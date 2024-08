Cronología de la relación entre Ben Affleck y Jennifer López: así fue la historia de amor que duró 20 años

(CNN) — Jennifer Lopez y Ben Affleck están oficialmente yendo por caminos separados, de acuerdo con una entrada en el…

Lopez solicitó la disolución de su matrimonio de dos años en Los Ángeles este martes, fecha que coincide con el aniversario de su ceremonia de boda en Riceboro, Georgia, en 2022 después de que se casaran de improviso en Las Vegas un mes antes.

Durante años, mucha gente se preguntó si Jennifer Lopez y Ben Affleck tenían problemas en su matrimonio, pero una persona se atrevió a preguntarlo en un foro público.

En un video ampliamente compartido de una conferencia de prensa en México para su película “Atlas”, se escucha a un reportero no identificado preguntarle a Lopez sobre las especulaciones de que la pareja está peleada.

“Ya deberías saber”, dijo Lopez, antes de que la conversación pasara rápidamente a otro tema.

Lopez y Affleck permanecieron mucho tiempo en silencio sobre las especulaciones de que estaban experimentando problemas, pero eso no ha detenido los comentarios en la cultura pop.

Mientras tanto, aquí tienes un recordatorio de sus más de 20 años de amor.

Diciembre de 2001

Lopez y Affleck se conocieron en el rodaje de la comedia romántica “Gigli”, en la que interpretaban a dos delincuentes que tenían que trabajar juntos y por la que ambos entablaron una amistad en la vida real.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en “Gigli”. (Crédito: Moviestore/Shutterstock)

Abril de 2002

Las insinuaciones de que Ben y Jen eran algo más que amigos comenzaron cuando Affleck publicó un anuncio a toda página en publicaciones especializadas para promocionar su película y alabar la interpretación de la actriz.

“Ha sido un honor y un placer trabajar contigo”, decía el anuncio. “Solo desearía tener la suerte de estar en todas tus películas”. Firmado: “Con amor, respeto y gratitud, Ben Affleck”.

Julio de 2002

Lopez y Cris Judd solicitaron el divorcio durante el verano de 2002, pero al parecer ya llevaban un tiempo separados.

“Jennifer Lopez y Cris Judd anuncian que resolvieron todas las cuestiones derivadas de su matrimonio”, dijeron entonces los abogados de la pareja en un comunicado. “La resolución fue extremadamente amistosa (…). Los dos seguirán siendo amigos”.

Agosto de 2002

Se publican fotos de Affleck y Lopez en las que aparecen muy acaramelados.

Noviembre de 2002

Jennifer Lopez y Ben Affleck en el set de grabación de un video musical para “Jenny From the Block”, en 2002. (Crédito: Ben-Ari Finegold/Getty Images)

La pareja se comprometió después de que Affleck le propusiera matrimonio con un anillo de diamantes rosa de 6,1 quilates de Harry Winston.

También apareció como el interés amoroso de Lopez en el video musical de su sencillo “Jenny From the Block”, cuyo argumento se centraba en la atención que los medios prestaban a su relación.

En el video, Affleck besa —literalmente— el famoso trasero de Jennifer en una escena grabada en un yate.

Marzo de 2003

Lopez y Affleck formaron una impresionante pareja en la alfombra roja de la 75° edición de los Premios de la Academia.

Julio de 2003

Jennifer Lopez y Ben Affleck durante el estreno de “Gigli”. (Crédito: L. Cohen/WireImage/Getty Images)

La pareja asistió al estreno de su película “Gigli”, que tuvo problemas en taquilla.

Septiembre de 2003

Días antes de casarse, la pareja pospone su boda y hace público el siguiente comunicado:

“Debido a la excesiva atención mediática que rodea nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha. Cuando nos planteamos seriamente la posibilidad de contratar a tres ‘novias señuelo’ distintas en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Empezamos a sentir que el espíritu de lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas podía verse comprometido. Sentimos que lo que debería haber sido un día alegre y sagrado podría estropearse para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos”.

Fuentes dijeron a CNN en ese momento que la pareja estaba “tomándose un descanso”.

Enero de 2004

El dúo cancela oficialmente su compromiso y se separa.

Marzo de 2004

Se estrena otra película en la que actuaron juntos, “Jersey Girl”, que tampoco tuvo un gran éxito de público.

Junio de 2004

Jennifer Lopez con Marc Anthony en 2005. (Crédito: Paul Hawthorne/Getty Images)

Lopez se casó con su amigo, el cantante Marc Anthony, con quien tuvo gemelos: un niño y una niña.

En su libro de 2014, “True Love”, Lopez supuestamente escribió que el final de su relación con Affleck fue su primer “desamor de verdad” y que “Marc volvió a mi vida tres días después de que yo debería haber estado en el altar diciendo ‘sí, acepto’ a otro hombre”.

Junio de 2005

Ben Affleck y Jennifer Garner en 2014. (Crédito: C Flanigan/WireImage/WireImage)

Un año después, Affleck se casó con la actriz Jennifer Garner en una ceremonia privada. Tuvieron tres hijos juntos.

Julio de 2011

Los fans se quedan atónitos cuando Lopez y Anthony anuncian que se separan. Él solicitó el divorcio en abril de 2012.

Julio de 2015

Hay aún más conmoción cuando Garner y Affleck anuncian su separación. La presentación oficial de su divorcio llegó dos años después.

“Siguen siendo amigos y continúan coparentando a sus tres hijos de forma amistosa”, dijo entonces una fuente cercana a la pareja a CNN. “Siempre tuvieron la intención de divorciarse, pero necesitaban tiempo. Como siempre, sus hijos son su prioridad”.

