CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 538 538¼ 528¼ 529¼ —7½ Dec 559¾ 561¾ 552½ 553 —6¾ Mar 578½ 580¾ 572¼ 573 —5½ May 590¾ 593½ 584 584 —6¾ Jul 594½ 597¾ 590¼ 590¼ —5¾ Sep 606¼ 608¼ 601 601¾ —5 Dec 617¼ 622½ 616 616 —4¾ Est. sales 61,044. Mon.’s sales 169,029 Mon.’s open int 400,352 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 382¾ 385 377¼ 377½ —5¾ Dec 401 403 396 396½ —5 Mar 418 420½ 413½ 413½ —5½ May 430 431¾ 425 425 —5½ Jul 436¾ 438¼ 432½ 432½ —5½ Sep 438½ 439½ 434 434¼ —5½ Dec 444½ 445½ 440¼ 440½ —5¼ Mar 456 456 451¼ 451¼ —5¼ Jul 464 464 462 462 —4¾ Dec 452 452 446 446 —6¼ Est. sales 155,587. Mon.’s sales 583,721 Mon.’s open int 1,566,819, up 11,638 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 318¼ 322 315½ 319¼ —1 Dec 308½ 311 304¾ 306 —2½ Mar 311 311 311 311 — ¾ Est. sales 362. Mon.’s sales 613 Mon.’s open int 5,028, up 27 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 971¼ 973¼ 948¼ 948¾ —22½ Nov 986¾ 988½ 964 964½ —21½ Jan 1003½ 1006 981¾ 982 —21½ Mar 1018¾ 1021 997¼ 997¼ —21½ May 1033½ 1035¾ 1012¼ 1012¼ —21¼ Jul 1043½ 1045½ 1022¾ 1023 —20½ Aug 1044¾ 1045¼ 1024¾ 1024¾ —18¾ Sep 1036¾ 1036¾ 1014½ 1014½ —19¼ Nov 1038 1039 1019 1019 —19 Mar 1040 1040 1038 1038 —14¾ Est. sales 122,482. Mon.’s sales 268,182 Mon.’s open int 793,969, up 4,107 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 41.55 41.62 40.51 40.58 —.90 Oct 40.91 41.02 39.90 39.96 —.95 Dec 40.55 40.65 39.40 39.42 —1.05 Jan 40.54 40.64 39.44 39.47 —1.03 Mar 40.68 40.79 39.62 39.63 —1.00 May 40.90 41.00 39.85 39.85 —.99 Jul 41.00 41.10 40.00 40.00 —.97 Aug 41.09 41.10 40.04 40.29 —.68 Sep 41.06 41.07 40.39 40.39 —.55 Oct 40.90 41.06 40.06 40.06 —.72 Dec 40.90 40.96 39.91 40.24 —.56 Est. sales 80,439. Mon.’s sales 166,727 Mon.’s open int 555,810, up 10,126 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 314.90 314.90 306.00 306.00 —12.30 Sep 306.00 308.00 300.80 301.00 —5.00 Oct 302.00 303.50 297.50 297.70 —4.30 Dec 304.80 305.90 300.00 300.30 —4.30 Jan 306.50 307.50 301.90 302.20 —4.00 Mar 309.60 310.50 305.50 305.70 —3.60 May 312.90 313.70 308.70 309.20 —3.40 Jul 316.50 317.20 312.40 313.20 —3.00 Aug 317.70 318.50 313.90 314.50 —2.90 Sep 318.00 319.00 314.60 315.10 —2.90 Oct 315.50 316.60 314.90 315.20 —2.80 Dec 321.80 322.10 317.60 318.20 —3.10 Est. sales 78,069. Mon.’s sales 211,603 Mon.’s open int 520,887, up 10,522

