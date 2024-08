CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 512 513¾ 501¼ 502¼ —8¾ Dec 536¾ 538¼ 527 528 —7½ Mar 557 558¾ 548 549 —7¼ May 569¼ 570½ 559¾ 560¾ —7½ Jul 575½ 576¼ 565¾ 567 —7¼ Sep 586½ 587½ 578¼ 579¼ —7 Dec 603 604 594¾ 595¾ —6¾ Mar 611½ 611½ 607¼ 607¼ —6¼ May 610¼ —5¾ Jul 592¼ —4¼ Sep 602¼ —4¼ Dec 616 —4¼ Mar 625¾ —4¼ May 627½ —4¼ Jul 603¼ —4¼ Est. sales 144,980. Thu.’s sales 146,736 Thu.’s open int 426,416, up 11,165 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 371 374 367¼ 367¾ —3¾ Dec 393¼ 396¼ 390¾ 391 —2½ Mar 411½ 413¾ 409¼ 409½ —2 May 420¾ 423¾ 419½ 420 —1½ Jul 427¾ 430¼ 426¾ 427 — ¾ Sep 427 429¼ 426¼ 426½ — ¼ Dec 432½ 435¼ 432¼ 432¾ Mar 443 445½ 443 443½ May 449¼ Jul 452½ 455¼ 452½ 452¾ Sep 440½ +½ Dec 441 442¾ 440¾ 441½ +½ Jul 459¼ +¼ Dec 439¾ 440½ 439¾ 440½ +1¾ Est. sales 385,469. Thu.’s sales 418,578 Thu.’s open int 1,534,535 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 316½ 326 314 325 +3¾ Dec 308 313¾ 307¾ 310 +¼ Mar 312½ May 315¼ 315¼ 315 315 Jul 320¾ Sep 316½ Dec 321¾ Mar 318¾ May 324¾ Jul 315 Sep 330¾ Est. sales 437. Thu.’s sales 795 Thu.’s open int 5,027 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 941¾ 954 941¼ 952 +10¾ Nov 962 974¾ 961¾ 973 +11½ Jan 980 992½ 980 990¾ +11¼ Mar 995½ 1007¼ 995½ 1006¼ +11 May 1010¾ 1022¼ 1010¾ 1021½ +11 Jul 1021½ 1033 1021¼ 1032½ +11 Aug 1021½ 1033 1021½ 1032½ +10¾ Sep 1017 1024¼ 1015¾ 1023¾ +10 Nov 1017 1027 1017 1026½ +9½ Jan 1031 1037½ 1031 1037½ +9¼ Mar 1041 +9¼ May 1047 +9 Jul 1054 +8¾ Aug 1047¼ +8½ Sep 1035¼ +8¼ Nov 1034¼ +8½ Jul 1047 +8½ Nov 1020¼ +8½ Est. sales 167,014. Thu.’s sales 194,049 Thu.’s open int 826,132, up 4,130 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 40.48 41.68 40.22 41.47 +1.03 Oct 39.55 40.90 39.38 40.75 +1.21 Dec 39.03 40.48 38.83 40.38 +1.40 Jan 39.04 40.48 38.89 40.38 +1.38 Mar 39.19 40.58 39.05 40.46 +1.31 May 39.44 40.80 39.31 40.68 +1.30 Jul 39.64 40.98 39.51 40.83 +1.27 Aug 39.58 40.92 39.58 40.80 +1.22 Sep 39.56 40.88 39.56 40.72 +1.16 Oct 39.95 40.58 39.95 40.51 +1.08 Dec 40.00 40.78 40.00 40.49 +1.00 Jan 40.52 +.97 Mar 40.53 +.97 May 40.51 +.99 Jul 40.51 +.99 Aug 40.24 +.99 Sep 40.26 +.99 Oct 40.13 +.99 Dec 40.26 +1.00 Jul 40.15 +1.00 Oct 40.14 +1.00 Dec 39.88 +1.00 Est. sales 167,865. Thu.’s sales 145,688 Thu.’s open int 570,514 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 306.40 307.80 303.70 306.30 —.10 Oct 302.30 303.90 300.30 302.30 +.10 Dec 304.40 306.00 302.10 304.50 +.40 Jan 305.80 307.50 303.60 305.90 +.20 Mar 309.30 310.80 306.70 309.10 May 312.90 313.90 309.80 312.10 —.30 Jul 316.10 317.60 313.60 315.50 —.50 Aug 317.70 318.60 314.90 316.60 —.50 Sep 318.90 318.90 314.00 317.10 —.50 Oct 316.00 316.80 314.90 316.80 —.80 Dec 320.10 320.10 317.90 319.50 —1.00 Jan 320.00 320.80 320.00 320.80 —1.00 Mar 321.10 321.60 321.10 321.60 —1.00 May 322.80 322.90 322.80 322.90 —1.00 Jul 325.00 325.20 324.30 325.00 —1.00 Aug 325.00 325.30 325.00 325.20 —1.20 Sep 324.00 324.80 324.00 324.00 —1.30 Oct 321.60 —1.30 Dec 323.20 —1.10 Jul 333.00 —1.10 Oct 333.00 —1.10 Dec 336.50 —1.10 Est. sales 113,672. Thu.’s sales 145,688 Thu.’s open int 536,987, up 70

