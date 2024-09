CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 566¼ 575¾ 565¼ 568½ +3 Mar 585¾ 594½ 584¾ 587½ +2½ May 596 604¾ 595¼ 598¼ +2¼ Jul 602 610¼ 601¾ 603¾ +1¾ Sep 615 621 613¼ 615 +1¾ Dec 633 636½ 629 630¾ +1¾ Mar 643¼ 643¾ 641¼ 641½ +1¼ May 643¼ +¾ Jul 625½ +¾ Sep 635¼ +¾ Dec 646½ +¾ Mar 656¼ +¾ May 658 +¾ Jul 616½ +¾ Est. sales 84,282. Thu.’s sales 76,867 Thu.’s open int 357,328, up 3,792 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 406 407¼ 401½ 401¾ —4 Mar 424¾ 425¾ 419½ 420 —4¼ May 434¾ 436¾ 430½ 431 —4¼ Jul 442¼ 443½ 437½ 437¾ —4¼ Sep 441¼ 441¼ 435½ 436¼ —3½ Dec 445¾ 447¾ 441¾ 442¾ —3 Mar 458¼ 458¼ 453 453½ —3¼ May 464¼ 464½ 459¼ 459¾ —3¼ Jul 468 468 462¾ 463½ —3¼ Sep 447 —2¾ Dec 450 450 448 448½ —3 Jul 465¼ —3 Dec 445 445 443 443¾ —2 Est. sales 282,386. Thu.’s sales 260,774 Thu.’s open int 1,445,288, up 7,034 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 364 372½ 364 367 +2½ Mar 362 369¼ 360½ 363 May 367¼ 367¼ 364¼ 364¼ +2 Jul 368 +2 Sep 363¾ +2 Dec 368 +1 Mar 367 +1 May 373 +1 Jul 363¼ +1 Sep 379 +1 Est. sales 1,061. Thu.’s sales 561 Thu.’s open int 3,503, up 93 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1012½ 1019 1001¼ 1012 —1¼ Jan 1031 1036¾ 1019¼ 1029½ —1¾ Mar 1044 1050½ 1033¾ 1043¾ —1½ May 1057¾ 1064¼ 1048¼ 1057¾ —1½ Jul 1068 1074½ 1059 1068¼ —1½ Aug 1069 1074½ 1059¾ 1068 —1½ Sep 1061¼ 1064 1051¼ 1057½ —2¼ Nov 1062½ 1066½ 1052¾ 1060¼ —2¾ Jan 1077½ 1077¾ 1064¾ 1071 —3¼ Mar 1069¼ 1072¼ 1069¼ 1072¼ —5 May 1076¾ —4¾ Jul 1084¾ 1084¾ 1083 1083 —4 Aug 1076¼ —3¾ Sep 1064 —4 Nov 1060 1068½ 1059 1066¼ —2½ Jul 1071¾ —2½ Nov 1053½ —2½ Est. sales 187,180. Thu.’s sales 174,785 Thu.’s open int 854,280, up 6,613 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 41.75 42.30 41.38 42.16 +.41 Dec 40.93 41.50 40.58 41.36 +.43 Jan 40.95 41.49 40.58 41.37 +.42 Mar 41.04 41.61 40.73 41.50 +.41 May 41.35 41.84 40.99 41.75 +.41 Jul 41.52 41.99 41.15 41.91 +.38 Aug 41.47 41.87 41.15 41.84 +.34 Sep 41.46 41.74 41.16 41.74 +.33 Oct 40.96 41.51 40.96 41.51 +.30 Dec 41.20 41.58 40.96 41.52 +.30 Jan 41.25 41.55 41.23 41.55 +.30 Mar 41.12 41.62 41.12 41.62 +.30 May 41.73 +.30 Jul 41.81 +.30 Aug 41.54 +.30 Sep 41.56 +.30 Oct 41.43 +.30 Dec 41.30 +.30 Jul 41.19 +.30 Oct 41.18 +.30 Dec 40.92 +.30 Est. sales 173,078. Thu.’s sales 157,542 Thu.’s open int 554,412, up 1,465 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 320.00 322.60 314.10 317.40 —2.50 Dec 321.70 324.50 315.70 319.20 —2.40 Jan 323.00 325.50 316.90 320.10 —2.70 Mar 325.90 328.10 319.80 322.70 —2.60 May 328.50 330.60 322.50 325.20 —2.70 Jul 331.40 333.50 325.80 328.30 —2.70 Aug 332.60 334.20 326.60 329.00 —2.70 Sep 332.70 333.90 327.00 329.10 —2.80 Oct 332.10 332.10 326.40 328.30 —2.70 Dec 333.60 335.30 328.40 330.40 —2.80 Jan 331.10 —2.80 Mar 331.30 —2.90 May 332.20 —3.00 Jul 334.50 —2.90 Aug 334.50 —2.90 Sep 333.00 —2.90 Oct 330.60 —2.90 Dec 332.40 —2.90 Jul 342.20 —2.90 Oct 342.20 —2.90 Dec 345.70 —2.90 Est. sales 155,169. Thu.’s sales 146,248 Thu.’s open int 529,633, up 6,423

