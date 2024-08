CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 542¾ 547 528 536 —6½ Dec 565¾ 570 552 558¾ —7 Mar 584 588½ 570¾ 577 —7¼ May 595½ 600¼ 583 588¾ —7½ Jul 605¼ 605¼ 588 594¼ —8 Sep 611¾ 611¾ 600¾ 604¾ —8½ Dec 622¾ 624¼ 615½ 619¼ —8¾ Mar 628¼ 628¼ 628¼ 628¼ —9¼ May 631 631 631 631 —7½ Jul 618¼ 618¼ 618 618 — ½ Est. sales 172,150. Fri.’s sales 138,249 Fri.’s open int 408,641 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 376¼ 385¼ 372½ 382 +5¼ Dec 394¾ 403 390¼ 400 +5 Mar 411¾ 419¾ 407¼ 417¼ +4¾ May 423¾ 431 419¼ 428½ +4½ Jul 431½ 438¼ 427¼ 435¾ +4 Sep 433¼ 439½ 429½ 438¾ +4¾ Dec 440 445½ 436 444 +3½ Mar 451 456 447 454 +2½ May 454¼ 461¼ 454¼ 461¼ +3½ Jul 461½ 466 457¾ 466 +4 Dec 447¼ 451¼ 442¼ 451¼ +3¾ Dec 439¼ 445 438¾ 445 +2¾ Est. sales 406,181. Fri.’s sales 351,538 Fri.’s open int 1,555,181 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 325¼ 327¾ 318 322¾ +¾ Dec 311¼ 313½ 308 309¾ — ½ Mar 311 311 311 311 —2¼ Est. sales 544. Fri.’s sales 544 Fri.’s open int 5,001, up 46 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1020½ 1038¼ 1020½ 1022 —6 Sep 987½ 988¾ 959½ 966¼ —22½ Nov 1001 1002½ 975½ 981¼ —21¼ Jan 1018¼ 1019½ 993¼ 999 —20¼ Mar 1033¼ 1034 1008½ 1014 —20 May 1047½ 1048¼ 1022¾ 1028½ —19¼ Jul 1056¾ 1057½ 1033¼ 1038¾ —18½ Aug 1054¾ 1055½ 1033¾ 1040¼ —15½ Sep 1044¼ 1044¼ 1023¾ 1031¾ —12½ Nov 1044 1044 1025¾ 1034½ —11¾ Jan 1050 1051¼ 1042¼ 1042¼ —15 Mar 1050 1050 1050 1050 —10 Jul 1065 1065 1063 1063 —9¾ Nov 1050¼ 1050¼ 1036 1036 —17 Est. sales 155,225. Fri.’s sales 143,694 Fri.’s open int 789,862

