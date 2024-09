CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 531½ 551¾ 530½ 551¼ +18½ Dec 552¼ 567¼ 544¼ 563¾ +12¼ Mar 572¼ 586¾ 564½ 583¼ +11 May 585¼ 597½ 576¾ 594¼ +10½ Jul 591¼ 603½ 582¾ 600¼ +10½ Sep 599¾ 614¾ 595 612 +10½ Dec 614¼ 630 610¾ 628 +10½ Mar 630 633½ 630 633½ +5 Est. sales 96,408. Fri.’s sales 76,812 Fri.’s open int 387,228, up 190 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 378 386½ 376½ 384½ +6½ Dec 400½ 410 398½ 407 +6 Mar 418 427¾ 416½ 425 +6 May 427¾ 436¾ 426 434½ +6¼ Jul 434 442¾ 432¼ 440½ +6¼ Sep 432¾ 440 431¼ 437½ +4½ Dec 438¼ 445 437 443 +4¼ Mar 448¼ 455¾ 447¾ 454 +4¼ May 455¾ 458½ 455½ 458¼ +2½ Jul 459 465 459 465 +5 Dec 446½ 450¾ 446½ 450 +2¾ Dec 445 445 445 445 +½ Est. sales 282,932. Fri.’s sales 294,078 Fri.’s open int 1,361,525, up 1,967 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 335 344¾ 334½ 344 +6 Mar 334¾ 344¼ 334 343¼ +5¾ May 337½ 337½ 337½ 337½ —2½ Est. sales 984. Fri.’s sales 785 Fri.’s open int 4,361 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 978¾ 1007½ 978¾ 996 +14 Nov 1000 1024½ 995¼ 1010½ +10½ Jan 1017 1041¾ 1012¾ 1028¼ +11¼ Mar 1031½ 1056 1027½ 1042½ +10¾ May 1044½ 1068¾ 1041¼ 1055 +9¾ Jul 1055 1077 1050¾ 1063¾ +9¼ Aug 1053¾ 1075¾ 1051¼ 1063¼ +9 Sep 1043¾ 1063½ 1043¾ 1053¾ +9¼ Nov 1045¼ 1066¼ 1043½ 1054¾ +7½ Jan 1057¼ 1077¼ 1057¼ 1068¾ +10 Jul 1080¾ 1080¾ 1080¾ 1080¾ +7¼ Nov 1052 1065 1052 1065 +12¾ Est. sales 249,008. Fri.’s sales 282,065 Fri.’s open int 830,278, up 11,247

