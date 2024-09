CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 579 591¼ 573¾ 589¼ +11¼ Mar 597¾ 610 593½ 608¼ +11 May 609¼ 619¾ 604½ 618½ +10¼ Jul 614 624 609¾ 623¼ +9½ Sep 625¾ 634¾ 621 634 +9 Dec 638¾ 649¼ 637¼ 648¾ +8¼ Mar 649¼ 658¾ 649¼ 658¾ +7½ May 660½ +7¼ Jul 632 642¾ 632 642¾ +7¼ Sep 652¼ +7¼ Dec 663½ +7¼ Mar 673¼ +7¼ May 675 +7¼ Jul 635 +5¼ Est. sales 82,210. Tue.’s sales 77,084 Tue.’s open int 361,387, up 1,709 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 411¾ 415½ 408½ 415¼ +3½ Mar 430½ 433¾ 427½ 433¼ +2½ May 441 443¾ 438¼ 443½ +2¼ Jul 447½ 449¾ 444½ 449¼ +1¾ Sep 444½ 446 441½ 445¾ +1¾ Dec 449½ 451 447 451 +1¾ Mar 460 461¾ 458 461¾ +1½ May 464¼ 467¾ 464¼ 467¾ +1½ Jul 469¼ 471¼ 467¾ 471¼ +1½ Sep 454 +1¼ Dec 453½ 455¾ 453 455½ +1½ Jul 472¼ +1½ Dec 450¾ +1¾ Est. sales 337,429. Tue.’s sales 308,949 Tue.’s open int 1,467,170, up 12,883 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 363 375 357¼ 371¼ +6¼ Mar 362 371½ 357½ 369 +4¾ May 363¾ 366½ 363¾ 366½ +4½ Jul 370¼ +4½ Sep 366 +4½ Dec 370¼ +4½ Mar 369¼ +4½ May 375¼ +4½ Jul 365½ +4½ Sep 381¼ +4½ Est. sales 473. Tue.’s sales 473 Tue.’s open int 3,630, up 63 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1042 1054½ 1031¼ 1053¼ +11 Jan 1059¾ 1072¾ 1049¼ 1071¾ +11¼ Mar 1072¼ 1085¾ 1062½ 1084¾ +11½ May 1085¾ 1098½ 1076 1097½ +11¼ Jul 1096 1107½ 1085¾ 1107 +11¼ Aug 1096 1107¼ 1085½ 1106¼ +11 Sep 1084 1095¼ 1074¾ 1094½ +11¼ Nov 1083 1095 1075¼ 1094½ +11 Jan 1089¾ 1105 1089¾ 1105 +11 Mar 1097½ 1106 1097½ 1106 +10 May 1109¾ 1110¼ 1109¾ 1110¼ +9¾ Jul 1116¼ +9¾ Aug 1110¼ +9¾ Sep 1099 +10½ Nov 1095 1099¼ 1095 1099¼ +10¾ Jul 1104¾ +10¾ Nov 1083¼ +7½ Est. sales 344,150. Tue.’s sales 332,577 Tue.’s open int 857,319 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 44.01 44.68 43.66 44.38 +.43 Dec 43.40 44.43 43.06 44.15 +.81 Jan 43.35 44.36 42.97 44.13 +.84 Mar 43.42 44.39 43.02 44.20 +.85 May 43.57 44.53 43.16 44.35 +.83 Jul 43.65 44.58 43.26 44.41 +.79 Aug 43.53 44.39 43.22 44.23 +.75 Sep 43.27 44.09 43.01 44.02 +.70 Oct 43.06 43.79 42.82 43.70 +.64 Dec 42.94 43.86 42.77 43.63 +.61 Jan 42.81 43.62 42.81 43.61 +.59 Mar 43.67 43.67 43.63 43.63 +.58 May 43.71 43.71 43.71 43.71 +.57 Jul 43.76 43.78 43.75 43.78 +.57 Aug 43.51 +.57 Sep 43.53 +.57 Oct 43.40 +.57 Dec 43.27 +.57 Jul 43.16 +.57 Oct 43.15 +.57 Dec 42.89 +.57 Est. sales 219,914. Tue.’s sales 200,590 Tue.’s open int 537,905 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 323.50 326.70 320.00 326.10 +2.50 Dec 325.50 328.80 322.10 328.20 +2.30 Jan 327.10 329.80 323.70 329.30 +1.90 Mar 329.10 331.50 325.90 331.20 +1.60 May 331.50 333.30 328.00 333.20 +1.70 Jul 334.10 336.00 331.10 335.90 +1.50 Aug 334.90 336.20 331.40 336.00 +1.40 Sep 334.50 335.90 331.20 335.80 +1.40 Oct 333.50 334.60 330.10 334.50 +1.30 Dec 335.30 336.70 332.10 336.70 +1.50 Jan 334.90 337.40 334.90 337.40 +1.50 Mar 333.80 337.50 333.80 337.50 +1.70 May 336.50 338.20 336.50 338.20 +1.70 Jul 340.20 +1.60 Aug 340.20 +1.60 Sep 338.50 +1.50 Oct 335.90 +1.30 Dec 337.70 +1.40 Jul 347.50 +1.40 Oct 347.50 +1.40 Dec 351.00 +1.40 Est. sales 218,670. Tue.’s sales 200,848 Tue.’s open int 527,234

