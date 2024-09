Lo que muestran los datos sobre si los inmigrantes indocumentados votan en las elecciones de EE.UU.

(CNN) — Los republicanos de la Cámara de Representantes consideran la idea de forzar un cierre del gobierno por el…

La autoridad de financiación del gobierno vence el 30 de septiembre, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a instancias del expresidente Donald Trump en publicaciones en las redes sociales, quiere combinar un proyecto de ley de gasto temporal para mantener el gobierno en funcionamiento junto con un proyecto de ley que requeriría una prueba de ciudadanía para cada estadounidense para registrarse para votar.

El proyecto de ley de financiación aún no tiene suficiente apoyo para pasar por la Cámara con solo los republicanos, y los demócratas probablemente se opondrán.

En su aparición el martes en “The Lead”, Johnson no entró en detalles específicos cuando argumentó a favor de la legislación de ciudadanía, conocida como Ley SAVE.

“Tenemos varios estados que han realizado auditorías de sus listas de votantes y encontraron miles de no ciudadanos en sus listas de votantes. “Y es en algunos de los estados clave –Pensilvania, Ohio, Georgia– estados que podrían determinar el resultado de las elecciones”, dijo Johnson a Jake Tapper de CNN.

Johnson también se refirió más tarde a Texas como un estado donde los inmigrantes indocumentados han intentado registrarse para votar.

“Hay varios estados que han demostrado que tienen personas sin ciudadanía en sus listas de votantes. Eso es suficiente para generar caos en las elecciones. Y tenemos que detenerlo”, dijo.

Los críticos argumentan que actualmente es ilegal que los no ciudadanos voten y que el riesgo de procesamiento y deportación es un elemento disuasorio eficaz para las personas que ya se han sacrificado para venir a EE.UU. Es una buena práctica que los estados verifiquen los registros de votantes con sus archivos del Departamento de Vehículos Motorizados o del Seguro Social, y las revisiones de las listas de votantes han demostrado que muy pocos no ciudadanos intentan votar.

Revisar las listas de votantes es algo habitual para los estados, y en un país de más de 330 millones de personas, habrá algunos fallos.

“Si alguien se muda de un estado a otro, es apropiado que se marque ese registro de votante y, en última instancia, se elimine porque ya no es un votante elegible en ese estado. Ese es un proceso normal que ocurre en todos los estados, tanto demócratas como republicanos”, me dijo David Becker, fundador del Centro para la Innovación y la Investigación Electoral, en una entrevista para el boletín de What Matters antes de que Johnson hiciera sus comentarios.

CNN también verificó las afirmaciones sobre la votación generalizada de los inmigrantes indocumentados.

Con eso en mente, aquí hay un vistazo a la evidencia en los estados específicos que Johnson menciona sobre la cantidad infinitesimal de personas indocumentadas que se registran para votar o que realmente votan en las elecciones estadounidenses.

Texas

El gobernador Greg Abbott, republicano, anunció el mes pasado que una revisión en curso y de años de las listas de votantes en Texas, que tiene casi 18 millones de votantes, identificó más de 6.500 no ciudadanos “potenciales” en las listas de votantes. De ellos, menos de 2.000 tienen un historial de votante. Becker remitió a la oficina del fiscal general del estado “para su investigación y posible acción legal”, pero nadie ha sido acusado de votar ilegalmente.

En 2019, una revisión de las listas de votantes del estado pareció sugerir que había 95.000 no ciudadanos en las listas. Pero un análisis más detallado reveló una historia distinta, según un informe del Texas Tribune de ese momento. Texas utilizó una antigua lista de personas que en algún momento le habían dicho al estado que eran no ciudadanos, pero resultó que muchas de esas personas se habían convertido en ciudadanos. Texas aceptó un acuerdo judicial para poner fin a la revisión.

Los votantes esperan en fila el Supermartes en la sucursal de Menchaca Road de la Biblioteca Pública de Austin el 5 de marzo en Austin, Texas. Brandon Bell/Getty Images

Recientemente hubo afirmaciones de que se incrementó el número de personas que se registran para votar en varios estados. La secretaria de estado de Texas, Jane Nelson, republicana, emitió una declaración en abril refutando esa afirmación y señalando que los tejanos deben proporcionar un número de licencia de conducir o un número de Seguro Social para registrarse para votar.

