CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 540¼ 541½ 519¾ 534½ —4½ Dec 564 565 544½ 559¼ —3 Mar 584 586 566¾ 581 —2½ May 596¼ 597½ 579½ 593 —2¼ Jul 600 600 584¼ 596¾ —1¼ Sep 608¼ 608¼ 594 605¾ — ½ Dec 616½ 619¾ 607¼ 619 +1 Mar 620 620 620 620 —5¾ Est. sales 56,935. Fri.’s sales 74,485 Fri.’s open int 438,976 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 385¾ 389 378¾ 389 +2½ Dec 402¼ 406 396 406 +2¾ Mar 419 423 413¾ 423 +2¼ May 432 433¾ 425¼ 433¾ +1¾ Jul 438 441 432¾ 441 +1¾ Sep 440¼ 442¾ 436 442¾ +½ Dec 445¼ 449 442 448¼ Mar 457½ 458¾ 453 456½ —2½ Jul 467¾ 469¾ 465 465 —4¼ Dec 447 450 445 450 —1 Dec 443¼ 443¼ 438½ 438½ —9½ Est. sales 172,934. Fri.’s sales 258,160 Fri.’s open int 1,603,850, up 9,986 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 324¼ 328½ 320 321¼ —4½ Dec 315 320¾ 312¼ 315 —1½ Est. sales 289. Fri.’s sales 314 Fri.’s open int 5,018 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1040 1040 1021½ 1021½ —7¾ Sep 1020¼ 1028¼ 1005 1019¾ +1¾ Nov 1029 1037 1015½ 1029¾ +2½ Jan 1046¼ 1053½ 1032½ 1046¾ +2¾ Mar 1060 1068 1047½ 1061¼ +2½ May 1072¼ 1080 1060 1073½ +2¼ Jul 1082¼ 1087½ 1068¾ 1081 +1 Aug 1079¾ 1086¼ 1068 1078½ +¼ Sep 1071 1071¾ 1064 1064 —3 Nov 1067¼ 1076 1058½ 1066¾ —1¾ Jan 1080¼ 1085¼ 1079¾ 1085 +4¾ Jul 1088 1088 1088 1088 —5¼ Nov 1062 1062 1062 1062 —7¼ Nov 1040 1040 1039 1039 —16¼ Est. sales 106,657. Fri.’s sales 165,669 Fri.’s open int 796,433 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 41.30 41.30 40.58 40.58 —1.13 Sep 41.68 41.84 40.30 41.21 —.47 Oct 41.13 41.39 39.84 40.70 —.43 Dec 40.81 41.18 39.57 40.41 —.40 Jan 40.84 41.22 39.71 40.52 —.35 Mar 40.99 41.34 39.92 40.68 —.31 May 41.17 41.49 40.25 40.90 —.29 Jul 41.33 41.70 40.36 41.05 —.29 Aug 41.02 41.02 40.47 40.68 —.62 Sep 41.00 41.00 40.43 40.58 —.62 Oct 40.81 40.81 40.35 40.37 —.58 Dec 40.99 41.24 40.10 40.60 —.38 Est. sales 97,520. Fri.’s sales 126,786 Fri.’s open int 560,120, up 8,705 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 356.30 357.20 352.40 353.50 —8.00 Sep 332.70 334.00 328.10 329.80 —3.90 Oct 321.50 323.30 317.10 320.90 —1.40 Dec 323.90 325.80 319.50 323.40 —1.20 Jan 324.30 326.00 320.20 324.00 —.90 Mar 324.60 326.60 321.20 324.80 —.60 May 327.30 328.40 323.10 326.70 —.40 Jul 329.70 331.10 325.80 329.70 —.10 Aug 330.00 331.00 326.60 330.20 —.10 Sep 330.10 330.30 326.90 326.90 —3.40 Dec 332.00 332.00 329.30 331.60 —.80 Est. sales 68,778. Fri.’s sales 129,147 Fri.’s open int 529,378, up 8,468

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.