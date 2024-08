CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 537¼ 552 536¼ 542½ +5 Dec 561½ 574¾ 560¼ 565¾ +4¼ Mar 580¾ 592¾ 580 584 +3½ May 591 604¾ 591 595¼ +2¼ Jul 600 610 598¼ 601½ +2½ Sep 608¾ 620 608¾ 613¾ +4 Dec 623¾ 634¼ 623¾ 626½ +2¼ Est. sales 109,574. Thu.’s sales 154,387 Thu.’s open int 414,959 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 379 381¼ 375¼ 376½ —2¾ Dec 396¾ 399 393½ 394¾ —2¼ Mar 414½ 416½ 411 412 —2½ May 425¼ 427½ 422¾ 423½ —2½ Jul 433½ 435½ 430½ 431¼ —3 Sep 436 437½ 433 433½ —3¾ Dec 443 444 439¼ 440 —4 Mar 454¾ 455 451½ 452½ —2¾ May 461 461 456¼ 456¼ —5½ Jul 465¼ 466 460½ 461 —5 Dec 447¾ 448 444¾ 447¼ —1 Dec 440 441½ 440 441½ — ¼ Est. sales 251,822. Thu.’s sales 420,749 Thu.’s open int 1,561,543 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 327¼ 328½ 319¾ 319¾ —10 Dec 315½ 320 309½ 310¾ —5¾ Mar 316¼ 316¼ 314 314 —3¾ Est. sales 438. Thu.’s sales 601 Thu.’s open int 4,955, up 22 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1018 1022 1014½ 1019 +9¼ Sep 994 1001 987¾ 989¼ —4¼ Nov 1008 1015¾ 1001½ 1003¼ —5 Jan 1025 1032 1018¼ 1020 —5 Mar 1040 1046¾ 1033 1034¾ —5¼ May 1053¾ 1060¼ 1046½ 1047¾ —6 Jul 1063 1069¼ 1055¾ 1057 —6 Aug 1064 1067¼ 1054½ 1055¾ —5½ Sep 1049½ 1049½ 1046¾ 1047 —2½ Nov 1050¾ 1056¾ 1044½ 1045½ —6 Jan 1067 1067 1059½ 1059½ —3¼ Mar 1065 1065 1060 1060 —5½ Nov 1055 1055½ 1055 1055 — ½ Est. sales 119,381. Thu.’s sales 207,175 Thu.’s open int 793,089, up 3,561

