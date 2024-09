CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 570½ 586½ 569 584 +15½ Mar 589¾ 605 588½ 603 +15½ May 600½ 615 599¼ 613½ +15¼ Jul 605½ 620 604½ 618¼ +14½ Sep 616½ 630¼ 616½ 629½ +14½ Dec 632 645½ 632 644 +13¼ Mar 646¾ 652½ 644½ 651¾ +10¼ Est. sales 89,040. Fri.’s sales 82,799 Fri.’s open int 357,007 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 401½ 414¼ 401¼ 413¾ +12 Mar 419¾ 432½ 419¼ 431¾ +11¾ May 430¼ 442¾ 430¼ 442¼ +11¼ Jul 437 449 437 448½ +10¾ Sep 436 445¾ 436 445¼ +9 Dec 442 451¼ 442 450¾ +8 Mar 456½ 462 456¼ 462 +8½ May 465¼ 467¼ 465¼ 467¼ +7½ Jul 469¼ 471½ 468¾ 471½ +8 Dec 451½ 455¾ 451½ 455½ +7 Est. sales 292,852. Fri.’s sales 267,073 Fri.’s open int 1,457,128, up 11,840 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 370¾ 379¾ 368½ 371¾ +4¾ Mar 367¾ 377¾ 366 368¾ +5¾ May 374¾ 375 373 374½ +10¼ Est. sales 398. Fri.’s sales 398 Fri.’s open int 3,540, up 37 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1012 1041¾ 1012 1038¼ +26¼ Jan 1029¼ 1058¾ 1029¼ 1056 +26½ Mar 1043¼ 1071½ 1043¼ 1068¾ +25 May 1056¼ 1084¼ 1056¼ 1081½ +23¾ Jul 1067¼ 1093¾ 1067¼ 1090¾ +22½ Aug 1068¾ 1092¾ 1068¾ 1089¾ +21¾ Sep 1059¼ 1080 1059 1077½ +20 Nov 1060¼ 1081¼ 1060¼ 1078 +17¾ Jan 1084 1092 1081¼ 1089¼ +18¼ Mar 1082 1091¼ 1082 1090½ +18¼ May 1093¾ 1093¾ 1093¼ 1093¼ +16½ Jul 1089 1102¼ 1089 1099¾ +16¾ Aug 1096 1096½ 1093 1093 +16¾ Nov 1085 1085 1080 1080 +13¾ Est. sales 207,117. Fri.’s sales 194,272 Fri.’s open int 858,388, up 4,108

