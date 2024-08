CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 497¼ 510¾ 493½ 507 +9 Dec 524¾ 538½ 520¾ 534½ +9½ Mar 545¾ 558¾ 542 555 +8¾ May 557½ 570 553¾ 566½ +8½ Jul 563½ 575¼ 559½ 571¾ +8 Sep 575¼ 586½ 571¼ 583½ +7¾ Dec 591½ 601¾ 588¼ 599½ +7¼ Mar 600 612 599¾ 608½ +4¾ Est. sales 116,715. Mon.’s sales 185,968 Mon.’s open int 404,913 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 361½ 369¼ 360¾ 366¾ +4¾ Dec 385¾ 394½ 385 392¾ +6¼ Mar 405 412¾ 404 411¼ +6 May 415¾ 422¼ 414¾ 421¼ +5 Jul 423½ 429 422 428¼ +4¾ Sep 424¾ 428½ 422½ 428¼ +4¼ Dec 430 434½ 428¾ 434¼ +4¼ Mar 440¾ 445½ 439¾ 445 +4 May 448¾ 451¼ 448¾ 451¼ +4 Jul 450½ 455½ 450½ 455 +3¾ Dec 440 444 439½ 444 +4 Est. sales 455,346. Mon.’s sales 497,726 Mon.’s open int 1,491,711 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 319 330 319 325¾ +4¾ Dec 311¼ 316¾ 311¼ 314¼ +4 Mar 319 319 319 319 +5½ Est. sales 522. Mon.’s sales 555 Mon.’s open int 4,999 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 959 971¾ 957 965¼ +5½ Nov 979¼ 991½ 977¼ 985 +4¼ Jan 996¾ 1008½ 995 1002 +3¾ Mar 1011¼ 1022½ 1009¾ 1016¼ +4 May 1025¼ 1036 1024½ 1030 +3½ Jul 1035½ 1045¾ 1034¼ 1039¾ +3½ Aug 1038¾ 1045¼ 1034½ 1040 +4 Sep 1031 1031 1028 1031 +4¼ Nov 1029 1037¾ 1028 1033¼ +3 Jan 1044½ 1044½ 1044½ 1044½ +2½ Jul 1057¾ 1060 1057¾ 1060 +3 Nov 1040 1043¾ 1038 1042¾ +5¼ Nov 1023½ 1027¾ 1023½ 1027¾ +4¼ Est. sales 179,414. Mon.’s sales 231,095 Mon.’s open int 815,799

