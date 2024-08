CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 497¼ 510¾ 493½ 508¼ +10¼ Dec 524¾ 538½ 520¾ 535½ +10½ Mar 545¾ 558¾ 542 555¾ +9½ May 557½ 570 553¾ 567¼ +9¼ Jul 563½ 575¼ 559½ 573 +9¼ Sep 575¼ 586½ 571¼ 584½ +8¾ Dec 591½ 601¾ 588¼ 599¾ +7½ Mar 600 612 599¾ 610½ +6¾ May 612½ +6 Jul 596 +6 Sep 606 +6 Dec 619¾ +6 Mar 629½ +6 May 631¼ +6 Jul 607 +6 Est. sales 133,170. Mon.’s sales 185,968 Mon.’s open int 404,913 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 361½ 369¼ 360¾ 367¼ +5¼ Dec 385¾ 394½ 385 392¾ +6¼ Mar 405 412¾ 404 411½ +6¼ May 415¾ 422¼ 414¾ 421½ +5¼ Jul 423½ 429 422 428½ +5 Sep 424¾ 428¾ 422½ 428½ +4½ Dec 430 434½ 428¾ 434¼ +4¼ Mar 440¾ 445½ 439¾ 445 +4 May 448¾ 451¼ 448¾ 451 +3¾ Jul 450½ 455½ 450½ 455 +3¾ Sep 443¾ +4¾ Dec 440 445 439½ 444¾ +4¾ Jul 462½ +4½ Dec 443¼ +4¾ Est. sales 531,352. Mon.’s sales 497,726 Mon.’s open int 1,491,711 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 319 330 319 324 +3 Dec 311¼ 316¾ 311¼ 315 +4¾ Mar 319 319 317 317 +3½ May 319½ +3½ Jul 324¼ +3½ Sep 320 +3½ Dec 325¼ +3½ Mar 322¼ +3½ May 328¼ +3½ Jul 318½ +3½ Sep 334¼ +3½ Est. sales 548. Mon.’s sales 555 Mon.’s open int 4,999 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 959 971¾ 957 967½ +7¾ Nov 979¼ 991½ 977¼ 986½ +5¾ Jan 996¾ 1008½ 995 1003½ +5¼ Mar 1011¼ 1022½ 1009¾ 1017¾ +5½ May 1025¼ 1036 1024½ 1031¾ +5¼ Jul 1035½ 1045¾ 1034¼ 1041½ +5¼ Aug 1038¾ 1045¼ 1034½ 1041½ +5½ Sep 1031 1032½ 1028 1031¾ +5 Nov 1029 1037¾ 1028 1034½ +4¼ Jan 1044½ 1045¾ 1044½ 1045¾ +3¾ Mar 1048¾ +3½ May 1054½ +3¼ Jul 1057¾ 1061¾ 1057¾ 1060¾ +3¾ Aug 1054 +3¾ Sep 1041 +3½ Nov 1040 1043¾ 1038 1041 +3½ Jul 1053¾ +3½ Nov 1023½ 1027¾ 1023½ 1026 +2½ Est. sales 206,391. Mon.’s sales 231,095 Mon.’s open int 815,799 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 41.70 42.00 41.06 41.15 —.55 Oct 41.10 41.45 40.61 40.70 —.40 Dec 40.75 41.15 40.33 40.42 —.33 Jan 40.76 41.15 40.38 40.48 —.28 Mar 40.87 41.21 40.52 40.63 —.22 May 41.02 41.40 40.74 40.86 —.18 Jul 41.13 41.52 40.90 41.02 —.13 Aug 41.08 41.45 40.90 41.03 —.07 Sep 41.07 41.38 40.90 40.99 —.02 Oct 40.80 41.16 40.65 40.84 +.04 Dec 40.76 41.16 40.74 40.88 +.09 Jan 40.89 +.09 Mar 40.88 +.07 May 40.93 +.10 Jul 40.98 +.14 Aug 40.71 +.14 Sep 40.73 +.14 Oct 40.60 +.14 Dec 40.65 +.09 Jul 40.54 +.09 Oct 40.53 +.09 Dec 40.27 +.09 Est. sales 154,313. Mon.’s sales 185,968 Mon.’s open int 550,739 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 311.50 318.10 311.20 317.30 +5.20 Oct 306.10 311.90 305.80 311.40 +4.40 Dec 307.00 312.60 306.90 312.20 +4.00 Jan 308.70 313.20 307.80 312.70 +3.60 Mar 311.70 315.10 310.60 314.60 +2.90 May 314.40 317.50 313.60 317.00 +2.70 Jul 317.50 320.30 316.60 320.00 +2.50 Aug 318.70 321.00 318.00 320.60 +2.20 Sep 319.00 320.90 317.00 320.50 +1.80 Oct 319.10 320.10 318.80 319.90 +1.50 Dec 319.20 322.70 319.20 322.60 +1.50 Jan 323.00 323.50 323.00 323.50 +1.30 Mar 324.20 +1.30 May 325.30 +1.20 Jul 327.50 +1.20 Aug 327.70 +1.20 Sep 326.30 +1.30 Oct 323.90 +1.30 Dec 325.50 +1.20 Jul 335.30 +1.20 Oct 335.30 +1.20 Dec 338.80 +1.20 Est. sales 183,060. Mon.’s sales 173,107 Mon.’s open int 537,209, up 1,398

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.