Agosto de 2018

Affleck entró en rehabilitación por tercera vez tras haber completado tratamientos en 2001 y 2017.

En marzo de 2017, el actor compartió en una publicación de Facebook por qué había buscado ayuda en ese momento.

“Completé el tratamiento para la adicción al alcohol; algo con lo que he lidiado en el pasado y que seguiré enfrentando”, escribió. “Quiero vivir la vida al máximo y ser el mejor padre que pueda ser. Quiero que mis hijos sepan que no hay que avergonzarse por buscar ayuda cuando la necesitas, y ser una fuente de fortaleza para cualquiera ahí afuera que necesite ayuda pero tenga miedo de dar el primer paso”.

Marzo de 2019

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez en 2019. (Crédito: Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Lopez y el exjugador de béisbol Alex Rodríguez se comprometieron, dos años después de que comenzaran a salir y 20 años después de que ella autografiara un póster para el autoproclamado fan de Lopez.

Febrero de 2020

Ben Affleck en “Un camino hacia mí”. (Crédito: Richard Foreman/Warner Bros.)

Affleck habló maravillas de Lopez a CNN mientras promocionaba su película “Un camino hacia mí”.

Dijo que no se arrepentía de haber hecho “Gigli” porque “hice una gran amistad con Jennifer Lopez, que creo que es una persona fabulosa y estoy muy emocionado por su éxito continuo”.

“No creo que siempre recibiera el respeto que se merece, en parte, porque es una mujer poderosa”, dijo. “Y también porque es latina y fue realmente innovadora y nadie quería reconocerlo. Sólo querían odiarla, así que es agradable verla tener ese éxito”.

Marzo de 2021

Hubo cierta confusión cuando Lopez y Rodríguez supuestamente se separaron, solo para decir días después en un comunicado que seguían siendo pareja después de todo.

Abril de 2021

Rodríguez y Lopez anunciaron que su compromiso se había cancelado.

Publicaron el siguiente comunicado:

“Nos dimos cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo. Seguiremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos comunes. Nos deseamos lo mejor el uno al otro y a nuestros hijos. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado amables palabras y apoyo”.

Poco después, Affleck fue fotografiado visitando la casa de Lopez en Los Ángeles.

Julio de 2021

El verano se calentó después de que Lopez y Affleck hicieran oficial su reencuentro y su relación en Instagram.

Septiembre de 2021

Ben Affleck y Jennifer Lopez en 2021. (Crédito: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images)

Los paparazzi (y los fans) enloquecieron cuando la pareja volvió a la alfombra roja para el estreno de su película “El último duelo” en el Festival de Cine de Venecia en Italia.

Diciembre de 2021

Affleck expresó su gratitud por las segundas oportunidades en una entrevista con The Wall Street Journal, calificando de “hermoso” su reavivado romance con Lopez.

“Mi vida ahora refleja no solo la persona que quiero ser, sino la persona que realmente siento que soy, que no es perfecta, sino alguien que se esfuerza mucho y se preocupa mucho por ser honesto, auténtico y responsable”, dijo a la publicación. “Es difícil decir quién se beneficia más, sin entrar en detalles chismosos”.

Febrero de 2022

Lopez también estaba aparentemente encantada con su reconciliación.

“Me siento tan afortunada y feliz y orgullosa de estar con él”, dijo Lopez a la revista People sobre el reencuentro con Affleck. “Es una bonita historia de amor que hayamos tenido una segunda oportunidad”.

Abril de 2022

La pareja se comprometió una vez más, después de que Affleck sorprendiera a Lopez con una propuesta de matrimonio mientras ella estaba en la bañera.

Julio de 2022

Lopez y Affleck viajaron a Las Vegas con sus hijos, donde hicieron fila junto a otras parejas para casarse en una capilla de la ciudad desértica.

Agosto de 2022

Casarse fue tan bonito que la pareja lo hizo dos veces.

Celebraron una fastuosa boda en la extensa finca de Affleck a las afueras de Savannah (Georgia), a la que asistieron amigos famosos como Matt Damon y el director Kevin Smith, además de sus familias.

Febrero de 2024

Ben Affleck y Jennifer Lopez asisten al estreno de la película “This Is Me… Now: Una historia de amor” en Los Ángeles en febrero. (Crédito: Mario Anzuoni/Reuters)

Lopez lanza un álbum y una película titulados “This Is Me… Now: Una historia de amor”, así como un documental sobre el proyecto, “The Greatest Love Story Never Told”. En el documental, Affleck habla de algunos de sus retos como pareja.

Al reflexionar sobre su relación anterior, afirma: “Al principio, yo tenía unos límites muy firmes con respecto a la prensa, aunque no creo que Jen se opusiera a ella como yo. Yo sí me oponía”.

“Al volver a estar juntos, dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales'”, continuó. “Y entonces me di cuenta de que no era justo pedirlo. Es como si fueras a casarte con el capitán de un barco y dijeras: ‘Bueno, no me gusta el agua’. Sólo somos dos personas con enfoques diferentes que intentan aprender cómo llegar a un acuerdo”.

Mayo de 2024

Los informes de tensión ciculan después de que a la pareja no se le haya fotografiado junta en 47 días, según la revista People.

Agosto de 2024

La ruptura se produce después de los informes de que los dos habían estado viviendo por separado, Lopez canceló su gira de verano para pasar tiempo con su familia, y la pareja vendió su casa de Beverly Hills.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Lopez y Affleck para solicitar comentarios.

Su divorcio marca otro giro en una historia de amor entre dos superestrellas que ha sido el centro de atención durante décadas.

Esta historia ha sido actualizada.

