CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 571¼ +8¼ Dec 579 598¾ 578 594¾ +16¼ Mar 597¾ 616¾ 597¾ 612¼ +14¾ May 608½ 627 608½ 622¼ +14¼ Jul 614 631½ 613¼ 627 +13¾ Sep 623½ 641¼ 623½ 637 +13 Dec 642¾ 655 640¼ 651¼ +12¼ Mar 655½ 665 655½ 660¾ +11¼ May 661¾ +10½ Jul 643¾ +10½ Sep 653¾ +10½ Dec 665 +10½ Mar 674¾ +10½ May 676½ +10½ Jul 635 +6¾ Est. sales 111,683. Thu.’s sales 104,419 Thu.’s open int 359,336 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 381¼ 394 381 390¾ +4½ Dec 406¼ 414 406¼ 413¼ +7¼ Mar 424½ 431¾ 424½ 431 +6½ May 436 442¼ 436 441½ +6 Jul 442 448¼ 442 447¾ +5½ Sep 439¼ 443¾ 439¼ 443 +3¾ Dec 444¾ 449¼ 444½ 448½ +3¼ Mar 458½ 459¼ 456¼ 459¼ +3¼ May 464½ 465½ 462¼ 465¼ +3¼ Jul 468½ 469 466½ 469 +3 Sep 450 452 450 452 +2½ Dec 450 454¼ 450 453½ +2½ Jul 470¼ +2½ Dec 445¾ 448¾ 445½ 448¾ +3 Est. sales 444,087. Thu.’s sales 416,475 Thu.’s open int 1,380,866, up 14,069 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 366¼ Dec 375½ 385 374¼ 377 +1½ Mar 371¼ 382½ 369½ 372¼ — ¾ May 371 371 371 371 — ¼ Jul 374¾ — ¼ Sep 370½ — ¼ Dec 375¾ — ¼ Mar 372¾ — ¼ May 378¾ — ¼ Jul 369 — ¼ Sep 384¾ — ¼ Est. sales 1,052. Thu.’s sales 1,052 Thu.’s open int 3,651, up 78 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 986¾ —4¾ Nov 1011½ 1021 1002¼ 1006¼ —4½ Jan 1028¼ 1039¼ 1020¾ 1024¾ —4¾ Mar 1042 1053½ 1034¾ 1039 —5 May 1058 1067¼ 1049 1053¼ —4¾ Jul 1068 1076½ 1059¾ 1064 —4¼ Aug 1068½ 1076 1060½ 1064½ —3½ Sep 1061¾ 1066 1052¼ 1055¾ —2½ Nov 1061½ 1068 1054½ 1058 —2½ Jan 1074¼ 1074¼ 1069¼ 1069¼ —2¼ Mar 1069¾ 1072 1069¾ 1072 —2¼ May 1080¾ 1080¾ 1074¼ 1076¾ —2 Jul 1079½ 1083 1079½ 1083 —2 Aug 1076¼ —1¾ Sep 1063 —3 Nov 1066¾ 1066¾ 1060½ 1063¼ —3 Jul 1068¾ —3 Nov 1050½ —3 Est. sales 251,149. Thu.’s sales 229,006 Thu.’s open int 829,051, up 2,494 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 40.69 —.12 Oct 40.39 40.78 39.35 39.53 —.80 Dec 39.83 40.24 38.74 38.93 —.86 Jan 39.93 40.32 38.86 39.06 —.84 Mar 40.17 40.55 39.13 39.31 —.83 May 40.49 40.86 39.47 39.66 —.80 Jul 40.84 41.09 39.75 39.94 —.76 Aug 40.96 41.07 39.79 39.97 —.72 Sep 40.90 40.90 39.76 39.93 —.70 Oct 40.32 40.32 39.61 39.77 —.68 Dec 40.68 40.68 39.64 39.82 —.66 Jan 39.99 39.99 39.76 39.89 —.66 Mar 40.00 —.64 May 40.12 —.63 Jul 40.41 40.41 40.19 40.19 —.63 Aug 39.92 —.63 Sep 39.94 —.63 Oct 39.81 —.63 Dec 39.68 —.63 Jul 39.57 —.63 Oct 39.56 —.63 Dec 39.30 —.63 Est. sales 152,508. Thu.’s sales 137,911 Thu.’s open int 545,490, up 35 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 315.40 —1.10 Oct 319.30 322.50 315.10 318.40 —.50 Dec 323.60 327.20 319.80 322.90 —.30 Jan 326.00 329.10 322.10 325.20 Mar 328.30 331.80 325.10 328.40 +.30 May 330.80 334.10 328.10 331.40 +.50 Jul 334.10 337.10 331.30 334.80 +.70 Aug 334.80 337.50 332.00 335.50 +.90 Sep 334.70 337.10 332.00 335.40 +.90 Oct 335.70 335.70 331.00 334.30 +1.10 Dec 337.40 338.00 333.30 336.60 +1.20 Jan 337.40 +1.20 Mar 337.50 +1.10 May 338.50 +1.20 Jul 338.70 340.70 338.70 340.70 +1.20 Aug 340.70 +1.20 Sep 339.10 +1.20 Oct 336.50 +1.10 Dec 338.30 +1.10 Jul 348.10 +1.10 Oct 348.10 +1.10 Dec 351.60 +1.10 Est. sales 148,431. Thu.’s sales 134,442 Thu.’s open int 508,402, up 3,154

