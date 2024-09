CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 579 591¾ 573¼ 577 —2¼ Mar 598 610¼ 592¼ 596¼ —2 May 608 620¼ 603 607 —2 Jul 612¾ 624¾ 608¼ 612¼ —2 Sep 623 634¾ 619 623½ —1½ Dec 638 649 634¼ 637 —3 Mar 653 656½ 651 652½ +2 Jul 635¾ 635¾ 635¾ 635¾ +1¾ Est. sales 91,039. Wed.’s sales 69,870 Wed.’s open int 359,540 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 380½ 384 380½ 382¼ +1¾ Dec 404¾ 409¾ 397 404¾ Mar 423¾ 428 416 423 — ½ May 435¼ 439¼ 427½ 434 —1 Jul 442¼ 446 434¾ 441 —1¼ Sep 439½ 442¼ 432¾ 438¼ —1 Dec 444¾ 447½ 439¼ 444 —1 Mar 455 456¼ 451½ 455 —1 May 464 464 457½ 460¾ —1 Jul 465½ 467 460¼ 461¾ —3½ Dec 450 452½ 445¾ 450¾ +½ Dec 443½ 443½ 443½ 443½ —1¼ Est. sales 374,853. Wed.’s sales 299,550 Wed.’s open int 1,366,797, up 6,738 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 365 365 365 365 +6¼ Dec 367¼ 378½ 364 373½ +5½ Mar 365¼ 376 364¾ 370 +3¾ May 370 372 364¾ 372 +7½ Est. sales 803. Wed.’s sales 610 Wed.’s open int 3,573, up 17 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 987½ 987½ 987½ 987½ +7¾ Nov 1001 1017¼ 997¼ 1008¼ +7¾ Jan 1019 1035¼ 1015¾ 1026¾ +7¾ Mar 1034¼ 1049 1030¼ 1041¼ +7¼ May 1048¾ 1063 1044¾ 1056 +7¼ Jul 1059 1073 1055½ 1066 +6¼ Aug 1059¼ 1072½ 1055½ 1066 +5¾ Sep 1050¾ 1059½ 1047¾ 1056 +6 Nov 1051 1063¼ 1048¾ 1058¼ +6¼ Jan 1063¼ 1068¼ 1063 1068¼ +5 Mar 1063¾ 1074 1063¾ 1069 +2¾ May 1073 1075 1073 1075 +3¾ Jul 1077 1077 1077 1077 Nov 1064½ 1067 1060 1065¾ +6½ Est. sales 207,791. Wed.’s sales 175,840 Wed.’s open int 826,557, up 2,400

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.