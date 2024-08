Excandidato presidencial Enrique Márquez solicita al Tribunal Supremo de Justicia un conteo voto por voto de las elecciones de Venezuela

(CNN Español) — El excandidato presidencial y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Enrique Márquez, dijo este miércoles que…

(CNN Español) — El excandidato presidencial y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Enrique Márquez, dijo este miércoles que solicitó a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordene el conteo voto por voto de las elecciones del 28 de julio y que se declare nulo el proceso del caso presentado por el presidente Nicolás Maduro, quien interpuso un amparo contencioso electoral por el cual se abrió una auditoría que involucra a todos los candidatos presidenciales.

Márquez, quien en los comicios compitió por el partido Centrados, dijo en una rueda de prensa: “Yo por lo menos estoy fuera de esa lucha electoral, yo perdí y perdí feo, de tal manera que yo no estoy luchando por mi voto, estoy luchando por el voto de todos los venezolanos”.

Márquez también exigió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abra todas las urnas electorales y que esto se haga delante de testigos nacionales e internacionales “para salir de dudas”.

Esta petición llega un día después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, llamara a reformar la ley electoral de Venezuela para impedir que extranjeros puedan pronunciarse sobre los comicios en el país.

Márquez insistió en que no le han otorgado ni a él, ni a las otras partes, acceso al expediente y a ver el recurso presentado por Maduro. “Nos han dicho que no, que el expediente está en manos de uno de los magistrados y que es imposible sacarle copia. Y yo digo, ¿cómo continuar en un recurso donde no se conoce el documento y la solicitud hecha por el demandante? No sabemos a quién demandó, no sabemos qué solicitó, no sabemos absolutamente nada. Por eso digo que no va bien el recurso, porque está tan opaco como el Consejo Nacional Electoral”, reprochó.

Márquez avisó que solicitará al Ministerio Público una investigación penal sobre los cinco rectores principales del CNE y dijo que el proceso ha estado lleno de “vicios” procesales y jurídicos por parte de la Sala Electoral del TSJ. “La admisión (del recurso de Maduro) fue un error, pero el proceso en sí atenta contra el elector”, dijo.

CNN ha enviado consultas al CNE y al TSJ para solicitar sus comentarios ante este señalamiento y al equipo de Márquez para confirmar que ha ingresado su denuncia ante el Ministerio Público.

Márquez agregó que él posee actas proporcionadas por sus testigos y que solo el CNE puede verificarlas, pues tienen mecanismos de seguridad. “Yo creo que esto es un jueguito que hay que matar por lo sano, este jueguito de decir que hay unas actas buenas y unas malas”, expresó.

El CNE lleva 17 días desde la elección sin publicar los resultados desagregados por mesa de votación. Actualmente, el TSJ se encuentra en un proceso de peritaje del material consignado por el CNE, la mayoría de los candidatos presidenciales y partidos políticos. La presidenta del Tribunal, Caryslia Rodríguez, ha dicho que la entidad seguirá su peritaje para llegar a una “sentencia definitiva”, que será inapelable y de “obligatorio cumplimiento”.