“Sabemos que este sistema que tenemos en marcha es eficaz”, dijo Becker. “En los últimos dos años, los estados han realizado comprobaciones rutinarias de no ciudadanos. No encontraron literalmente ningún no ciudadano que pudiera emitir su voto. Incluso Texas encontró solo un 0,03 % de posibles no ciudadanos. Y, según la actividad previa de los últimos años, es probable que todos y cada uno de ellos se hubieran naturalizado recientemente”.

Ohio

En un estado con cerca de 8 millones de votantes registrados, una revisión reciente de las listas de votantes de Ohio resultó en la eliminación de 154.995 registros de votantes abandonados o inactivos. Un número mucho menor, 597, fue remitido por el secretario de estado Frank LaRose al fiscal general del estado para “una revisión más exhaustiva y un posible procesamiento” por posiblemente registrarse para votar como no ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, un número aún menor, 138, “parece haber emitido su voto en una elección de Ohio”, dijo en una declaración.

LaRose, republicano, quiere más poder para exigir una prueba de ciudadanía para el registro de votantes. Nadie parece haber sido acusado de ningún delito.

“Es poco frecuente. Pero lo mantenemos así haciendo cumplir la ley”, dijo LaRose sobre los no ciudadanos que emiten su voto durante una audiencia el miércoles en el Capitolio, donde presionó para que la legislación exija una prueba de ciudadanía para registrarse.

En la misma audiencia, el secretario de estado de Arizona, el demócrata Adrian Fontes, argumentó que una iniciativa electoral de 2004 que creó un requisito de prueba de ciudadanía para registrarse para votar en su estado privó del derecho a votar a 47.000 personas.

“No me enorgullece la idea de que hayamos negado a ciudadanos elegibles el derecho a votar en un número mucho mayor del que habríamos evitado la votación de no ciudadanos, cada vez menos frecuente, que supuestamente está ocurriendo en todo Estados Unidos”, dijo Fontes.

Aunque los casos de registro o votación de votantes indocumentados son tan raros y los pocos casos conocidos se remiten para su procesamiento, LaRose dijo durante la audiencia que debería haber “tolerancia cero”, porque “cada año, docenas de elecciones en Ohio se reducen a un solo voto. Y esas suelen ser elecciones locales, pero esas importan”.

Georgia

Georgia, que tiene más de 7 millones de votantes registrados, anunció en 2022 los resultados de la primera revisión de ciudadanía de sus listas de votantes. En un comunicado de ese año, el secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, republicano, reveló que un total de 1.634 personas “que habían intentado registrarse para votar no pudieron ser verificadas y se les colocó en estado de “ciudadanía pendiente”.

Ninguno de los registros cuestionables estaba asociado con un voto en una elección, aunque Raffensperger apoya un requisito adicional de verificación de ciudadanía para registrarse para votar.

Pensilvania

En un estado con más de 8,6 millones de votantes registrados, una falla admitida en el proceso de registro de votantes de Pensilvania permitió que los no ciudadanos que se encontraban legalmente en EE.UU. se registraran para votar sin saberlo durante un tiempo. Entre 2006 y 2017, cuando se descubrió la falla, se cree que al menos 168 personas no autorizadas se registraron para votar en Filadelfia, una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes. Esas cifras sobre la falla provienen de un miembro republicano de la comisión electoral de la ciudad.

Otras pruebas

Johnson no mencionó a Kansas, pero vale la pena señalar que en ese estado, donde hay casi 2 millones de votantes registrados, un tribunal federal anuló una ley de 2020 que pretendía exigir una prueba de ciudadanía para votar, porque el estado planeaba obligar a más de 30.000 personas a volver a registrarse para votar, cuando solo fueron 67 no ciudadanos, como máximo, los que se registraron o intentaron registrarse para votar en 19 años, según un informe de Associated Press en ese momento.

De los 39 no ciudadanos que se encontraron realmente en las listas de votantes de Kansas, el fallo decía que el tribunal de distrito encontró que muchos podrían explicarse por “anomalías administrativas”.

Finalmente, en términos de casos que realmente se han procesado, la conservadora Heritage Foundation, que sostiene que hay demasiadas vulnerabilidades en el sistema electoral de Estados Unidos, documentó un total de 25 casos de procesamiento por fraude electoral en los que la ciudadanía fue un problema durante más de 20 años.

