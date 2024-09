CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 555½ +2¼ Dec 565½ 569¾ 560½ 568½ +1½ Mar 584½ 589 580¼ 587½ +1 May 596 600¼ 591¾ 599 +1 Jul 598¾ 605½ 597½ 604¼ +1¼ Sep 610¼ 616½ 609¼ 615¾ +¾ Dec 626½ 632¼ 625½ 631¾ +1 Mar 638¼ 643¼ 638¼ 643 +1 May 645¼ +1 Jul 628½ +¾ Sep 638½ +¾ Dec 649¾ +¾ Mar 659½ +¾ May 661¼ +¾ Jul 623½ +¾ Est. sales 67,867. Fri.’s sales 92,687 Fri.’s open int 363,541 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 383¾ 385¼ 381 384¼ +½ Dec 405½ 408 403¼ 407¼ +1 Mar 423¾ 426¾ 422 426 +1½ May 435 437½ 433¼ 437 +1½ Jul 442 444¼ 440 443¾ +1½ Sep 437¾ 440¾ 437 440 +1 Dec 443¼ 446 442¼ 445 +¼ Mar 453½ 456½ 453¼ 455½ +¼ May 459½ 461¾ 459 461½ +¼ Jul 463 465½ 463 465¼ +¼ Sep 449½ +¼ Dec 449¾ 451¼ 449¾ 450½ Jul 467¼ Dec 445½ +½ Est. sales 226,575. Fri.’s sales 304,375 Fri.’s open int 1,354,140, up 3,885 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 352¼ +9¼ Dec 350½ 362½ 349¾ 361½ +9¼ Mar 349¾ 363¼ 349¾ 361¼ +9¼ May 358¾ 365½ 358¾ 361¾ +8 Jul 365½ +7¾ Sep 361¼ +7¾ Dec 366½ +7¾ Mar 363½ +7¾ May 369½ +7¾ Jul 359¾ +7¾ Sep 375½ +7¾ Est. sales 859. Fri.’s sales 943 Fri.’s open int 3,468 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1000¼ 1000¼ 1000 1000 +10¾ Nov 1002¼ 1020¼ 1001¾ 1018 +13 Jan 1020 1038 1019¼ 1035½ +13 Mar 1034¼ 1052¼ 1033½ 1049½ +13 May 1047¼ 1065 1047¼ 1063 +13 Jul 1056¼ 1074½ 1056¼ 1072½ +13¼ Aug 1055½ 1073½ 1055½ 1071¾ +12¾ Sep 1045½ 1061 1045½ 1060¾ +12 Nov 1049¼ 1064½ 1047½ 1063 +12¼ Jan 1072¼ 1075½ 1072¼ 1074¼ +12¼ Mar 1077 +12 May 1080¼ 1081¾ 1079½ 1081¾ +12 Jul 1087¾ +11¾ Aug 1080¾ +11½ Sep 1068¼ +11½ Nov 1068¾ +11¾ Jul 1081½ +11¾ Nov 1059 +11¾ Est. sales 174,776. Fri.’s sales 229,572 Fri.’s open int 830,887, up 4,720 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 40.78 41.61 40.78 41.61 +.84 Oct 40.22 41.21 40.21 41.07 +.86 Dec 39.63 40.57 39.62 40.48 +.85 Jan 39.80 40.69 39.79 40.62 +.82 Mar 40.04 40.92 40.04 40.86 +.81 May 40.33 41.17 40.33 41.14 +.83 Jul 40.54 41.34 40.52 41.33 +.85 Aug 40.76 41.31 40.73 41.31 +.85 Sep 40.82 41.23 40.63 41.23 +.84 Oct 40.62 41.08 40.44 41.03 +.84 Dec 40.42 41.09 40.41 41.03 +.82 Jan 41.10 +.81 Mar 41.15 41.19 41.12 41.19 +.80 May 41.29 +.80 Jul 41.38 +.79 Aug 41.11 +.79 Sep 41.13 +.79 Oct 41.00 +.79 Dec 40.87 +.79 Jul 40.76 +.79 Oct 40.75 +.79 Dec 40.49 +.79 Est. sales 111,440. Fri.’s sales 147,406 Fri.’s open int 538,257, up 3,421 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 320.30 321.40 317.80 317.80 —.60 Oct 320.00 325.30 317.90 320.70 —.10 Dec 323.60 329.30 321.70 325.00 +.60 Jan 326.20 330.50 323.00 326.60 +.90 Mar 327.60 332.40 325.40 329.20 +1.30 May 329.30 334.70 328.10 331.70 +1.20 Jul 332.50 337.40 330.80 334.60 +1.40 Aug 332.60 337.70 331.10 334.80 +1.30 Sep 332.20 337.40 331.00 334.60 +1.40 Oct 330.50 334.70 330.50 333.30 +1.30 Dec 334.00 338.20 332.10 335.30 +1.10 Jan 335.10 336.00 335.10 336.00 +1.10 Mar 336.20 +1.10 May 337.30 +1.10 Jul 339.40 +1.20 Aug 339.40 +1.10 Sep 338.00 +1.00 Oct 335.60 +.90 Dec 337.30 +1.00 Jul 347.10 +1.00 Oct 347.10 +1.00 Dec 350.60 +1.00 Est. sales 106,804. Fri.’s sales 159,522 Fri.’s open int 516,971, up 2,915

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.