OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 505¼ 506 495½ 498 —4¼ Dec 531¼ 531¾ 522 525 —3 Mar 552¼ 552½ 543 546¼ —2¾ May 563 564¼ 554½ 558 —2¾ Jul 568¼ 569¾ 560¾ 563¾ —3¼ Sep 579¼ 579½ 573½ 575¾ —3½ Dec 594¼ 596 589½ 592¼ —3½ Mar 603¾ 604½ 601¼ 603¾ —3½ May 606½ —3¾ Jul 590 —2¼ Sep 600 —2¼ Dec 613¾ —2¼ Mar 623½ —2¼ May 625¼ —2¼ Jul 601 —2¼ Est. sales 129,618. Fri.’s sales 155,240 Fri.’s open int 415,778 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 367¼ 367½ 360½ 362 —5¾ Dec 390¾ 391 385 386½ —4½ Mar 409½ 409½ 403¾ 405¼ —4¼ May 420 420 414¼ 416¼ —3¾ Jul 426¾ 426¾ 421¾ 423½ —3½ Sep 426¼ 426¼ 422 424 —2½ Dec 432 432¼ 428½ 430 —2¾ Mar 441 442½ 440 441 —2½ May 446½ 447½ 446¼ 447¼ —2 Jul 450½ 452 450½ 451¼ —1½ Sep 439 —1½ Dec 440¼ 442 439 440 —1½ Jul 458 —1¼ Dec 437 438½ 437 438½ —2 Est. sales 456,864. Fri.’s sales 424,476 Fri.’s open int 1,502,286 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 316 321½ 315 321 —4 Dec 309¾ 315 308¾ 310¼ +¼ Mar 317 318¼ 313½ 313½ +1 May 316 +1 Jul 320¾ Sep 316½ Dec 321¾ Mar 318¾ May 324¾ Jul 315 Sep 330¾ Est. sales 555. Fri.’s sales 446 Fri.’s open int 5,024 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 943½ 961¼ 939¼ 959¾ +7¾ Nov 965 982¼ 960½ 980¾ +7¾ Jan 983¼ 999¾ 978¾ 998¼ +7½ Mar 999 1014 994½ 1012¼ +6 May 1014¼ 1028 1009¾ 1026½ +5 Jul 1025 1038 1020¾ 1036¼ +3¾ Aug 1025 1037¾ 1021¼ 1036 +3½ Sep 1015¼ 1027¾ 1015 1026¾ +3 Nov 1020½ 1031 1017¼ 1030¼ +3¾ Jan 1030¾ 1042 1029 1042 +4½ Mar 1045¼ +4¼ May 1051¼ +4¼ Jul 1055¾ 1057 1055¾ 1057 +3 Aug 1050¼ +3 Sep 1037½ +2¼ Nov 1034½ 1038¼ 1034½ 1037½ +3¼ Jul 1050¼ +3¼ Nov 1023½ +3¼ Est. sales 219,309. Fri.’s sales 176,777 Fri.’s open int 822,188 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 41.36 42.17 41.06 41.70 +.23 Oct 40.75 41.59 40.38 41.10 +.35 Dec 40.28 41.19 40.00 40.75 +.37 Jan 40.17 41.18 39.95 40.76 +.38 Mar 40.30 41.24 40.06 40.85 +.39 May 40.51 41.42 40.30 41.04 +.36 Jul 40.59 41.54 40.47 41.15 +.32 Aug 40.55 41.45 40.55 41.10 +.30 Sep 40.67 41.21 40.67 41.01 +.29 Oct 40.49 41.00 40.46 40.80 +.29 Dec 40.28 41.14 40.23 40.79 +.30 Jan 40.80 40.80 40.75 40.80 +.28 Mar 40.78 40.81 40.70 40.81 +.28 May 40.76 40.83 40.76 40.83 +.32 Jul 40.78 40.84 40.78 40.84 +.33 Aug 40.57 +.33 Sep 40.59 +.33 Oct 40.46 +.33 Dec 40.56 +.30 Jul 40.45 +.30 Oct 40.44 +.30 Dec 40.18 +.30 Est. sales 174,239. Fri.’s sales 182,489 Fri.’s open int 561,635 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 304.70 312.30 302.70 312.10 +5.80 Oct 300.50 307.20 298.10 307.00 +4.70 Dec 302.70 308.50 300.20 308.20 +3.70 Jan 304.20 309.40 301.40 309.10 +3.20 Mar 306.90 312.00 304.60 311.70 +2.60 May 310.20 314.70 307.70 314.30 +2.20 Jul 313.40 317.90 311.50 317.50 +2.00 Aug 314.50 318.90 313.00 318.40 +1.80 Sep 314.60 319.20 313.60 318.70 +1.60 Oct 315.50 319.00 313.70 318.40 +1.60 Dec 318.70 321.50 316.10 321.10 +1.60 Jan 319.30 322.20 319.30 322.20 +1.40 Mar 320.00 322.90 320.00 322.90 +1.30 May 324.10 +1.20 Jul 326.00 326.30 326.00 326.30 +1.30 Aug 326.50 +1.30 Sep 325.00 +1.00 Oct 322.60 +1.00 Dec 324.30 +1.10 Jul 334.10 +1.10 Oct 334.10 +1.10 Dec 337.60 +1.10 Est. sales 157,290. Fri.’s sales 119,760 Fri.’s open int 535,811

