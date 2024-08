CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 540¼ 541½ 519¾ 538¾ — ¼ Dec 564 565 544½ 562¾ +½ Mar 584 586 566¾ 584½ +1 May 596¼ 597½ 579½ 596½ +1¼ Jul 600 600½ 584¼ 600 +2 Sep 608¼ 608¾ 594 606½ +¼ Dec 616½ 622½ 607¼ 622 +4 Mar 620 620 620 620 —5¾ Est. sales 98,962. Fri.’s sales 90,915 Fri.’s open int 438,976 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 385¾ 390 378¾ 389¾ +3¼ Dec 402¼ 406¾ 396 406½ +3¼ Mar 419 424 413¾ 423¾ +3 May 432 434¾ 425¼ 434¾ +2¾ Jul 438 442 432¾ 442 +2¾ Sep 440¼ 443½ 436 443½ +1¼ Dec 445¼ 449 442 448½ +¼ Mar 457½ 458¾ 453 458 —1 May 465 465 465 465 Jul 467¾ 469¾ 465 469¼ Dec 447 451 445 450½ — ½ Dec 443¼ 443¼ 438½ 441 —7 Est. sales 357,466. Fri.’s sales 324,127 Fri.’s open int 1,603,850, up 9,986 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 324¼ 328½ 319¼ 319¼ —6½ Dec 315 320¾ 312¼ 314¼ —2¼ Est. sales 429. Fri.’s sales 429 Fri.’s open int 5,018 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1040 1040 1021½ 1032 +2¾ Sep 1020¼ 1030¾ 1005 1030 +12 Nov 1029 1040¼ 1015½ 1039½ +12¼ Jan 1046¼ 1056¼ 1032½ 1055½ +11½ Mar 1060 1069¾ 1047½ 1069¼ +10½ May 1072¼ 1080½ 1060 1080 +8¾ Jul 1082¼ 1088 1068¾ 1087¼ +7¼ Aug 1079¾ 1086¼ 1068 1084½ +6¼ Sep 1071 1071¾ 1064 1067¾ +¾ Nov 1067¼ 1076 1058½ 1072 +3½ Jan 1080¼ 1085¼ 1079¾ 1082½ +2¼ Jul 1088 1088 1088 1088 —5¼ Nov 1062 1062 1062 1062 —7¼ Nov 1040 1040 1039 1039 —16¼ Est. sales 204,378. Fri.’s sales 190,479 Fri.’s open int 796,433

