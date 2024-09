CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 554¾ 554¾ 554¾ 554¾ — ¾ Dec 568¾ 578½ 565¾ 575 +6½ Mar 587¼ 597¼ 585¼ 594¼ +6¾ May 598¾ 608½ 596½ 605¼ +6¼ Jul 604 613¼ 602 610½ +6¼ Sep 616¼ 624 613½ 621¼ +5½ Dec 632½ 638¾ 629½ 637¼ +5½ Mar 647 649½ 647 648 +5 Est. sales 39,329. Mon.’s sales 67,868 Mon.’s open int 361,776 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 382¾ 382¾ 380 381 —3¼ Dec 407 407¼ 403¾ 405¼ —2 Mar 425½ 426 422½ 424 —2 May 436¾ 436¾ 433¾ 435 —2 Jul 443¼ 443¾ 440¾ 441¾ —2 Sep 439½ 439½ 437¼ 438¼ —1¾ Dec 445 445 442¾ 444 —1 Mar 455¼ 455½ 453¾ 454½ —1 May 460¾ 460¾ 459¾ 460½ —1 Jul 464¾ 464¾ 464¾ 464¾ — ½ Dec 449½ 449½ 448 449½ —1 Est. sales 93,579. Mon.’s sales 226,580 Mon.’s open int 1,359,890, up 5,750 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 358¾ 368¾ 358¾ 365¾ +4¼ Mar 359½ 367½ 359¼ 367½ +6¼ May 364 367 364 367 +5¼ Est. sales 456. Mon.’s sales 859 Mon.’s open int 3,500, up 32 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 980¼ 981¾ 980¼ 981¾ —18¼ Nov 1017¼ 1018¾ 996½ 998½ —19½ Jan 1034¾ 1035½ 1014¾ 1016½ —19 Mar 1048 1049½ 1029½ 1030¾ —18¾ May 1062 1063 1043¼ 1044½ —18½ Jul 1072 1072¼ 1053¾ 1055 —17½ Aug 1071¼ 1071¾ 1053¾ 1054¾ —17 Sep 1060¼ 1060¼ 1044 1046 —14¾ Nov 1061½ 1063 1045½ 1047¾ —15¼ Jan 1067 1067 1062 1062 —12¼ Mar 1069 1069 1068 1068 —9 Jul 1072¼ 1072¼ 1072¼ 1072¼ —15½ Nov 1061 1061 1061 1061 —7¾ Est. sales 102,616. Mon.’s sales 174,778 Mon.’s open int 824,204 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 41.30 41.30 41.30 41.30 —.31 Oct 41.12 41.29 40.33 40.48 —.59 Dec 40.50 40.67 39.69 39.86 —.62 Jan 40.58 40.79 39.78 39.94 —.68 Mar 40.83 41.01 40.00 40.16 —.70 May 41.08 41.20 40.29 40.43 —.71 Jul 41.27 41.40 40.45 40.68 —.65 Aug 41.34 41.38 40.46 40.56 —.75 Sep 40.95 41.14 40.95 40.95 —.28 Oct 40.76 40.76 40.76 40.76 —.27 Dec 40.84 40.97 40.84 40.97 —.06 Est. sales 47,613. Mon.’s sales 111,444 Mon.’s open int 538,111 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 318.40 318.40 312.00 312.00 —5.80 Oct 321.00 321.80 313.00 313.90 —6.80 Dec 325.10 326.00 317.40 318.30 —6.70 Jan 327.50 327.50 319.40 320.40 —6.20 Mar 330.00 330.00 322.20 323.20 —6.00 May 332.10 332.20 325.00 326.00 —5.70 Jul 334.10 334.10 328.10 329.20 —5.40 Aug 334.60 334.60 328.90 330.00 —4.80 Sep 334.40 334.60 328.20 329.80 —4.80 Oct 330.50 330.50 328.40 328.40 —4.90 Dec 333.40 333.40 329.30 330.80 —4.50 Jan 331.20 331.20 331.20 331.20 —4.80 Est. sales 75,458. Mon.’s sales 106,804 Mon.’s open int 512,410

