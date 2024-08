CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 529¼ 533¾ 524 532¾ +4 Dec 553 555¾ 547½ 555¼ +3½ Mar 572¾ 575 567½ 573½ +2¼ May 584¼ 586¾ 580 585¼ +2 Jul 590¼ 592¼ 586¼ 591 +1¾ Sep 601¼ 602 598½ 601½ +¾ Dec 614¾ 618¾ 614 617½ +1½ Est. sales 68,529. Tue.’s sales 147,340 Tue.’s open int 401,604, up 1,252 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 377¼ 379¼ 376 379¼ +1½ Dec 397 398¾ 395½ 398¾ +1½ Mar 414 416¼ 413¼ 416¼ +1½ May 425½ 426½ 424 426½ +1 Jul 432¾ 433½ 431¼ 433½ +¾ Sep 433½ 434½ 433 434½ +¼ Dec 440 440¼ 438¾ 440¼ Mar 450½ 450¾ 449¾ 449¾ —1½ May 456¾ 456¾ 456¼ 456¼ —1¼ Jul 460½ 460¾ 459¾ 460 —1½ Dec 445¾ 447 444¾ 445 —1 Est. sales 113,916. Tue.’s sales 441,496 Tue.’s open int 1,578,796, up 11,977 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 320½ 329¾ 316½ 329¾ +7¼ Dec 308¾ 309¾ 304 308½ +2 Est. sales 399. Tue.’s sales 751 Tue.’s open int 5,139, up 111 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 989½ 989¾ 989½ 989¾ +¾ Sep 945½ 958¼ 940 952¾ +5½ Nov 960¾ 974 955¼ 968½ +6 Jan 979 991¾ 973½ 986¼ +6 Mar 994¾ 1006¾ 989¼ 1001½ +5¾ May 1010 1022 1005½ 1017 +5¼ Jul 1022 1033 1017 1028¼ +5¼ Aug 1022½ 1032½ 1017¾ 1028¾ +5½ Sep 1016 1021¾ 1016 1021¾ +6½ Nov 1016½ 1027½ 1013¼ 1023 +4 Nov 1023¼ 1032 1023¼ 1032 +5½ Est. sales 84,382. Tue.’s sales 233,222 Tue.’s open int 809,131, up 15,162 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 40.27 40.98 40.00 40.29 Oct 39.57 40.24 39.29 39.69 +.06 Dec 38.98 39.67 38.70 39.18 +.09 Jan 39.06 39.73 38.80 39.27 +.11 Mar 39.24 39.88 39.00 39.45 +.10 May 39.52 40.11 39.26 39.66 +.06 Jul 39.70 40.28 39.45 39.83 +.06 Aug 39.70 40.30 39.58 39.98 +.14 Sep 40.21 40.23 40.21 40.23 +.38 Oct 40.24 40.24 40.24 40.24 +.51 Dec 39.79 40.32 39.65 39.89 +.07 Est. sales 58,611. Tue.’s sales 177,562 Tue.’s open int 559,877, up 4,067 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 321.10 321.10 321.10 321.10 +14.50 Sep 300.00 305.30 299.80 301.80 +2.00 Oct 296.30 301.00 295.70 299.20 +2.90 Dec 299.50 303.70 298.50 302.00 +2.80 Jan 301.10 305.10 300.50 303.50 +2.50 Mar 305.30 308.40 304.20 306.60 +1.90 May 308.90 311.70 308.10 310.50 +2.20 Jul 313.10 315.50 312.20 314.10 +1.70 Aug 314.10 316.80 313.60 315.40 +1.60 Sep 315.80 317.20 314.60 316.20 +1.50 Oct 315.50 317.60 315.50 316.80 +1.80 Dec 318.70 321.10 318.10 320.00 +1.90 Est. sales 62,587. Tue.’s sales 165,284 Tue.’s open int 526,617, up 5,730

