedar Key, Sue Colson.

Decenas de edificios históricos y casas nuevas quedaron diezmados, mientras que las carreteras estaban bloqueadas por cables caídos y escombros “extremadamente peligrosos”, dijo la alcaldesa. “Es un desastre polifacético”, dijo Colson.

Otra pequeña y unida comunidad de Florida, Keaton Beach, está recogiendo los pedazos de sus vidas dejados atrás por los estragos de Helene.

“Si nos fijamos en Keaton Beach, creo que casi todas las casas quedaron destruidas, o la gran mayoría, y algunas totalmente arrasadas. Es porque tenían una oleada tan masiva que entró allí”, dijo este viernes el gobernador de Florida Ron DeSantis, añadiendo que la marea de tormenta podría haber sido tan alta como 6 metros.

La gasolinera Beach Bums de la ciudad estaba a tres días de celebrar el quinto aniversario de su apertura cuando se derrumbó, dijo el propietario Jared Hunt, quien pasó la mañana ayudando a los residentes a buscar pertenencias personales, salvando lo que queda.

Un residente de Keaton Beach estaba de pie con su esposa frente a los restos de lo que solía ser su casa, preguntándose a dónde iría después.

“He perdido mi casa. No tengo adónde ir”, dijo Eric Church a CNN. “Mi casa está aquí amontonada. Estaba justo ahí. Solo quedan pilares en el suelo. Tengo una esposa y dos perros conmigo. ¿Qué se supone que debo hacer?”

La esposa de Church, Erin Peelar, dijo que la pareja acababa de comprar la casa y esperaban algo de agua del huracán, no que la casa “desapareciera”.

“La casa lleva aquí 75 años y esa es la razón por la que la compramos hace seis meses, teniendo fe en que estaría aquí otros 75”, dijo Peelar.

Al final del día, sin embargo, Peelar dijo que la familia tuvo suerte.

“Suerte de que no nos quedáramos porque nadie habría sobrevivido a esto. Había seis, siete, ocho casas delante de nosotros; todas han desaparecido”, dijo.

En el océano, frente a la isla de Sanibel, Florida, Ted Hudson, nadador de los guardacostas estadounidenses, rescató a un hombre y a su perro de su casa flotante durante el huracán, cuando las peligrosas olas amenazaban sus vidas.

Guardias del Estado de Florida en una misión de búsqueda y recuperación tras el huracán Helene, el 27 de septiembre de 2024 en Steinhatchee, Florida. (Crédito: Sean Rayford/Getty Images).

Las imágenes del dramático rescate, captadas por la cámara del casco de Hudson, muestran al nadador siendo izado desde un helicóptero y luchando por mantenerse quieto en medio de vientos de 100 km/h, hasta que entra en el agua. Después nada entre olas aterradoras para llegar hasta el hombre varado y su perro. Estos entran en el agua y nadan hacia Hudson, que les ayuda a subir al helicóptero.

“Creo que mi adrenalina se disparó y me puse en marcha”, dijo Hudson a la CNN. “Era una situación peligrosa en la que estar, y yo estaba tratando de salir de allí lo más rápido posible”.

DeSantis dijo que cree que el huracán Helene infligió más daño que el huracán Idalia en 2023, que en ese momento fue el huracán más fuerte en tocar tierra en la región de Big Bend de Florida en más de 125 años.

El huracán Helene tocó tierra cerca de Perry, Florida, este jueves por la noche como categoría 4 con vientos sostenidos de 225 km/h y ráfagas superiores, según el Centro Nacional de Huracanes. En comparación, el huracán Idalia de agosto de 2023 tocó tierra como huracán de categoría 3 con vientos sostenidos de 200 km/h.

En Georgia, varias personas quedaron atrapadas después de que al menos 115 estructuras en la ciudad sureña de Valdosta, en el condado de Lowndes, sufrieran graves daños por Helene, dijo este viernes el gobernador Brian Kemp.

“El daño a nuestra comunidad es sustancial y parece mucho peor que el huracán Idalia”, dijo la Administración de Emergencias del Condado de Lowndes en su página de Facebook.

Emma Tucker, Elise Hammond, Ashley R. Williams, Taylor Ward, Taylor Romine, Mary Gilbert, Brandon Miller, Alaa Elassar, Nicole Chavez, Josh Replogle, Isabel Rosales, Taylor Galgano, Caroll Alvarado, Sara Smart, Andy Rose, Nic F. Anderson y Paradise Afshar de CNN contribuyeron a este informe.

