OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 505¼ 506 496¼ 499 —3¼ Dec 531¼ 531¾ 522 525¼ —2¾ Mar 552¼ 552½ 543¼ 546¼ —2¾ May 563 564¼ 555¼ 557¾ —3 Jul 568¼ 569¾ 561½ 564¼ —2¾ Sep 579¼ 579½ 574¼ 576¾ —2½ Dec 594¼ 596 590 593¼ —2½ Mar 603¾ 603¾ 601¼ 603¾ —3½ Est. sales 68,212. Fri.’s sales 144,980 Fri.’s open int 415,778 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 367¼ 367½ 361½ 364¼ —3½ Dec 390¾ 391 385½ 388 —3 Mar 409½ 409½ 403¾ 406½ —3 May 420 420 414¼ 417¼ —2¾ Jul 426¾ 426¾ 421¾ 424½ —2½ Sep 426¼ 426¼ 422 425¼ —1¼ Dec 432 432¼ 428½ 431½ —1¼ Mar 441 442½ 440 442½ —1 Jul 450½ 451¾ 450½ 451½ —1¼ Dec 440¼ 442 440 442 +½ Est. sales 215,638. Fri.’s sales 385,469 Fri.’s open int 1,502,286 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 316 319¼ 315 319 —6 Dec 309¾ 315 309¾ 311¼ +1¼ Mar 317 318¼ 316¼ 316¼ +3¾ Est. sales 282. Fri.’s sales 446 Fri.’s open int 5,024 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 943½ 954 939¼ 952 Nov 965 974½ 960½ 972¾ — ¼ Jan 983¼ 992 978¾ 990¼ — ½ Mar 999 1007 994½ 1005½ — ¾ May 1014¼ 1022 1009¾ 1020¼ —1¼ Jul 1025 1032½ 1020¾ 1031 —1½ Aug 1025 1032¾ 1021¼ 1031½ —1 Sep 1015¼ 1022¼ 1015 1020½ —3¼ Nov 1020½ 1028 1017¼ 1026¾ +¼ Jan 1030¾ 1030¾ 1029 1030½ —7 Nov 1034½ 1034½ 1034½ 1034½ +¼ Est. sales 103,441. Fri.’s sales 167,020 Fri.’s open int 822,188 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 41.36 42.00 41.06 41.86 +.39 Oct 40.75 41.42 40.38 41.34 +.59 Dec 40.28 41.03 40.00 40.91 +.53 Jan 40.17 41.02 39.95 40.92 +.54 Mar 40.30 41.09 40.06 41.03 +.57 May 40.51 41.28 40.30 41.19 +.51 Jul 40.59 41.40 40.47 41.31 +.48 Aug 40.55 41.33 40.55 41.33 +.53 Sep 40.67 41.12 40.67 41.10 +.38 Oct 40.49 40.85 40.46 40.85 +.34 Dec 40.28 40.98 40.23 40.98 +.49 Jan 40.80 40.80 40.80 40.80 +.28 Mar 40.78 40.78 40.78 40.78 +.25 Est. sales 76,561. Fri.’s sales 167,908 Fri.’s open int 561,635 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 304.70 306.60 302.70 305.40 —.90 Oct 300.50 302.30 298.10 301.40 —.90 Dec 302.70 304.20 300.20 303.20 —1.30 Jan 304.20 305.30 301.40 304.40 —1.50 Mar 306.90 308.40 304.60 307.50 —1.60 May 310.20 311.30 307.70 310.40 —1.70 Jul 313.40 314.60 311.50 314.30 —1.20 Aug 314.50 315.50 313.00 315.10 —1.50 Sep 314.60 315.90 313.60 315.50 —1.60 Oct 315.50 315.50 313.70 315.50 —1.30 Dec 318.70 318.70 316.10 318.10 —1.40 Jan 319.30 319.30 319.30 319.30 —1.50 Mar 320.00 320.00 320.00 320.00 —1.60 Est. sales 61,925. Fri.’s sales 113,672 Fri.’s open int 535,811

